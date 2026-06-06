Moreno Veloso versiona a su padre Caetano con “un acercamiento muy familiar, personal y musical”

Moreno Veloso, Paula Morelenbaum y Jaques Morelenbaum llegan a Buenos Aires con "Universo Caetano"

En medio de una oleada de visitas de notables músicos brasileños en Buenos Aires, este sábado y domingo tendrán un sello distintivo: será un fin de semana con dos conciertos en los que los porteños podrán caetanear”.

Valga el neologismo para describir las sensaciones que surgirán de las dos presentaciones en La Trastienda de Moreno Veloso, Jaques Morelenbaum y Paula Morelenbaum para compartir con el público local “Universo Caetano”, un proyecto que, prometen, será mucho más que un homenaje a la música del genial artista bahiano: “No es sólo un tributo sino que es un acercamiento al trabajo de mi padre de una manera muy familiar, muy personal y muy musical”, dijo el hijo de Veloso a Infobae Cultura antes de llegar al país.

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Moreno, quien estuvo en Buenos Aires hace un año para presentar su último álbum, Universo paralelo, se sumó al espectáculo que idearon el cellista Jaques Morelenbaum, quien le aportó a Caetano su impronta como músico y arreglador en discos como Circuladô, Fina Estampa y Livro, y su esposa Paula, una cantante que le dio nueva vida a la bossa nova y que, al igual que su marido, acompañó nada menos que a Antonio Carlos Jobim.

Caetano Veloso regresa a Buenos Aires a través de un tributo de su hijo Moreno y los Morelenbaum (Foto @trigogerardi)

“La idea de hacer un espectáculo cuyo repertorio estuviera compuesto únicamente por canciones de Caetano Veloso surgió durante la pandemia, cuando cada uno estaba en su casa, atravesando un momento muy tenso e incierto -relató Paula a Infobae Cultura-. En Brasil comenzó entonces un movimiento de hacer transmisiones en vivo e invitar a otros artistas a participar de manera virtual. Yo armé un repertorio e invitamos, entre otros artistas, a Moreno. Años después, ese proyecto que comenzó con una transmisión en vivo se transformó en este concierto, junto a Moreno, ¡y ahora lo presentaremos en Buenos Aires por primera vez!“.

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¿Qué aporte siente que hacen recreando el eterno repertorio de Caetano? “Más que un aporte, lo que siento es un enorme placer y una gran felicidad al cantar estas canciones, que reflejan tanto la historia de Brasil -resaltó la cantante-. También reflejan mi propia historia porque escucho las canciones de Caetano desde que era chica. Me da mucha felicidad ver la reacción del público al escucharlas y nos convertimos en uno cuando todos cantan juntos. El aporte es realmente de Caetano”.

Moreno Veloso, por su parte, se confesó como “un gran fan de Jaquinho y Paula, personas con una tremenda habilidad musical, un sentido de la estética y también un gran amor por lo que hacen”, pero obviamente recrear en el escenario las canciones de su padre le dan una connotación distinta a esta experiencia: “Estoy muy feliz porque no es sólo un tributo sino que es un acercamiento al trabajo de mi padre, de una manera muy familiar, muy personal y muy musical. Desde todos los ángulos, este proyecto es muy positivo y me hace muy feliz”.

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Jaques Morelenbaum, Paula Morelenbaum y Moreno Veloso, juntos en el proyecto "Univers Caetano"

En sus dos presentaciones porteñas, los tres músicos brasileños estarán acompañados por Lula Galvão en la guitarra y Marcelo Costa en la batería, otros dos colaboradores de Caetano, para abordar con su marca personal y familiar-fraternal, a la vez, una veintena de canciones de distintas épocas de la carrera de Veloso.

“Habrá un poco de todo -anticipó Moreno-. El concierto comienza con una presentación instrumental y luego Paula canta un montón de canciones realmente buenas. No puedo enumerar todo el repertorio porque le arruinaría la diversión al público, pero después canto con Paula ‘Menino do Rio’, que es una canción que mi padre compuso a pedido de Baby Consuelo y que nos gusta mucho".

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¿Con qué criterio eligieron los temas de Universo Caetano? “Las elecciones fueron muy personales: cada uno eligió algo del repertorio de mi padre para interpretar o para compartir con otro. Así que la elección estuvo basada en lo que más nos gusta, lo que más nos conmueve, y el resultado es muy hermoso”, enfatizó Moreno. Paula, en cambio, destacó que pensaron el repertorio “pensando en las canciones del inicio de la carrera de Caetano, con un enfoque más acústico ya que estábamos en casa, sin batería, sólo con voz, guitarra y violonchelo, además de un poco de percusión”.

Moreno Veloso: "Ser hijo de mi padre es muy fácil"

“Cuando transformamos la transmisión en vivo en un espectáculo y Moreno pasó a formar parte del proyecto, en la sección en la que canta solo, él eligió las canciones, que pertenecen a una etapa más reciente de Caetano”, agregó la cantante, que tampoco quiso anticipar detalles de lo que presentarán en La Trastienda: “¡Es más lindo que sea una sorpresa para quienes vayan a verlo!“.

