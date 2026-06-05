España Cultura

Muere el actor James Handy apuñalado por el hijo de su pareja: lo vimos en películas como ‘Top Gun: Maverick’ o ‘Jumanji’

El intérprete ha sido asesinado con un arma blanca según la policía de Los Ángeles

Guardar
Google icon
James Handy en la película 'Jumanji' junto a una pequeña Kristen Dunst
James Handy en la película 'Jumanji' junto a una pequeña Kristen Dunst

El actor James Handy ha muerto en Tarzana tras ser apuñalado el miércoles por el hijo de su pareja, según ha informado la Policía de Los Ángeles. La muerte del intérprete, de 81 años, se investiga como un homicidio y los detectives sostienen que se trata de un incidente aislado sin riesgo para la población.

La policía ha identificado al sospechoso como Michael Gledhill, de 44 años, arrestado y trasladado a la cárcel de Van Nuys por un cargo de asesinato. Según Variety, quedó registrado con una fianza de 2 millones de dólares, y la agresión ocurrió hacia las 9.30 de la mañana en el bloque 19200 de Erwin Street.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la declaración policial, agentes de patrulla de la zona de West Valley acudieron a una llamada por un problema no determinado. La persona que llamó al 911 dijo: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Muerto por una puñalada en el pecho

Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la vivienda, con una puñalada en el pecho. Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo trasladaron a un hospital, donde fue declarado muerto, según la Policía de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Luke Perry y James Handy en una imagen de la popular serie 'Beverly Hills, 90210
Luke Perry y James Handy en una imagen de la popular serie 'Beverly Hills, 90210

La misma nota policial, añade que el sospechoso hizo señas a los agentes que estaban respondiendo a la incidencia y les dijo que era la persona a la que buscaban. La policía también indicó que el detenido vivía en esa dirección con su madre, que era la pareja de la víctima.

Los investigadores creen que el caso no guarda relación con una amenaza más amplia. “Los detectives creen que se trata de un incidente aislado y que no parece haber peligro para el público en este momento”, señaló la Policía de Los Ángeles.

James Handy en la serie 'Expediente X'
James Handy en la serie 'Expediente X'

Variety ha añadido la confirmación de un representante del actor, que declaró: “Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”.

Una larga carrera como actor

Handy era un actor de larga carrera en cine y televisión. Participó en Top Gun: Maverick en 2022 como camarero y en Jumanji como exterminador, además de aparecer en películas como Aracnofobia y Rocketeer.

También aparecían en Logan, donde interpretó al médico que atendía al personaje de Hugh Jackman, además de en Brighton Beach Memoirs, The Verdict y K-9. Handy nació en Nueva York y su primer crédito en pantalla llegó con Taps, estrenada en 1977.

Tráiler de 'Top Gun: Maverick'.

En televisión, intervino en dos temporadas de NYPD Blue, en dos episodios de Beverly Hills, 90210 emitidos en 1995, en un capítulo de Ley y orden en 1997, en Profiler entre 1997 y 1998, en tres episodios de The Young and the Restless y en una aparición en 9-1-1 en 2021.

También interpretó a Arthur Devlin en ocho episodios de Alias y tuvo papeles recurrentes en Melrose Place y NYPD Blue. Ha trabajado con directores como Sydney Lumet, Clint Eastwood, Paul Haggis o M. Night Shyamalan.

Temas Relacionados

ActoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘La Odisea’ tendrá una clasificación R (contenido restringido para menores) en Estados Unidos, al igual que ‘Oppenheimer’

La nueva película de Christopher Nolan, a pesar de entrar en esta categoría, se prevé como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del verano

‘La Odisea’ tendrá una clasificación R (contenido restringido para menores) en Estados Unidos, al igual que ‘Oppenheimer’

La reflexión de Oscar Wilde sobre las relaciones: “Cuando un hombre ha amado a una mujer, hará cualquier cosa por ella, excepto seguir amándola”

El dramaturgo irlandés plasmó en una de sus obras más conocidas una reflexión sobre el amor

La reflexión de Oscar Wilde sobre las relaciones: “Cuando un hombre ha amado a una mujer, hará cualquier cosa por ella, excepto seguir amándola”

Eider Rodríguez, escritora: “Parece que somos pijos o no según nuestros méritos o nuestra cuenta corriente, pero el pijerío se hereda de generación en generación”

La escritora de Rentería presenta en la Feria del Libro de Madrid ‘Era todo el mismo hueco’, su regreso al relato tras ‘Material de construcción’

Eider Rodríguez, escritora: “Parece que somos pijos o no según nuestros méritos o nuestra cuenta corriente, pero el pijerío se hereda de generación en generación”

Rigoberta Bandini consigue que las perras de Madrid dejen sus móviles y vibren en un concierto con embarazo incluido y un mensaje al papa: “Me haría ilusión...”

La cantante catalana sorprendió en las Noches del Botánico de Madrid con un tema nuevo, con otro jamás tocado en directo, con el anuncio de que esperaba un segundo hijo y con el deseo de que su música le llegue a León XIV

Rigoberta Bandini consigue que las perras de Madrid dejen sus móviles y vibren en un concierto con embarazo incluido y un mensaje al papa: “Me haría ilusión...”

Los mejores estrenos de la semana en cines: de la fantasía medieval de ‘He-Man y los Masters del universo’ al fenómeno de terror con ‘Backrooms′

El cine de terror, la comedia paródica o un reestreno muy especial encabezan las novedades en cartelera

Los mejores estrenos de la semana en cines: de la fantasía medieval de ‘He-Man y los Masters del universo’ al fenómeno de terror con ‘Backrooms′
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Leire Díez quería “purgar” a los mandos de la UCO que investigaban al PSOE buscando pruebas de que estaban a sueldo de Repsol

Leire Díez quería “purgar” a los mandos de la UCO que investigaban al PSOE buscando pruebas de que estaban a sueldo de Repsol

El pueblo madrileño donde gobierna la izquierda con el partido antitaurino Los Verdes y que se va a gastar 180.000 euros en encierros

Todos los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid este viernes 5 de junio por la visita del papa León XIV

La directora de la Guardia Civil admite sus citas con Leire Díez pero niega haber interferido en ninguna operación contra el cuerpo

La Justicia ordena desahuciar a un trabajador con incapacidad permanente que llevaba desde 1989 viviendo en una casa cedida por su empresa

ECONOMÍA

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

El chorizo español gusta menos a los ingleses, pero triunfa entre mexicanos y peruanos: las exportaciones bajaron un 18% en 2025

Mercadona, Inditex o El Corte Ingles: las 16 mejores empresas españolas en las que puedes trabajar, según Financial Times

Luz verde a los Presupuestos: Hacienda publica mañana la orden para tramitarlos y avanza una “inversión histórica” en vivienda

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición