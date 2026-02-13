La mexicana Elma Correa ganó el Premio Biblioteca Breve con una novela sobre el fin de la inocencia (Crédito: Facebook Elma Correa)

La escritora mexicana Elma Correa ha ganado este viernes el Premio Biblioteca Breve 2026, dotado con 30.000 euros, por Donde termina el verano, una novela sobre la amistad femenina, el fin de la inocencia y la violencia estructural, que transcurre en Mexicali, una de las últimas ciudades mexicanas antes de la frontera con Estados Unidos.

El jurado, integrado por Sergio Bang, Laura Barrachina, Adolfo García Ortega, Santiago Roncagliolo y la editora de Seix Barral Elena Ramírez, ha reconocido de manera unánime la obra de Correa, de quien ha destacado que está “narrada con una técnica asombrosa y la dosis justa de suspense y emoción para mantener en vilo al lector”.

La escritora obtuvo el galardón dotado con 30.000 euros por “Donde termina el verano”, donde aborda una amistad femenina en la ciudad de Mexicali que en un marco de violencia estructural (Foto: Europa Press)

Asimismo, ha indicado que la obra pone en el centro de la trama “cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad sin piedad hacia los más débiles”.

A la 68 edición del premio, que debía celebrarse este jueves y fue cancelado por la alerta meteorológica, ha concurrido la cifra récord de 1.218 manuscritos originales, de los que la mitad procedían de España y una “parte muy significativa” de Latinoamérica.

Fuente: EFE