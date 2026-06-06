El mural de Alicia que sobrevivió a una demolición revive en una zona histórica de Nueva York

Salvando las aventuras de Alicia en Nueva York: Su mural también viajó por la madriguera del conejo (Crédito: Tony Cenicola/The New York Times)

Alicia se ha adentrado en muchos laberintos.

El personaje de cuento infantil, eternamente curioso, y su variopinta galería de amigos fantásticos se adentraron en el país de las maravillas de la ciudad de Nueva York en un mural bullicioso y emocionante pintado por Abram Champanier entre 1938 y 1940. A lo largo de 16 paneles monumentales que alguna vez envolvieron la sala de pediatría del Hospital Gouverneur del Bajo Manhattan, que atendía a comunidades inmigrantes, Alicia y compañía sobrevolaron el Empire State y el East River en avionetas diminutas, escalaron la corona de la Estatua de la Libertad, aterrizaron en paracaídas en Coney Island, montaron en los leones de piedra de la Biblioteca Pública de la Calle 42 y se apretujaron en un vagón de metro en hora punta.

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El mural de Champanier fue uno de las aproximadamente 2500 obras encargadas por el Proyecto Federal de Arte para edificios públicos en todo el país entre 1935 y 1943, como parte del programa New Deal de la WPA (Works Progress Administration) que generaba empleo. Pero en los 86 años transcurridos desde su instalación, el mural de Alicia ha vivido nuevas aventuras, incluyendo una operación de rescate clandestina liderada por un restaurador disidente en 1981, cuando el hospital abandonado estaba siendo desmantelado.

Tras la restauración inicial de cinco paneles, el trabajo en el resto quedó paralizado durante tres décadas por falta de financiación. Ahora, el nuevo mecenazgo y el impulso que recibe el arte dentro del sistema de hospitales públicos de la ciudad de Nueva York han propiciado la recuperación total del mural de Alicia. El ciclo completo —reparado y limpiado, con dos paneles perdidos recreados fielmente— se ha reunido en el Museo de la Ciudad de Nueva York, en la exposición Otro País de las Maravillas: El mural de Alicia de Abram Champanier, que se inaugura este sábado 6 de junio.

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Larissa Trinder, John Lippert, Dawn D’Aulisio y Lilly Tuttle (Crédito: Tony Cenicola/The New York Times)

“¿Qué podría ser más neoyorquino que este variopinto grupo irrumpiendo en la ciudad?”, dijo Lilly Tuttle, curadora del museo, al describir cómo Champanier compuso su onírico paisaje urbano para ayudar a los niños enfermos a transportarse a través de su imaginación más allá de sus camas de hospital. “Para quienes lo ven hoy, el mural es un recordatorio de lo que la financiación federal para las artes podría hacer por ciudades como Nueva York y cómo el arte público podría inyectar luz y energía en espacios inesperados”.

Tras la clausura de la exposición el 20 de septiembre, el mural de Alicia se trasladará de forma permanente a NYC Health + Hospitals/Gouverneur, ubicado en el número 227 de la calle Madison, en el Lower East Side, a pocas manzanas del antiguo hospital del mismo nombre (Ese edificio, con dos llamativas alas en forma de U visibles desde Franklin D. Roosevelt Drive, ahora se llama Gouverneur Court y ofrece viviendas de bajo costa para personas con problemas de salud mental).

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Los 16 paneles estarán accesibles, distribuidos en tres plantas, y algunos serán visibles desde la calle. «Es muy significativo que el mayor sistema hospitalario público municipal los reconozca como valiosos para los neoyorquinos», declaró Larissa Trinder, vicepresidenta adjunta de Artes en Medicina de NYC Health + Hospitals. El departamento gestiona una colección de unas 8000 obras de arte —desde encargos de la WPA hasta proyectos contemporáneos de artistas como Nina Chanel Abney y Mickalene Thomas, realizados en colaboración con RxART— en unos 70 centros de salud comunitarios de los cinco distritos de la ciudad.

Fundado en 2018, el departamento de Trinder recibió más de 5 millones de dólares del Fondo Laurie M. Tisch para la Iluminación, destinados a programas que utilizan la colección de arte para brindar atención integral a pacientes, familias y personal. «Esto no sustituye a la medicina», afirmó Tisch, «pero la alegría, la belleza, la reducción del estrés y el simple hecho de tener algo que contemplar son aspectos importantes de la sanación». (El Fondo para la Iluminación también es el principal patrocinador de Another Wonderland).

