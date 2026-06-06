Sociedad

El error que enfría las conversaciones en la oficina, según una coach ejecutiva

El planteo apunta a esos primeros minutos en ascensores, cafés o conferencias, cuando un intercambio liviano puede abrir cercanía o dejar todo en frases de compromiso

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Un hombre en traje azul y una mujer en chaqueta beige conversan sonrientes dentro de un ascensor metálico. La mujer presiona un botón del panel.
Reemplazar saludos genéricos por elogios específicos favorece conversaciones más auténticas e interesantes en la oficina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta “¿Qué tal tu fin de semana?” suele apagarse en una respuesta automática (“bien”, “tranquilo”, “ocupado”) y deja la conversación sin salida, sobre todo en contextos laborales donde nadie quiere extenderse o quedar expuesto.

La coach ejecutiva y oradora Henna Pryor planteó en CNBC que el problema no es hablar “de poco”: es usar disparadores tan genéricos que no habilitan un relato ni le dan al otro una pista clara sobre qué contar. Su propuesta es reemplazar ese saludo por tres recursos concretos que cambian la dinámica de inmediato: un elogio específico, una pregunta con detalle y un hilo conversacional (un dato breve propio) que le dé al interlocutor algo a lo que pueda “agarrarse” sin esfuerzo para seguir.

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La idea, subrayó Pryor, no es forzar una charla íntima ni convertir el intercambio en una sesión de terapia. “No tiene por qué ser una conversación profunda” sino se trata del punto de partida: el "small talk" funciona como un primer paso de baja presión que prepara el terreno para conectar, construir "rapport" y salir del silencio incómodo sin caer en frases de compromiso.

En ascensores, pasillos, conferencias, un “pre meeting” de Zoom o un café de oficina, esos dos minutos iniciales suelen definir si la interacción se vuelve más fluida o si se corta en un intercambio mínimo que no deja espacio para avanzar. La clave está en pasar de preguntas que se responden con una palabra a entradas que invitan a una escena, un detalle o una anécdota breve.

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Cómo usar un elogio puntual para abrir conversación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Preguntar por sorpresas o dificultades durante reuniones ayuda a profundizar el diálogo sin recurrir a la superficialidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pryor sugiere “notar algo pequeño” y convertirlo en un elogio específico. No alcanza con un “qué bueno lo tuyo”: la clave es mencionar un detalle que demuestre atención real y le deje al otro una puerta de entrada para responder con algo más que un “gracias”.

En una oficina o un evento, puede ser un punto de una presentación, una idea en una reunión o incluso una elección concreta (“ese cuaderno”, “ese mate”, “ese tema que trajiste recién”). El elogio, planteado con precisión, funciona como disparador porque baja la tensión del inicio y transmite interés sin invadir.

El elogio, planteado con precisión, funciona como disparador porque baja la tensión del inicio, transmite interés sin invadir y abre el camino a una pregunta natural del tipo “¿cómo lo pensaste?” o “¿dónde lo conseguiste?”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Microinteracciones y lazos débiles, según estudios citados, aportan bienestar y fortalecen redes sociales en el trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué un “hilo conversacional” sostiene la charla sin forzar intimidad

Otro recurso es ofrecer un “hilo”: un dato propio breve y concreto que el otro pueda tomar para seguir. En vez de responder “bien” y cortar, Pryor propone agregar una mini escena (“probé una receta y salió mal”, “vi una película y me dejó pensando”, “me pasó algo gracioso con el subte”). El beneficio es doble: le ahorra al interlocutor la tarea de inventar un tema y, al mismo tiempo, marca un tono de cercanía controlada, sin exigir confesiones.

Investigaciones sobre lazos débiles (“weak ties”) y microinteracciones respaldan que los vínculos fuera del círculo íntimo también aportan bienestar y pueden fortalecer redes sociales con un costo emocional menor que el de sostener conversaciones profundas todo el tiempo.

En ese terreno, la investigadora Gillian Sandstrom (Universidad de Sussex) estudió cómo los intercambios breves con personas conocidas “de vista” o con extraños pueden influir en el ánimo y la sensación de conexión.

Los elogios específicos, cuando se centran en conductas y competencias y se formulan con brevedad y sinceridad, derriban parte de la amenaza social y refuerzan comportamientos valiosos, a la vez que abren puertas a relatos concretos, según Think Better.

Los hilos conversacionales, por su parte, ofrecen pequeños fragmentos de la experiencia propia —deliberadamente acotados y de baja sensibilidad— que el otro puede tomar como base para seguir la charla sin sentir que se le exige confidencia. Estos recursos modifican la estructura interna del “small talk”, conservando su brevedad y baja presión, pero aumentando su capacidad de generar conexión, “rapport” y memoria compartida.

Detrás de estas microtécnicas, operan mecanismos psicológicos bien documentados: la reducción de la amenaza y el aumento de seguridad psicológica, que permiten a las personas relajarse y aportar más ideas; la activación de emociones positivas que, acumuladas, mejoran el bienestar y la resiliencia; la consolidación de lazos débiles que facilitan el acceso a apoyo y oportunidades; y la contribución, aunque sea modesta, a combatir la soledad en un mundo donde una de cada seis personas se siente sola, de acuerdo a PubMed Central.

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