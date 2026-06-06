La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de cada partido durante el Mundial 2026 (Reuters)

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de cada partido durante el Mundial 2026, en cumplimiento de condiciones impuestas por las autoridades estadounidenses. La medida alteró la logística del equipo, que instaló su base en Tijuana, México, en lugar de hacerlo en Arizona, como estaba previsto inicialmente.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, comunicó que futbolistas y cuerpo técnico recibieron la instrucción de cruzar la frontera solo para disputar los encuentros y regresar a territorio mexicano apenas finalicen. El diplomático sostuvo que las restricciones alcanzaron a toda la delegación deportiva, en un contexto marcado por la guerra con Estados Unidos y la tensión persistente en Oriente Medio.

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La decisión obligó a Irán a reorganizar su concentración y sus traslados: el plantel quedó habilitado para ingresar a Estados Unidos únicamente en las fechas de partido, mientras que parte del staff administrativo y directivo no obtuvo autorización. La embajada iraní denunció que la limitación afectó la estructura habitual del equipo y pidió la intervención de FIFA para “garantizar la equidad” en la competencia.

La selección iraní viajará desde Turquía hacia México, después de confirmarse la concesión de visados para futbolistas y personal técnico imprescindible. Sin embargo, los permisos no abarcaron a la totalidad del equipo administrativo y directivo.

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El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, y su adjunto figuraron entre quienes no lograron ingresar en la lista de autorizados.

El equipo iraní enfrentará a sus rivales de grupo en Los Ángeles y Seattle, cruzando la frontera solo para los encuentros

El cronograma de Irán incluye presentaciones en Los Ángeles y Seattle: debuta el 15 de junio frente a un seleccionado local, juega contra Bélgica seis días después y cierra la fase ante Egipto el 26 de junio. Con la restricción vigente, cada jornada implica un cruce fronterizo de ida y vuelta en el mismo día.

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La polémica escaló cuando funcionarios estadounidenses reiteraron que no permitirían el ingreso de individuos vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica y advirtieron que no tolerarían el uso del torneo para fines ajenos al deporte. Washington confirmó que otorgó “los visados necesarios para la participación de Irán en el Mundial, incluyendo a los deportistas y al personal técnico indispensable”, sin ampliar la nómina.

La embajada iraní acusó a Estados Unidos de “interferencia política” en el ámbito deportivo y denunció que la medida privó al plantel de parte de su estructura habitual. También señaló que varios jugadores cumplieron el servicio militar obligatorio en la Guardia Revolucionaria, lo que incrementó los controles al momento de otorgar permisos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que la delegación iraní no incluiría a ningún individuo relacionado con esa fuerza.

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La presencia de la selección iraní en el torneo estuvo en duda durante los meses previos, tras el recrudecimiento de la ofensiva militar liderada por Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes a finales de febrero. A pesar de los obstáculos, Irán aseguró su boleto al Mundial como líder de su grupo de clasificación en marzo de 2025, casi un año antes del inicio de la guerra.

Miles de aficionados despidieron a la selección iraní en Teherán con cánticos y banderas, en una ceremonia cargada de simbolismo antes del Mundial 2026. (EFE)

En la preparación, el equipo dirigido por el seleccionador nacional sumó dos victorias en amistosos disputados en Turquía: venció 3-1 a Gambia y 2-0 a Mali. La delegación aterrizará en México el domingo previo al debut con la premisa de organizar sus desplazamientos para cumplir con los requisitos de entrada y salida en cada jornada de competencia.

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(Con información de AFP)