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La idea de utilizar el arte con fines terapéuticos estaba surgiendo cuando Champanier pintó el mural de Alicia.

Una fotografía sin fecha muestra a Abram Champanier trabajando en Alice y sus amigas volando sobre el East River (Crédito: Colección de Paul y Linda Champanier)

El futuro artista nació como Abram Scherschewitz en 1896 cerca de Lodz, en Rusia (actualmente Polonia), y llegó a Nueva York como un joven inmigrante judío, arribando a Ellis Island en 1905 a la edad de 9 años. La familia Scherschewitz se estableció en Paterson, Nueva Jersey, donde regentaban una tienda de delicatessen que vendía té con champán (lo que, según la tradición familiar, motivó el cambio de nombre a Champanier).

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Champanier estudió en la Art Students League y, en la década de 1920, participó en el Whitney Studio Club (precursor del Museo Whitney) junto a artistas emergentes como Stuart Davis y Alexander Calder. «Champanier formó parte de un grupo junto a Calder, Edward Hopper y George Bellows en una época de gran efervescencia artística», dijo Tuttle.

Champanier, que se ganaba la vida como muralista, también realizó proyectos para el New York Athletic Club y la Feria Mundial de Nueva York de 1939, y ganó el encargo de la WPA en 1935 con su propuesta para una nueva historia de Alicia. En una entrevista incluida en el catálogo de la exposición actual, el hijo del artista afirmó que el concepto de su padre se inspiró en parte en una visita a Nueva York en 1932 de Alice Liddell Hargreaves —la modelo real del libro de Lewis Carroll de 1865, Alicia en el País de las Maravillas—, quien causó gran revuelo en la prensa.

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Champanier también incluyó algunos lugares emblemáticos nuevos, como el Empire State Building (recién terminado en 1931), que pintó desde arriba, asomando entre las nubes. En el panel más grande, de 6,7 metros de largo, representó un multitudinario concierto de animales, con el Conejo Blanco y el Sombrerero Loco entreteniendo al rey y la reina de los cuentos de hadas en el zoológico de Central Park, reconstruido en 1934 por el comisionado de parques Robert Moses con fondos de la WPA.

La sala de pediatría del Hospital Gouverneur después de una renovación en 1939-40, con pequeños pacientes en sus camas contemplando el mural de Alicia de Champanier que envuelve las paredes (Archivos Municipales, Ciudad de Nueva York)

Solo existen unas pocas fotografías en blanco y negro del mural en sus inicios, que rodeaba una de las alas con forma de bala del Hospital Gouverneur con imágenes de niños acostados en filas de pequeñas camas de hierro.

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El hospital perdió su acreditación en 1961, un año después de la muerte de Champanier. Le siguieron años de abandono y usos efímeros, antes de que el edificio fuera deshabitado en 1978. Poco después, Andrew S. Dolkart, que acababa de empezar a trabajar en la Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos, fue encargado de evaluar los edificios destinados a la demolición y descubrió el mural de Alicia en la sala de pediatría.

“La habitación era una ruina”, recordó Dolkart, ahora profesor de conservación histórica en la Escuela de Arquitectura, Planificación y Conservación de la Universidad de Columbia. Pero los paneles de Alicia eran “ingeniosos, divertidos y brillantes, e incluso en ese espacio abandonado se notaba que eran maravillosos y que no debían ser simplemente derribados”, dijo, y agregó: “la ciudad no tenía ningún interés en el mural”.

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Finalmente, Dolkart contactó con el restaurador Alan Farancz, quien había liderado otras extracciones de murales —incluida la recuperación de una obra de Stuart Davis del Radio City Music Hall— y estaba muy entusiasmado con el proyecto a pesar de su dudosa legalidad. «Hay que reconocerle que estaba dispuesto a arriesgarse», dijo Dolkart.

Durante cuatro calurosos días de agosto de 1981, mientras un equipo de demolición vaciaba el interior del hospital, un pequeño grupo de voluntarios con escasa formación, guiados por Farancz y su esposa, la restauradora Denise Whitbeck Farancz, se abrieron paso entre la suciedad y los cristales rotos de la sala de pediatría para desenterrar los paneles. Estos habían sido pintados sobre lienzo y fijados a las paredes con pasta de albayalde. (Un panel que representaba a Alicia y sus amigos en un barco de pesca capturando un pez espada gigante estaba demasiado deteriorado para ser recuperado).

