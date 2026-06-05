Muere el actor James Handy apuñalado por el hijo de su pareja: lo vimos en películas como ‘Top Gun: Maverick’ o ‘Jumanji’

James Handy en la película 'Jumanji' junto a una pequeña Kristen Dunst

El actor James Handy ha muerto en Tarzana tras ser apuñalado el miércoles por el hijo de su pareja, según ha informado la Policía de Los Ángeles. La muerte del intérprete, de 81 años, se investiga como un homicidio y los detectives sostienen que se trata de un incidente aislado sin riesgo para la población.

La policía ha identificado al sospechoso como Michael Gledhill, de 44 años, arrestado y trasladado a la cárcel de Van Nuys por un cargo de asesinato. Según Variety, quedó registrado con una fianza de 2 millones de dólares, y la agresión ocurrió hacia las 9.30 de la mañana en el bloque 19200 de Erwin Street.

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De acuerdo con la declaración policial, agentes de patrulla de la zona de West Valley acudieron a una llamada por un problema no determinado. La persona que llamó al 911 dijo: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Muerto por una puñalada en el pecho

Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la vivienda, con una puñalada en el pecho. Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo trasladaron a un hospital, donde fue declarado muerto, según la Policía de Los Ángeles.

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Luke Perry y James Handy en una imagen de la popular serie 'Beverly Hills, 90210

La misma nota policial, añade que el sospechoso hizo señas a los agentes que estaban respondiendo a la incidencia y les dijo que era la persona a la que buscaban. La policía también indicó que el detenido vivía en esa dirección con su madre, que era la pareja de la víctima.

Los investigadores creen que el caso no guarda relación con una amenaza más amplia. “Los detectives creen que se trata de un incidente aislado y que no parece haber peligro para el público en este momento”, señaló la Policía de Los Ángeles.

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James Handy en la serie 'Expediente X'

Variety ha añadido la confirmación de un representante del actor, que declaró: “Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”.

Una larga carrera como actor

Handy era un actor de larga carrera en cine y televisión. Participó en Top Gun: Maverick en 2022 como camarero y en Jumanji como exterminador, además de aparecer en películas como Aracnofobia y Rocketeer.

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También aparecían en Logan, donde interpretó al médico que atendía al personaje de Hugh Jackman, además de en Brighton Beach Memoirs, The Verdict y K-9. Handy nació en Nueva York y su primer crédito en pantalla llegó con Taps, estrenada en 1977.

Tráiler de 'Top Gun: Maverick'.

En televisión, intervino en dos temporadas de NYPD Blue, en dos episodios de Beverly Hills, 90210 emitidos en 1995, en un capítulo de Ley y orden en 1997, en Profiler entre 1997 y 1998, en tres episodios de The Young and the Restless y en una aparición en 9-1-1 en 2021.

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También interpretó a Arthur Devlin en ocho episodios de Alias y tuvo papeles recurrentes en Melrose Place y NYPD Blue. Ha trabajado con directores como Sydney Lumet, Clint Eastwood, Paul Haggis o M. Night Shyamalan.