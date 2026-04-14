El fulminante mensaje que dio el exmarido de Grecia Colmenares tras su ingreso a Gran Hermano

El empresario Marcelo Pelegri expresa su postura de no guardar nostalgia por su pasado en coincidencia con el regreso televisivo de su exesposa

Después de mucha expectativa y misterio, y tras la salida de Andrea del Bocca, Grecia Colmenares impactó durante su ingreso en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Después de 14 años, su entrada marcó su reencuentro con el público argentino, desatando todo tipo de muestras de cariño por parte de sus compañeros. Sin embargo, parece que no todo el mundo estaba feliz con su entrada. Tras su presentación, el exmarido de la actriz publicó un llamativo mensaje.

El exesposo de Colmenares publicó en sus historias: “No hay nadie de mi pasado que yo quiera hoy en mi presente”. Este mensaje, difundido poco después del estreno de la artista en el programa, fue interpretado como una posible referencia a la relación que ambos mantuvieron durante casi 20 años.

En una de las frases más destacadas del texto publicado por Pelegri, este expresó: “Te preguntan si extrañas a esa persona que jurabas y juraba ser el amor de tu vida o esas amistades que decían ser para siempre. La realidad te sorprende porque buscas en el fondo de tu corazón y la respuesta es un rotundo no”.

El empresario recalcó que no guarda rencor ni nostalgia por su pasado, pero mostró su decisión de mantener distancia. “No le guardas odio, no les deseas el mal, pero tampoco hay una sola gota de nostalgia. La sociedad a veces intenta hacerte sentir culpable, te tildan de orgulloso por cerrar puertas definitivamente, queriendo obligarte a sentir lástima por esa gente que alguna vez te lastimó o retrasó”, escribió.

Marcelo Pelegri, exesposo de Grecia Colmenares, publica un mensaje en redes sociales interpretado como indirecta hacia la actriz tras su ingreso al programa (Instagram)

La publicación tomó mayor relieve cuando Pelegri afirmó: “Las personas que dejaste atrás hacían match con una versión tuya que estaba rota, que no sabía poner límites y se conformaba con poco”. El contexto de este mensaje, coincidiendo con el ingreso de Grecia Colmenares al programa, llevó a que el entorno y el público lo interpretaran como una indirecta para la actriz.

La historia entre Pelegri y Colmenares

Marcelo Pelegri fue el segundo esposo de Grecia Colmenares y compartió con ella casi dos décadas de matrimonio, además de un hijo en común, Gianfranco, antes de separarse en 2005.

El momento elegido y el contenido de sus mensajes evidencian una clara distancia frente a experiencias del pasado compartido. Aunque no nombró directamente a Colmenares, quienes siguen la vida de la actriz consideraron sus palabras una respuesta significativa, emitida en una jornada de alta visibilidad pública para la participante.

Más allá de esta situación, dentro de la casa, Colmenares decidió enfocarse en su llegada al reality y su nueva oportunidad en televisión. Con más de cuarenta años de trayectoria y más de veinte telenovelas, Grecia construyó un vínculo sólido con el público argentino gracias a títulos como Topacio, Manuela y Cristal. Antes de entrar a la casa, Santiago del Moro la recibió en el estudio, donde Colmenares manifestó su alegría: “Muy contenta. Gracias. Gracias Argentina, después de 14 años piso el mismo estudio de Manuela”, recordó, aludiendo a una de sus telenovelas más recordadas.

Grecia Colmenares impacta con su regreso a la televisión argentina al ingresar a Gran Hermano Generación Dorada tras 14 años de ausencia

Colmenares, vestida de blanco y con su característico cabello rubio, ingresó a la casa con su valija, generando sorpresa y entusiasmo entre los participantes, quienes la recibieron con abrazos y gestos de admiración.

El ingreso estuvo marcado por gestos de cercanía, como el saludo de Yanina Zilli, que la recibió con un “bienvenida, mi amor”. Más tarde, Colmenares se acercó a Manuel Ibero, quien seguía afectado por la reciente salida de Lola Tomaszeuski. “Eso pasa. Espero darte una sorpresa para bien”, le dijo la actriz, en un intercambio cargado de emoción.

Su presencia modificó el clima de la casa, influyendo en las estrategias y relaciones entre los participantes. En sus primeras palabras, Colmenares agradeció la recepción y destacó el ambiente especial del lugar: “Gracias muchachos por recibirme con tanto cariño en esta casa. Esta casa es mágica. Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos… Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas las familias”. También estableció pautas para la convivencia, pidiendo orden en la habitación compartida.

El ingreso de Colmenares cobra relevancia en el contexto del programa, que tras la salida de una de sus figuras principales, sumó a una referente internacional con experiencia en la televisión argentina, donde no aparecía desde su participación en Bailando por un sueño en 2012. La producción buscó reconectar con el público que siguió el auge de las telenovelas en las décadas del ochenta y noventa, además de aportar nuevos elementos a la dinámica del reality.

En el plano profesional, Colmenares no solo se destaca por su trabajo en ficción; también suma experiencia en realities. En 2012 formó parte del programa de Marcelo Tinelli y en 2025 participó durante seis meses en Grande Fratello, la versión italiana de Gran Hermano. Su recorrido en formatos competitivos y su perfil internacional la distinguen dentro del ciclo.