Crimen y Justicia

La despedida al Indio Solari: cómo será el operativo de seguridad en Parque Domínico

El masivo velatorio comenzará el domingo a las 11 de la mañana en el partido de Avellaneda. Muchos fanáticos empezaron a llegar este mismo sábado. Habrá más de 1.500 policías de la fuerza bonaerense y postas sanitarias

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Mapa detallado con una zona verde destacada en Parque Domínico, Villa Domínico, emojis de policía, y un campo con multitud, ambulancias y tiendas.
Operativo de seguridad para despedir al Indio Solari - VisualesIA

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó cómo será el gran operativo que desplegará en las inmediaciones del Parque Domínico de Avellaneda, para la masiva despedida al Indio Solari. El velatorio del ídolo del rock nacional se desarrollará este domingo desde las 11 de la mañana.

Según informaron desde la cartera bonaerense a Infobae, más de 1.500 agentes de la fuerza estarán en el lugar para ordenar a la multitud de fanáticos que ya se autoconvocaron para darle el último adiós al mítico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Del total, al menos unos 700 efectivos ya están ubicados en la zona desde el sábado al mediodía.

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En detalle, el operativo de seguridad contará con la participación de personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires yde la Superintendencia de Cuerpo, como así también con apoyo del Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias en el lugar.

El velatorio del músico tendrá lugar específicamente en el Polideportivo José María Gatica ubicado en Avenida Bartolomé Mitre 5000, ubicado dentro del predio de Parque Domínico.

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Para el ingreso peatonal habrá un corredor habilitado: se podrá acceder desde Av. Bartolomé Mitre y San Lorenzo hacia Darwin.

“Para asistencia médica habrá postas sanitarias en la intersección de las calles Av. Bartolomé Mitre y Darwin; Av. Bartolomé Mitre y Armenia; Av. Bartolomé Mitre y Sadi Carnot”, informaron desde la cartera de Seguridad.

En este sentido, pidieron a los concurrentes: “Se recomienda respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos, concurrir con tiempo para un ingreso fluido”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó en A24 que durante el velatorio, la provincia garantiza que “la gente va a estar cuidada y habrá respeto por la comunidad de Avellaneda”. Además, llamó a la tranquilidad y la paciencia, al pedir que quienes concurran lo hagan “con un espíritu de buena convivencia, de reconocimiento y afecto”.

“La familia nos pidió que se haga en este lugar, fundamentalmente por las vías de acceso, por la facilidad que había para la gente”, explicó el funcionario.

Ante la consulta sobre la posible duración del evento, Alonso indicó que no hay un horario de finalización definido y que la organización será flexible para adaptarse a la cantidad de personas que asistan. “En principio no tenemos detalles de cómo va a seguir esto. Hay una idea de la familia de que el pueblo se pueda despedir del Indio”, declaró.

En este sentido, recomendó a quienes planean asistir que sigan las redes oficiales del Indio Solari y de la organización para obtener información actualizada sobre la logística y los detalles del homenaje. “La gente sabe que esto es un homenaje, es una despedida, es un acto de amor”, dijo.

Cómo es el lugar

Oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador y situado en avenida Mitre al 4900, abarca aproximadamente10 hectáreas, en los que además de los espacios verdes se destacan algunas construcciones, como el complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR). Este incluye un auditorio con capacidad para 180 personas utilizado para capacitaciones y eventos académicos, y el anfiteatro Hugo del Carril, donde se realizan pequeños espectáculos al aire libre.

Indio Solari - Plaza de Mayo
La despedida al Indio Solari en las calles. Fotografía: Jaime Olivos

Pero será el microestadio José María Gatica el espacio en el que estará ubicado el féretro con el cuerpo de Solari para que los fanáticos puedan darle el último adiós. El José María Gatica, situado en el extremo sur del predio de la localidad de Villa Domínico, es utilizado para eventos deportivos y culturales.

La multitud que se espera que concurra este domingo encontrará espacios con mesas y sillas para descansar, así como juegos para niños y una histórica calesita.

El Parque Domínico, además, dispone de canchas de fútbol, básquet, patinaje y también una pista de atletismo. También posee dos piletas olímpicas: una para chicos y otra para adultos.

Apenas se conoció que el velorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sería en el Parque Domínico, se difundieron fotos y videos de los preparativos en el lugar, incluyendo un gran número de policías que cuidarán la seguridad en la zona y vigilarán que no se generen desmanes, sobre todo dentro del espacio que albergará al cuerpo del artista.

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