En el mural, Alicia y sus amigos sobrevolaban el Empire State Building en avionetas diminutas, escalaban la corona de la Estatua de la Libertad y aterrizaban en paracaídas en Coney Island (Crédito: Tony Cenicola/The New York Times)

Dos paneles del mural, uno que muestra un enorme barco seguido de otros más pequeños, y otro que muestra a Alicia y sus amigos saludando a los barcos. El equipo pegó papel de arroz japonés en la superficie de cada panel para fijar la pintura descascarada y usó cuchillos de repostería para despegar un lado del lienzo, que luego grapaban a un tubo gigante que giraban con cuidado para desmoldar cada cuadro. «Mucha pintura con plomo y yeso quedaron adheridos al reverso de los lienzos, y se necesitaron como cinco personas para descolgarlos», dijo Farancz (Alan falleció en 2016).

¿Tenían permiso para llevarse el mural de Alicia de vuelta a su taller de conservación?

“Es una zona gris”, dijo. “En realidad, nadie nos contrató”.

Los 16 paneles del mural de Alicia se exhibirán juntos por primera vez en casi cinco décadas (Tony Cenicola/The New York Times)

La pareja colaboró ​​con organizaciones como Reader’s Digest para recaudar fondos y comenzar la restauración. El primer panel restaurado se exhibió en el Lincoln Center en 1993, y otros cuatro se expusieron ese mismo año en el Museo del Bronx, antes de que se agotaran los fondos. Estos cinco paneles fueron devueltos posteriormente al sistema hospitalario y expuestos en varios centros (el panel con Alicia en la Estatua de la Libertad fue al hospital de Elmhurst y se extravió en algún momento).

“Alan y Denise sentían una gran devoción por la ciudad y el arte público”, dijo John Lippert, quien comenzó a trabajar como becario para ellos en 1988 y se dedicó minuciosamente a retirar la pasta de plomo de los lienzos con un disolvente y una cuchilla X-acto. “Alan se veía a sí mismo como una especie de restaurador intrépido, del tipo: ‘Nadie más lo va a hacer, pero yo sí’”.

Un fragmento de un mural que muestra figuras siendo empujadas a un vagón de metro abarrotado. Los Farancz guardaron los paneles restantes en tubos hasta 2008 y, mediante un apretón de manos, cedieron la custodia de Alice a Lippert, quien recientemente había inaugurado Foreground Conservation & Decorative Arts con Dawn D’Aluisio. Cuando el recién creado departamento de Artes en Medicina de Trinder se puso en contacto con ellos, más de una década después, Lippert y D’Aluisio llevaron a Alice a buen término, panel a panel, con gran esfuerzo, incluyendo recreaciones de la Estatua de la Libertad y el Pez Espada perdidos.

El panel original con el pez espada no pudo ser recuperado del hospital en 1981. Es uno de los dos paneles perdidos que han sido recreados recientemente por los restauradores

«Nos inspiramos en las pinceladas de Champanier, pero sin ser demasiado literales», dijo Lippert. Decidieron no aplicar un barniz envejecido, manteniendo las dos escenas recién pintadas más brillantes que las demás del grupo. «No les dimos una pátina del tiempo», dijo D’Aluisio. «No nos engañemos».

Se cree que el mural de Alice es el único encargo de la WPA para una sala infantil en todo el país que ha sobrevivido, y es uno de los 14 murales de la época de la Gran Depresión del sistema de hospitales públicos de Nueva York que se han salvado y son accesibles al público.

El panel del metro fue uno de los más dañados, con rasgaduras y trozos de lona faltantes que requirieron inserciones (Tony Cenicola/The New York Times)

En NYC Health + Hospitals/Harlem, por ejemplo, cuatro murales de la década de 1930, obra de Charles Alston, Alfred Crimi, Vertis Hayes y Georgette Seabrooke, han sido restaurados e instalados en un pabellón de murales construido en 2012. La obra de David Margolis se puede admirar en NYC Health + Hospitals/Bellevue, y la de William Palmer en dos sedes de NYC Health + Hospitals en Queens. Cada una tiene su propia historia.

Ver el mural de Alicia finalmente terminado es un momento emotivo para Farancz. “Sabíamos que, tarde o temprano, sin importar cuánto tiempo tomara, se haría realidad”, dijo. "Alan fue quien impidió que el proyecto se truncara".

Fuente: The New York Times

[Fotos: Tony Cenicola/The New York Times]