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Cuando se la consulta sobre su disco favorito de Caetano, Paula reconoció que “es muy difícil elegir uno solo”, aunque dio precisiones: “Me encantan Uns, donde participé haciendo coros en la canción ‘Você é Linda’; Circuladô, Fina Estampa, Transa y el más reciente, Meu Coco. En realidad los amo a todos. ¿Mi canción preferida? ‘Cajuína’ y ‘Você é Linda’, entre muchas otras.

A Moreno también le pareció difícil elegir un disco o un tema de Caetano (“me gustan tantos que no puedo elegir uno”), aunque le resultó más sencillo hablar de su padre: “Ser hijo de él es muy fácil, es genial. Somos muy amigos y la relación es muy buena, no es horizontal sino vertical. Mi padre es un buen padre, así que es fácil ser su hijo y formar parte de esta familia. No sé si sabías que él quería ser crítico de cine, musical, literario o de arte. Tiene una visión crítica de sus propias cosas, pero también de las cosas de los demás. Es una visión crítica no en el mal sentido sino en el de ser serio, de analizar con cierta distancia. Y a veces su seriedad y su estilo analítico son un poco intimidantes, pero nunca malos. Al contrario, es muy bueno estar cerca de él también musicalmente”.

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Caetano Veloso y sus hijos Tom, Zeca y Moreno

A 25 años de su debut discográfico, con Máquina de Escrever Música, Moreno brilló en los últimos años en el álbum Ofertorio, con su padre y sus hermanos, Zeca y Tom, y en su último trabajo, Universo paralelo, que parece una reunión de parientes y amigos: además de su papá y sus hermanos, participaron su tía, María Bethania, y Jaques Morelenbaum. ¿Qué aportan esos lazos familiares a su música? “Cada vez que hago un álbum, quiero cumplir sueños que tengo. En este caso -detalló-, fue reunir en una canción que compuse las voces de mi familia, mis hermanos, mi padre, mi tía, junto con mi propia voz. Y otro sueño era tener a Jaques Morelenbaum tocando el violonchelo en uno de mis álbumes. Una de las mejores cosas de ser músico es trabajar en grupo, escuchar lo que hacen los demás y que los demás escuchen lo que haces, y que todo resulte en un arreglo o en una canción de manera plural, con muchas ideas que se suman bien. Esa es mi alegría en la música, estar con gente, compartir el escenario, las grabaciones, las composiciones y los arreglos con la gente que admiro”.

En ese grupo de afectos cercanos, por supuesto, Moreno incluyó a Kassin, Domenico y Pedro Sá, sus amigos y compañeros musicales, con quienes, según reveló, tiene nuevos y desafiantes proyectos: “Acabamos de terminar un álbum que hicimos con Chrissie Hynde (cantante de The Pretenders). Nos conocemos desde hace más de 20 años y hemos tocado juntos antes en una gira en la que nos invitó a participar como su banda. Espero que salga este año. También estoy dando conciertos por primera vez solo con Domenico, cantando nuestras composiciones. Es un proyecto que espero que podamos grabar”.

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Jaques Morelenbaum y su cello, una marca registrada de la buena música (Foto: Roberto Cifarelli)

También conocido por sus definiciones políticas, al igual que su padre, Moreno Veloso sostuvo en una entrevista con el diario El País, de España, que “si no curamos a nuestros monstruos con cultura, danza, música y poesía, el resultado es lo que estamos viendo”.

¿Cree que estos monstruos se están curando realmente a pesar de todo en esta época cruel que vivimos? El hijo de Caetano respondió que sí. “Soy optimista. Creo que la cultura y la educación son verdaderamente la cura para las monstruosidades que estamos experimentando en este período en el planeta Tierra. Y creo que saldremos victoriosos de estas destrucciones, estos ataques a la vida, estos ataques a la cultura mundial, y estas guerras, estas injusticias y tristezas que los sistemas occidentales han creado. Y todo el planeta está sintiendo los cambios, esta falta de cuidado por los demás, por el medio ambiente mismo. Y la cultura lo hará porque somos los agentes de todo esto. Nosotros, como seres humanos, somos responsables de todo lo que sucede, incluidas estas cosas terribles. Y lo que tenemos que hacer es precisamente enfrentarnos a nosotros mismos, a esta parte oscura, terrible y violenta que tenemos. Y la mejor manera de enfrentar esto, de domar nuestras ansiedades, es precisamente con la música, la danza, la poesía. Con una buena educación alcanzaremos una situación planetaria mucho mejor. Por eso trabajamos cada día. Y eso es lo que hago y lo que hacen también a diario Jaques, Paula, Marcelo Costa, Lula Galvão, mi padre, mi tía y todos nosotros. Seguimos creyendo en eso”.

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