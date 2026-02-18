Durante 10 años, el marido la drogó y la hizo violar por otros: salen las memorias de Gisèle Pelicot y convierten el horror en esperanza

La publicación mundial de las memorias de Gisèle Pelicot expone los horrores de la violencia sexual y promueve un mensaje de esperanza para víctimas

Las memorias de Gisèle Pelicot, donde comparte detalles del horror que vivió y en las que envía un poderoso mensaje de esperanza y apoyo a las víctimas de abuso sexual, fueron publicadas en veintidós idiomas en todo el mundo. “Quería que mi historia ayudara a otros”, expresó Gisèle Pelicot al canal nacional francés France 5 la semana pasada antes del lanzamiento de su libro, Un himno a la vida, que en la Argentina estará en librerás el 1° de marzo.

Gisèle Pelicot relató su historia de supervivencia tanto en el libro como en su primera serie de entrevistas desde el histórico juicio de 2024 que la convirtió en un ícono mundial contra la violencia sexual y que llevó a prisión a su esposo, quien la drogó para que otros hombres pudieran agredirla.

“Hoy estoy mejor, y este libro me permitió reflexionar sobre mí misma y hacer un balance de mi vida”, afirmó. “Tuve que intentar reconstruirme en este campo de ruinas. Hoy soy una mujer fuerte y firme”.

Lectores y expertos legales destacan el impacto social del libro de Gisèle Pelicot y la importancia de escuchar a las víctimas

Pelicot manifestó que su libro busca transmitir “un mensaje de esperanza a todas las mujeres que están pasando por un período muy complicado en sus vidas”.

El impactante caso —y la decisión de Pelicot de renunciar a su anonimato y hablar públicamente— provocó un análisis de la cultura de la violación en Francia y más allá, mientras que su dignidad y fortaleza impresionaron a muchos en todo el mundo.

La superestrella de la gimnasia y medallista de oro olímpica Simone Biles, ella misma sobreviviente de abuso sexual, rindió homenaje a Gisèle Pelicot en un mensaje transmitido por la BBC.

“Gisèle ha demostrado al mundo que no son las víctimas de abuso sexual las que deben sentir vergüenza, sino los perpetradores”, dijo Simone Biles. “Al renunciar a su anonimato y negarse a sentir vergüenza, Gisèle abre el camino para que otras víctimas den el paso al frente”.

El caso Pelicot inspiró a Francia a redefinir la violación como cualquier acto sexual sin consentimiento en su nueva legislación de 2024

En la librería Des Femmes (Mujeres) de París, varios lectores mostraron gran interés en adquirir el libro de Gisèle Pelicot el día de su lanzamiento.

“Quiero leerlo”, expresó Cécile Megueulle, admiradora de Gisèle Pelicot. “Pero me digo a mí misma que leerlo será… de hecho, un poco aterrador. El hecho de no estar en su lugar, pero poder ver el otro lado del espejo, cómo lo vivió y cómo logró —no sé si podemos decir eso— superarlo”.

Selma Memic, abogada de Ginebra, Suiza, comentó: “El caso se conoció como el ‘caso Pelicot’... y ahora vamos a escuchar sobre 'Gisèle‘. Así que, quizás eso es lo que busco. ¿Quién es Gisèle? ¿Qué siente? ¿Cómo ve el juicio en retrospectiva?“.

En diciembre de 2024, el exmarido de Gisèle Pelicot, Dominique Pelicot, y otros cincuenta hombres fueron condenados por agredirla sexualmente entre 2011 y 2020, mientras se encontraba bajo sumisión química. Él fue condenado a veinte años de prisión, mientras que los demás acusados ​​recibieron penas de entre tres y quince años.

Gisèle Pelicot se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha contra el abuso sexual tras el histórico juicio que condenó a su esposo

Un tribunal de apelaciones aumentó posteriormente la sentencia impuesta a Husamettin Dogan, un trabajador de la construcción que fue el único acusado que impugnó su condena.

Dominique Pelicot, con quien Gisèle Pelicot estuvo casada durante casi cincuenta años, reconoció que durante años mezcló sedantes en su comida y bebida para poder violarla e invitar a otros hombres a hacer lo mismo.

El juicio, sin precedentes, expuso cómo la pornografía en línea, las salas de chat y las nociones distorsionadas del consentimiento pueden alimentar la violencia sexual.

Francia aprobó una ley en octubre pasado que define la violación y otras agresiones sexuales como cualquier acto sexual no consentido tras el caso Pelicot, y se sumó así a muchos otros países europeos con leyes similares basadas en el consentimiento, como sus vecinos Alemania, Bélgica y España. Hasta entonces, la violación en la legislación francesa se definía como penetración o sexo oral mediante “violencia, coacción, amenaza o sorpresa”.

Los periodistas de AP Catherine Gaschka y Oleg Cetinic contribuyeron a la historia.

Fuente: AP.

Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier y AP Foto/ Lewis Joly, archivo.