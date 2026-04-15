Jornada financiera: pese al acuerdo con el FMI, cayeron las acciones argentinas y el riesgo país tuvo una leve suba

Los activos argentinos quedaron fuera del rebote de Wall Street, donde el S&P 500 anotó un nuevo récord.

El dólar volvió a operar en baja, aunque para las acciones y bonos argentinos fue marginal el efecto positivo por el acuerdo entre el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas sobre la segunda revisión del vigente programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés).

Tras el acuerdo a nivel de staff (Staff-Level Agreement), se espera que el Directorio Ejecutivo (Executive Board) se reúna en las próximas semanas para formalizar la aprobación de esta revisión, lo que habilitará el desembolso pendiente de aproximadamente USD 1.000 millones equivalentes Derechos Especiales de Giro de la entidad multilateral.

La reacción positiva pasó por un repunte de los bonos al promediar la sesión, aunque sobre el cierre los títulos hard dollar revirtieron las ganancias para cerrar 0,3% negativo en promedio. En el mismo sentido, el riesgo país de JP Morgan tocó un piso intradiario en los 518 puntos básicos -mínimo desde el 20 de febrero-, para terminar en los 527 puntos, con alza de cuatro unidades respecto del martes.

Los analistas de Puente observaron que “el FMI destacó el fortalecimiento del impulso reformista en los últimos meses, citando la aprobación del Presupuesto 2026 y de leyes críticas que mejoran la flexibilidad laboral y fomentan inversiones. Asimismo, resaltó las mejoras en el marco monetario y cambiario, que han permitido al Banco Central acumular compras de divisas por más de USD 5.500 millones en lo que va del año”.

Asimismo, “el organismo ratificó el equilibrio fiscal financiero (base caja) como el ancla central, apuntando a un superávit primario del 1,4% del PBI para 2026. En materia monetaria, se mantendrá una política contractiva para profundizar la desinflación, incorporando bandas cambiarias más amplias y una mayor transparencia en los reportes trimestrales”.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 1,1%, a 2.917.953 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares promediaron un descenso de 0,3 por ciento. El riesgo país de JP Morgan avanzó cuatro unidades, en los 527 puntos básicos.

Los precios del petróleo se mantuvieron elevados, con mínima alza de 0,2%: las variedades WTI y Brent operaron a USD 91,40 y USD 94,99 el barril, respectivamente. Los futuros del petróleo cotizan aproximadamente un 33% más que antes del comienzo de la guerra.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York resaltó el rebote de Globant (+5,2%), mientras que cedieron los títulos petroleros YPF (-1,3%) y Vista Energy (-0,6%).

Baja del dólar y compras del Central

Con un volumen de USD 503,1 millones operados en el segmento de contado del mercado de cambios, el dólar mayorista cedió cinco pesos o 0,4%, a 1.359 pesos. El tipo de cambio exhibe en abril una baja de 23 pesos o 1,7%, que se amplía a 96 pesos o 6,6% en lo que va de 2026.

El Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.679,05, que dejó al dólar mayorista a 320,50 pesos o 23,6% de ese límite de libre flotación, que por su magnitud permite al BCRA comprar divisas en el mercado sin alterar las cotizaciones de forma significativa.

“Con el correr de las operaciones, la presión vendedora fue ganando terreno y el precio comenzó a descomprimirse, estabilizándose en torno a $1.365 durante gran parte del día. Hacia el tramo final, la oferta se intensificó de manera más marcada, lo que llevó a una caída adicional hasta cerrar en $1.359, en mínimos de la jornada”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público descontó también cinco pesos o 0,4%, a $1.380 para la venta en el Banco Nación, un nuevo piso desde el 13 de octubre. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.388,70 para la venta y $1.338,42 para la compra.

En tanto, el dólar blue quedó sin variantes a $1.410 para la venta, tras haberse operado a un máximo de $1.415 al mediodía.

El Banco Central absorbió USD 128 millones con su intervención cambiaria del día -el 25,4% de la oferta spot-, para acumular un saldo a favor de USD 1.464 millones en abril, y de USD 5.580 millones desde el 2 de enero. Las reservas internacionales brutas restaron USD 246 millones, a USD 45.627 millones, con una caída de 0,6% en la cotización del oro, a USD 4.821,60 la onza.

El programa acordado con el FMI proyecta un incremento de las reservas internacionales netas (descontados préstamos y depósitos privados) de al menos USD 8.000 millones para 2026, apoyado por compras proyectadas del BCRA de al menos USD 10.000 millones durante el año.

“En particular, el país debía arribar para comienzos de enero a un nivel de reservas netas de -USD 1.000 millones (meta incluso más laxa si tomamos en cuenta los ajustes aplicados por financiamiento de Organismos Internacionales), aunque finalmente cerró el período con -USD 15.000 millones. Un desvío de tal magnitud necesariamente iba a requerir un waiver”, explicó Alan Versalli, Capital, estratega de Cocos.

Aún con una inflación de 3,4% en marzo, informada el martes por el INDEC, los contratos de dólar futuro negociaron con predomino de bajas. Las posturas con vencimiento a fin de abril volvieron a concentrar los negocios y cedieron siete pesos (-0,5%), a 1.370,50 pesos, para quedar a 332,72 pesos o 24,3% de la banda cambiaria superior prevista para el cierre de este mes, en los 1.703,22 pesos.

Asimismo, conocido el IPC de marzo, la banda superior del esquema cambiario deberá expandirse para el cierre de mayo un 3,4%, para alcanzar los 1.761,13 pesos. Los contratos de dólar futuro para el fin del mayo se pactaron a $1.392, es decir, a 369,13 pesos o 26,5% de ese límite.