Cultura

Quentin Tarantino dispara contra Hollywood: “Una fábrica insípida de salchichas”

El cineasta cargó contra la industria tras la pandemia y dijo que le cuesta engancharse con los estrenos. Solo le gustaron películas de Steven Spielberg y Kevin Costner, aseguró

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Quentin Tarantino afirmó que prefiere leer libros antes que ir al cine por su dificultad para conectar con los estrenos recientes (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Quentin Tarantino afirmó que prefiere leer libros antes que ir al cine por su dificultad para conectar con los estrenos recientes (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Quentin Tarantino ha definido a la industria cinematográfica actual como una “fábrica insípida de salchichas”, en una extensa nota para Sight and Sound, la famosa revista de cine publicada por el Instituto Británico de Cine. El director, identificado globalmente por Pulp Fiction, vinculó este diagnóstico con el estancamiento creativo de Hollywood tras la pandemia y la dificultad personal que enfrenta para conectar con los estrenos recientes, al punto de preferir la lectura de libros antes que asistir a una sala. La declaración refuerza la percepción de un desgaste de la experiencia cinematográfica en salas tradicionales, una tendencia que ha profundizado el debate sobre modelos de producción, circulación y consumo audiovisual en la pospandemia.

El realizador comparó explícitamente el momento actual con la situación industrial de los años ochenta del siglo XX, reconociendo que, a pesar de sus críticas a esa década, mantenía entonces una relación de apego con la experiencia de ver películas. La diferencia, subrayó, es la ausencia de una conexión afectiva con el cine contemporáneo, teñida de lo que denomina “desprecio” por un concepto de película que, a su juicio, ha perdido capacidad de riesgo y originalidad.

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Sin embargo, Tarantino sí identificó excepciones dentro de la producción reciente, mencionando The Rip de Joe Carnahan como uno de los pocos largometrajes capaces de captar su interés de principio a fin. También indicó que el West Side Story de Steven Spielberg y los dos primeros capítulos de Horizon: An American Saga, dirigidos por Kevin Costner, han figurado entre los títulos que ha valorado en los últimos años, aunque recalcó que ninguno lo ha impulsado a recuperar aquella sensación de “ser arrastrado por la magia” que, según su testimonio, fue el motivo inicial de su vocación.

Entre las excepciones del cine reciente, Quentin Tarantino destacó 'Horizon: An American Saga' de Kevin Costner (Foto: Warner Bros. Pictures vía AP)
Entre las excepciones del cine reciente, Quentin Tarantino destacó 'Horizon: An American Saga' de Kevin Costner (Foto: Warner Bros. Pictures vía AP)

Según el artículo de Sight and Sound, Tarantino sostuvo: “Desde la pandemia, parece casi imposible que se estrene una película nueva que yo no desmenuce hasta el cansancio. Defectos, inverosimilitudes, complacencia con el público, actores mal seleccionados o simplemente tonterías terminan por hundir cada estreno salido de la fábrica insípida de salchichas que solía llamarse Hollywood”.

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Próximos proyectos de Tarantino

Actualmente, Quentin Tarantino está desarrollando The Popinjay Cavalier, una obra de teatro “de capa y espada” con estreno previsto en el West End de Londres para 2027. Esta incursión en la dramaturgia marca un viraje en su actividad creativa, tras la publicación en 2021 de la novela basada en su película Once Upon a Time… in Hollywood, a la que ahora sigue la preproducción de un spin off dirigido por David Fincher.

En 2024, el director tomó la decisión de cancelar su décimo largometraje, titulado inicialmente The Movie Critic, pensado como su filme de despedida. El proyecto ha quedado fuera del calendario, dejando como última obra cinematográfica su largometraje ambientado en los años sesenta, estrenado en 2019, que consolidó la exploración de Tarantino sobre el mito de la industria estadounidense.

Esta enumeración confirma el estado actual creativo de Tarantino: en fase avanzada de producción teatral, sin proyecto fílmico inmediato y con un giro tangible hacia formatos ajenos a la gran pantalla. Esta posición lo instala fuera de las tendencias dominantes de Hollywood y refuerza su condición de autor en tensión con la lógica industrial contemporánea.

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