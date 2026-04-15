El Moderno celebra sus 70 años con exposiciones, música y debates

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires conmemora sus 70 años de trayectoria mediante un programa anual titulado “Habitando el futuro”, iniciativa que pondrá en primer plano el diálogo entre arte, educación, sustentabilidad e innovación cultural.

La celebración busca consolidar su rol como referente en el impulso de la creación artística argentina y la proyección internacional de la institución, combinando una agenda de más de diez exposiciones con publicaciones, programas educativos y actividades comunitarias.

El impacto de la institución se traduce en el crecimiento de su colección, que “hoy supera las 8.000 obras y ha sumado más de 750 incorporaciones entre adquisiciones y donaciones en los últimos diez años", según explicó su directora, Victoria Noorthoorn, directora del Museo, durante un recorrido de prensa.

De "Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario"

El Moderno desplegará una programación centrada en “Habitar el futuro”, tema que servirá de eje no solo para las muestras y eventos, sino también para promover el arte como herramienta de reflexión social frente a transformaciones tecnológicas, ambientales y culturales. Así, explicaron, el objetivo es abrir espacios colectivos de debate sobre cómo las prácticas artísticas pueden contribuir a revisar las imágenes heredadas del mundo, replantear la relación entre cultura y naturaleza, e impulsar nuevas maneras de habitar la Tierra.

La semana central de celebraciones aniversario se desarrollará del jueves 16 al domingo 19 de abril, con entrada libre y una agenda de actividades que incluye jornadas de debate, recorridos guiados por artistas y visitas a las reservas del Museo, según la convocatoria oficial.

La semana central de celebraciones aniversario se desarrollará del jueves 16 al domingo 19 de abril

El jueves, a las 16.45, la artista Marta Minujín protagonizará un diálogo con Noorthoorn sobre su relación histórica con el Museo Moderno y su participación en exposiciones como La Menesunda según Marta Minujín y Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura, que se presentó en Venecia. Además, se referirá a sus obras relacionadas con democracia, memoria política y el cruce entre arte y naturaleza en el marco del programa aniversario.

A las 17:15, el artista brasileño Jonathas de Andrade ofrecerá una conferencia centrada en su participación en la exposición “Naturaleza arquitecta” y en proyectos fundamentales de su carrera, como O peixe y Jangadeiros e Canoeiros, el último realizado en colaboración con pescadores del nordeste de Brasil, donde, según el Museo, explora “el color y la abstracción” desde el neoconcretismo y las tradiciones populares.

Ese mismo día, a las 18:00 tendrá lugar una mesa redonda sobre artistas contemporáneos en la colección del Museo, con la participación de Nicanor Aráoz, Eduardo Basualdo, Flavia Da Rin y La Chola Poblete, quienes dialogarán sobre los efectos de sus exposiciones individuales y proyectos editoriales realizados con la institución, bajo la moderación de los curadores Nicolás Cuello y Raúl Flores.

Ariel Cusnir interviene el ingreso al Museo con el proyecto "Desde el origen"

El viernes 17 de abril, Grupo Bondi, Deon Rubi y Leonardo Puppo abordarán los desafíos del diseño argentino contemporáneo en una conversación moderada por Franco Chimento, curador de diseño del Museo.

Posteriormente, Cristina Schiavi, Joaquín Aras y Valentina Quintero expondrán sobre su vínculo con la historia del arte argentino a partir de su integración en la exposición conmemorativa.

El domingo 19, a partir de las 17, habrá una Conversación con artistas integrantes de la exposición Océano interior, de la que participan Max Hooper Schneider (Estados Unidos), Aurora Castillo (Argentina) y Erica Bohm (Argentina) junto a Alfredo Aracil, Jefe de Educación del Museo Moderno, y en la que realizarán un recorrido minucioso por sus obras, los artistas compartirán sus investigaciones en torno a los océanos, el arte y la ciencia.

Mural de Felix Shumba

A las 18, será el momento de un recorrido junto a los artistas participantes de la exposición Naturaleza arquitecta: Ariel Cusnir (Argentina), Manuel Brandazza (Argentina) y Felix Shumba (Zimbabue). Los artistas compartirán los procesos detrás de sus obras, y se referirán a la relación entre imagen, espacio arquitectónico y experiencia pública en Buenos Aires y en el sur de África.

La jornada del sábado culminará a las 19:00 con la “Noche Moderna”, un evento abierto con música en vivo y DJ sets que dará cierre al día festivo.

Sobre las muestras

Además, el sábado, se realizará la apertura de cinco exposiciones principales, de las que participan alrededor de 300 artistas, a partir de las 15:00, entre las que se destaca Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario, una revisión del patrimonio institucional que incorporará piezas emblemáticas de la Colección de Diseño Argentino y recientes adquisiciones.

Uno de los murales de Manuel Brandazza

La exposición de las colecciones se despliega como una sucesión de núcleos artísticos: la tradición abstracto-geométrica, el Informalismo, el arte cinético, el pop, el diseño gráfico e industrial, la Nueva Figuración y el arte creado en tiempos de dictadura, posdictadura y el presente.

Además, Océano interior y Naturaleza arquitecta fueron concebidas en paralelo como propuestas espejadas, que reúnen a artistas nacionales e internacionales, quienes abordan investigaciones artísticas sobre diversos territorios y ecosistemas, desde la profundidad de los océanos hasta la superficie de la Tierra con sus ríos, bosques y actividad volcánica . Ambas exposiciones invitan a la reflexión sobre posibles modos de relación entre naturaleza, tecnología y sensibilidad contemporánea.

De "Océano interior", en el subsuelo del Museo

Durante el segundo semestre, la línea curatorial se completará con la inauguración de Bosques Umbral, una exposición curada por la artista Onome Ekeh en colaboración con Nicolás Cuello. La expo reunirá a artistas argentinos que exploran el diseño, la ciencia ficción y la inteligencia artificial, junto con propuestas internacionales que reinterpretan el paisaje desde perspectivas ecológicas y cosmovisiones vinculadas con la diáspora africana.

En simultáneo, Ariel Cusnir interviene el ingreso al Museo con el proyecto Desde el origen, la acuarela más grande jamás realizada por el artista, quien lleva a gran escala esta técnica históricamente asociada al pequeño formato para crear un espacio de contemplación del agua en sus múltiples estados, tan apacible como fascinante.

De "Materiales para la memoria" de Ana Gallardo

Finalmenente, Ana Gallardo ocupa los espacios del café del Museo con Materiales para la memoria, donde escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan a partir de la reproducción de objetos cotidianos que le remiten a su madre, fallecida cuando la artista tenía 7 años.

Fotos: Museo Moderno / Guido Limardo