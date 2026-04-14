Cultura

Lisandro Alonso y Dominga Sotomayor participan en la Quincena de Cineastas de Cannes

El director argentino y la realizadora chilena presentan sus nuevas películas ‘La libertad doble’ y ‘La perra’ en la prestigiosa sección paralela del festival francés, donde también participa el venezolano Jorge Thielen Armand

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La Quincena de Cineastas de Cannes cuenta con la participación de filmes de Argentina, Venezuela y Chile en su edición 2026
La Quincena de Cineastas de Cannes cuenta con la participación de filmes de Argentina, Venezuela y Chile en su edición 2026

El argentino Lisandro Alonso, el venezolano Jorge Thielen Armand y la chilena Dominga Sotomayor participarán en la Quincena de Cineastas, anunciaron este martes los organizadores de esta sección paralela del Festival de Cannes.

Alonso, un asiduo del certamen que recientemente estuvo en la sección Première con Eureka (2023), presenta esta vez La libertad doble. La película se hace eco de la ópera prima del cineasta, Libertad, de 2001, aunque no es un remake.

“Es una película muy potente, en la que se nota que quiere reinventarse”, dijo Julien Rejl, delegado general de la Quincena de Cineastas, en la presentación de la programación.

El venezolano Jorge Thielen Armand presentará La muerte no tiene dueño, un thriller en la frontera entre la fantasía y el wéstern, pero también sobre la Venezuela actual, explicó Rejl.

Lisandro Alonso lleva "La libertad doble" a Cannes, evocando su ópera prima sin ser un remake, destacando la innovación en el cine argentino
Lisandro Alonso lleva "La libertad doble" a Cannes, evocando su ópera prima sin ser un remake, destacando la innovación en el cine argentino

Dominga Sotomayor por su parte competirá con La perra, sobre una mujer solitaria que rescata a un cachorro abandonado que le hace pensar en la hija que nunca tuvo.

En total, 19 largometrajes, entre ellos tres documentales y tres películas de animación, serán programados en esta sección paralela dedicada a los jóvenes talentos.

Son películas que “escapan a todas las casillas”, comentó Rejl. “Queríamos mostrar en un plano de igualdad obras que representan a cineastas en distintas etapas de su trayectoria”.

De los 1.800 filmes que recibieron, en la selección final entraron obras de cinco continentes y 19 países, con “la presencia notable de cinematografías poco difundidas como las de Nigeria, Sudán, Guatemala, Venezuela o incluso Chipre”, indica el comunicado de prensa.

Dominga Sotomayor
Dominga Sotomayor representa a Chile en Cannes con "La perra", película centrada en la soledad y las emociones profundas de la maternidad

De Guatemala proviene el cortometraje Madrugada, una historia de vampiros, de Sebastián Lojo.

La sección ACID, la más alternativa del certamen, también desveló este martes las películas de esta edición.

“La programación de este año refleja tanto la alarmante locura de nuestra época como nuestra capacidad infinita para hacerle frente”, indicó la organización en un comunicado.

Entre las nueve películas proyectadas figura Barça Zou, ópera prima del francés Paul Nouhet, sobre un grupo de adolescentes que viajan a Barcelona para hacer skateboard.

Fuente: AFP.

Fotos: AP Photo/ Alastair Grant; Ander Gillenea/ AFP y EFE/ Ian Langsdon.

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