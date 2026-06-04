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Amazon Prime Video publicará sus propias listas semanales estilo de Netflix: sus Top 10 pero sin datos de visionados

La plataforma de ‘streaming’ ha dado un paso para compartir sus películas y series más vistas, aunque no se sabrá, por el momento, qué audiencia han tenido

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Ninguna operación permanece oculta para siempre. Jack Ryan: Guerra Fantasma, llega el 20 de mayo. (Prime Video)

La plataforma de streaming Amazon Prime Video ha empezado a publicar listas semanales de su Top 10 al estilo de Netflix, pero sin incluir datos de audiencia, una ausencia que limita su valor para medir el rendimiento real de películas y series en la plataforma.

En la primera semana analizada, del 25 al 31 de mayo, la película original más vista ha sido Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta, estrenada el 20 de mayo, mientras que la serie original que ha encabezado la clasificación ha sido Off Campus. La compañía ha separado además listados de cine y series, con una clasificación combinada de títulos en inglés y otros idiomas y otra específica para producciones no inglesas.

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La iniciativa replica una práctica que Netflix lleva años explotando con listados públicos, ‘consultables’ y actualizados cada semana. La diferencia es que Amazon no acompaña esos rankings con cifras concretas de visionado, que son precisamente las que permiten interpretar el alcance real de cada título.

Títulos en inglés y no inglés

Amazon ha publicado el Top 10 de películas originales más vistas en una lista conjunta de títulos en inglés y no inglés, además de una clasificación separada solo para producciones no inglesas. Ha hecho lo mismo con las series originales, con un listado combinado y otro específico para contenidos internacionales.

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Dos jóvenes, un hombre y una mujer, sentados en un vehículo, se miran sonriendo a través de una ventana. La mujer lleva un suéter azul
Una imagen de los personajes principales de la esperada serie 'Off-Campus', basada en los populares libros de Elle Kennedy, que se estrenará en Amazon Prime Video. (Prime video)

La lista pública disponible en Internet y el resumen que Amazon difunde cada miércoles en sus cuentas sociales se limitan a ordenar los títulos e incluir enlaces para verlos. No ofrecen cuántas personas han visto cada obra ni permiten, por ahora, extraer una lectura más precisa sobre su comportamiento en la plataforma.

Tampoco está claro si la empresa convertirá estas clasificaciones en una base de datos estable, con archivo consultable y seguimiento semana a semana de la permanencia de cada película o serie en el ranking. IndieWire subraya que esa incógnita afecta también a la posibilidad de construir en el futuro un histórico de meses o incluso un Top 10 de todos los tiempos.

La necesidad de transparencia a través de datos

La falta de transparencia no sitúa a Amazon en una posición aislada dentro del sector. Según IndieWire, la mayoría de plataformas de streaming evitan detallar sus datos de audiencia y prefieren anunciar que un estreno ha batido un récord sin concretar la magnitud de ese supuesto éxito.

En ese contexto, servicios como HBO Max o Peacock ya muestran rankings de contenidos al navegar por sus catálogos, aunque no los convierten en partes semanales públicos. Amazon ha dado ese paso adicional, pero sin ofrecer la información cuantitativa que permitiría comparar su sistema con el de Netflix.

Película de Prime Vide, el drama indio 'El sistema'
Película de Prime Vide, el drama indio 'El sistema'

Otro rasgo de estas listas es que solo miden películas y series originales de Prime Video. Quedan fuera los contenidos licenciados que también forman parte del catálogo y que, según plantea IndieWire, podrían entrar con facilidad en un Top 10 semanal si se contabilizaran junto a las producciones propias.

La primera clasificación de películas ha incluido cuatro títulos internacionales entre sus 10 puestos. Entre ellos figura la película india System, situada en el número dos y por delante de lanzamientos cinematográficos de Amazon MGM como Mercy y Crime 101.

Mario Casas encabeza el reparto de la pelicula 'Zeta', la nueva pelicula de Prime Video dirigida por Dani de la Torre.
Mario Casas encabeza el reparto de la pelicula 'Zeta', la nueva pelicula de Prime Video dirigida por Dani de la Torre.

La lista inaugural de series originales también ha incorporado dos producciones internacionales dentro del Top 10: una de Alemania y otra de Japón. Ese enfoque combinado entre títulos en inglés y en otros idiomas marca una diferencia con Netflix, que separa ambas categorías en sus clasificaciones semanales.

Amazon cuenta con más de 200 millones de miembros con acceso a Prime Video, lo que apunta a que los títulos incluidos en estas listas son, en efecto, productos con una base amplia de consumo.

Netflix, recuerda IndieWire, no solo publica rankings semanales, sino que además difunde periódicamente un gran volcado de datos de visionado correspondiente a periodos de seis meses. Esos listados semanales también favorecen la visibilidad de sus éxitos y ocultan sus fracasos, incluso después de que Bloomberg informara recientemente de que la plataforma había registrado una de sus semanas de menor consumo.

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