Un célebre compositor húngaro cumple 100 años y lo celebra con una nueva obra

Gyorgy Kurtag celebra su centenario con el estreno mundial de su segunda ópera en Budapest, destacando su legado musical

Con motivo de que el húngaro Gyorgy Kurtag cumple cien años este jueves 19 de febrero, ofrecerá un regalo de cumpleaños único a los amantes de la música: una ópera completamente nueva.

En las últimas semanas, personas de todo el mundo han rendido homenaje al compositor, y Budapest ha conmemorado su centenario con eventos especiales, conciertos y documentales. Más adelante este mes, el estreno mundial de la segunda ópera de Kurtag, Die Stechardin, sobre la historia de amor en el siglo XVIII entre un polímata alemán y una florista, coronará el centenario de su nacimiento.

En una rara entrevista con un semanario húngaro en 2017, Kurtag confesó que componer puede ser a veces “doloroso”. A pesar de estar confinado a una silla de ruedas y sufrir pérdida de audición, no ha perdido nada de su vitalidad intelectual ni de su pasión por la música, según quienes lo rodean. “Ya no oye tan bien. Pero a cambio, siente aún más, percibe todavía más del mundo y de la música”, dijo Andras Keller, director de Concerto Budapest, durante un ensayo de la nueva ópera en un acto de Kurtag a principios de este mes.

Budapest rinde homenaje a Gyorgy Kurtag con conciertos, eventos especiales y la proyección de documentales por sus cien años

Cuando su esposa, la pianista Marta Kurtag, quien también fue una estrecha colaboradora artística, murió en 2019, “todos tenían miedo de lo que pasaría después”, señaló Laszlo Goz, director del Centro Musical de Budapest, donde Kurtag reside actualmente.

Pero Kurtag reanudó la composición, y “escribió piezas cada vez más grandes y complejas”. “Comenzó a enseñar de nuevo, y ahora ha escrito su segunda ópera, que es una especie de mensaje para su esposa, Marta”, dijo Goz.

Nacido el 19 de febrero de 1926 en la ciudad rumana de Lugoj, hijo de padres húngaros étnicos, Kurtag empezó a tocar el piano siendo un niño. Tras recibir clases de piano y composición en la adolescencia en Timisoara, se trasladó finalmente a Budapest en 1946, donde inició sus estudios en la Academia de Música Franz Liszt. Mientras estudiaba, conoció al también compositor Gyorgy Sandor Ligeti. Se graduó en piano y música de cámara en 1951, y más tarde en composición, antes de continuar sus estudios en París durante un año.

A lo largo de las décadas, el músico se hizo conocido por componer piezas breves pero complejas, e incursionó en la ópera en la última etapa de su vida.

La nueva ópera 'Die Stechardin' de Gyorgy Kurtag narra una historia de amor del siglo XVIII, consolidando su creatividad a los 100 años

Maestro de las formas

A lo largo de su carrera, Kurtag se inspiró en la literatura y en las obras de compatriotas como Bela Bartok. Pero pese a su éxito, no estuvo exento de sufrir bloqueos creativos. Al regresar a Hungría, en 1960 se convirtió en repetidor de la Sociedad Filarmónica de Budapest, y más tarde enseñaría piano y música de cámara en su alma mater.

A los 92 años, su primera ópera, Fin de partie, se estrenó en la La Scala de Milán a finales de 2018. Basada en la obra Endgame del escritor irlandés Samuel Beckett, y tras más de siete años de trabajo, Kurtag y su esposa no asistieron al estreno debido a su avanzada edad y optaron por la retransmisión radiofónica.

Al igual que Beckett, quien vivió y murió en París, Kurtag también siente pasión por el idioma francés. El músico y su esposa se establecieron cerca de Burdeos, en Francia, a mediados de la década de 1990, antes de regresar a Hungría en 2015.

“La música de Kurtag brilla incluso en sus momentos más tranquilos y refinados”, dijo el historiador musical Gergely Fazekas. Su música “lucha por descubrir qué es la realidad... lo que no se dice pero sigue ahí”, comentó Fazekas durante una ceremonia a principios de febrero en la Academia Liszt, donde el compositor recibió un doctorado honorario y dirigió un ensayo de su nueva ópera.

Dijo que a Kurtag se lo conoce ampliamente como “el maestro de las formas miniatura”, ya que muchas de sus piezas “capturan solo unos minutos o incluso menos de un fragmento de la eternidad”.

Fuente: AFP.

Fotos: ECM Records.