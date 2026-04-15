Una mujer se cayó mientras hacía trekking en el Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada. La mujer de 48 años debió ser asistida por rescatistas del ICE y el SIEN.

Una mujer de 48 años fue rescatada tras sufrir una caída mientras hacía trekking en una de las sendas cercanas a San Martín de los Andes en el Parque Nacional Lanín.

La víctima, residente de San Martín de los Andes, se encontraba transitando la senda del Lote 27 cuando perdió la estabilidad y cayó. El golpe le provocó un traumatismo de cadera que le imposibilitó seguir la marcha. La alerta fue emitida a través de la radioestación oficial del área protegida, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencias y marcó el inicio de un operativo conjunto entre distintos organismos.

La intervención estuvo encabezada por una cuadrilla de cuatro rescatistas del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias), quienes recibieron el acompañamiento del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). El ingreso hasta el lugar del accidente demandó maniobras específicas debido a la geografía y al clima variable que caracteriza la región. Según detalló LM Neuquén, los rescatistas aplicaron la primera atención médica en el sitio y, dadas las circunstancias, inmovilizaron a la paciente utilizando una camilla Kong y un chaleco de extricación, herramientas indispensables en escenarios de difícil acceso.

“La paciente fue estabilizada y posteriormente evacuada hasta un sector donde aguardaba una ambulancia del SIEN”, comunicó la Intendencia del Parque Nacional Lanín. Desde allí, el operativo continuó con el traslado directo al Hospital Ramón Carrillo, donde la mujer recibió atención médica especializada para su recuperación.

El caso motivó que las autoridades del parque renovaran el llamado a la precaución antes de efectuar actividades en la montaña. Entre las recomendaciones principales, el Parque Nacional Lanín recordó la obligatoriedad de completar el registro único de trekking al menos 48 horas antes de la salida, gestión que se realiza a través del sitio oficial del parque. También sugirió optar por senderos acordes al nivel de experiencia y estado físico, evitar la soledad durante la travesía, informar a un tercero sobre el recorrido planificado y consultar el pronóstico meteorológico antes de iniciar cualquier excursión.

“Llevar abrigo extra, no hacer fuego fuera de los lugares habilitados y regresar con todos los residuos generados son medidas fundamentales para reducir riesgos y preservar el entorno”, subrayó la administración del parque.

Una mujer de 86 años cayó en un pozo de cuatro metros en su casa de Rosario y tuvo que ser rescatada

Bomberos Zapadores utilizan cuerdas y ventaja mecánica en una vivienda de Camilo Aldao al 130 bis

Una vivienda de Camilo Aldao al 130 bis, en el barrio Ludueña de Rosario, fue escenario del rescate de una mujer de 86 años cayó en un pozo de cuatro metros de profundidad dentro de su domicilio. El aviso de un vecino activó un operativo de rescate que reunió al personal de emergencias y policías.

De acuerdo con lo informado por el medio regional Cadena 3, el hecho se desencadenó cuando un residente de la zona notó la puerta abierta en la vivienda y, al no recibir respuesta, decidió alertar a las autoridades.

Los Bomberos Zapadores acudieron al lugar y, tras ingresar, identificaron que la mujer se encontraba en el fondo del pozo sin posibilidad de salir. El procedimiento se puso en marcha poco antes de las 17 de este martes, con el despliegue de un sistema de cuerdas y ventaja mecánica que permitió asistir a la víctima de manera segura.

Un bombero descendió al interior del pozo para brindar los primeros auxilios, mientras sus compañeros preparaban el mecanismo de izado. El procedimiento demandó alrededor de una hora de trabajo para auxiliar a la mujer.

Todo el proceso se realizó bajo la coordinación de las fuerzas provinciales, que ingresaron a la vivienda para resguardar tanto a la víctima como al personal interviniente.

Tras el rescate, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) se encargó de la atención inicial y dispuso el traslado de la mujer al hospital PAMI II, en la zona norte de Rosario, para su evaluación y seguimiento clínico.

El operativo concluyó minutos después de las 18, cerrando una jornada marcada por la rápida intervención de los servicios de emergencia y la colaboración entre vecinos y rescatistas.