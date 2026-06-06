10 libros para entender la construcción del mito del Indio Solari y Los Redondos

10 libros para entender el mito del Indio Solari y Los Redondos

La cultura argentina se encuentra en un estado de conmoción. El Indio Solari, la voz enigmática, el poeta de los desposeídos y el arquitecto de la mística colectiva del rock argentino, murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Aquejado desde hacía una década por el mal de Parkinson, su partida física deja un vacío imposible de llenar, pero consolida definitivamente un legado estético y político que transformó el pulso de la música latinoamericana.

Líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y capitán tardío de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, su figura excedió por completo los límites de las canciones. Para dimensionar la profundidad de su pensamiento, la complejidad de sus letras líricas y el impacto de un fenómeno que generó “la misa ricotera”, proponemos un recorrido por diez libros esenciales que buscaron, desde el periodismo, la narrativa gráfica y el ensayo, desentrañar el misterio de un hombre que ya es eterno.

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Recuerdos que mienten un poco

Publicada en 2019 por la editorial Sudamericana, esta obra es la monumental y única autobiografía oficial del cantante, construida a través de profundas conversaciones entre el Indio Solari y el escritor Marcelo Figueras. A lo largo de una extensa entrevista que supera las 800 páginas, el propio Carlos Alberto Solari revisa su infancia, la génesis platense del grupo, la disección tema por tema de toda su discografía y su particular mirada sobre la política, las drogas y la finitud de la vida.

La intensa mirada de Indio Solari adorna la portada de su libro de memorias 'Recuerdos que mienten un poco', escrito en conversaciones con Marcelo Figueras.

La vida es una misión secreta

Editado por Sudamericana en el año 2021, este volumen se presenta como una fascinante obra de formato visual donde el Indio Solari se une al dibujante Serafín para darle una nueva dimensión a su obra solista. El libro reúne la transposición al lenguaje de la historieta y las artes plásticas de 25 canciones emblemáticas de su discografía posterior a 2004, convirtiendo sus letras en potentes viñetas de colección.

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La portada del libro 'La vida es una misión secreta' de Indio Solari, ilustrado por Serafin, muestra una pluma blanca y la parte superior de una cabeza calva con gafas de sol sobre un fondo azul.

Escenas del delito americano

Esta novela gráfica, lanzada en 2017 bajo el sello de Sudamericana por el Indio Solari junto a las ilustraciones de Serafín, representó la primera incursión oficial del músico en el terreno de las publicaciones editoriales visuales. El texto rescata fragmentos de un manuscrito distópico y críptico que el cantante atesoró en cuadernos privados durante más de tres décadas, transformado aquí en un viaje conceptual cargado de cinismo, alienación urbana y contracultura.

La portada de 'Escenas del delito Americano', el nuevo libro del Indio Solari, muestra un rostro con gafas donde un ojo presenta una figura humana en un círculo azul brillante sobre un fondo rojo.

Fuimos reyes: La historia completa de Los Redonditos de Ricota

Escrito por los periodistas Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, y publicado por Planeta en 2015, este título es considerado de forma unánime como la biografía periodística definitiva sobre la mítica banda. A través de una rigurosa investigación que incluye más de un centenar de entrevistas a músicos, allegados, plomos, mánagers y testigos de la época, los autores reconstruyen con ritmo de thriller el ascenso del grupo desde los sótanos culturales platenses hasta la masividad de los estadios y su posterior y traumática ruptura.

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La portada del libro "Fuimos Reyes" de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, que narra la historia completa de Los Redonditos de Ricota, parte de una colección de 10 libros sobre la banda.

100 veces Redondos: Historias secretas

De los autores José Bellas y Fernando García, este libro publicado por Ediciones B en el año 2014 propone una historia oral sumamente dinámica que escapa deliberadamente al formato biográfico tradicional. El texto se compone de un centenar de testimonios, mitos urbanos y anécdotas cruzadas de periodistas, técnicos, músicos invitados y contemporáneos de la escena, permitiendo a los lectores reconstruir el lado menos conocido y la cotidianidad interna de la banda.

La portada del libro '100 Veces Redondos' de José Bellas y Fernando García, destaca a Indio Solari y a un guitarrista de la mítica banda en un escenario, explorando secretos del pogo más grande del mundo.

Solos y de noche: Crónicas de Patricio Rey

Libro en formato de álbum de recuerdos publicado en septiembre de 2018 por la editorial Troupe Comunicación, los textos y la recopilación estuvieron a cargo de Daniel Meroni y Germán Rimancus. Este libro de gran formato funciona como un objeto de colección y archivo histórico invaluable. El volumen reúne fotografías inéditas, reproducciones de afiches diseñados por Rocambole, entradas de recitales y listas de temas originales para testimoniar la mística en vivo que se vivía abajo y arriba del escenario.

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La portada del libro 'Solos y de Noche', una crónica dedicada a la icónica banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A brillar, mi amor: Mitología no autorizada de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

El periodista Jorge Boimvaser publicó en el año 2000 A brillar, mi amor: Mitología no autorizada de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el primer libro de culto dedicado exclusivamente al universo ricotero. El autor analiza el fenómeno sociocultural desde el corazón de las tribunas, intentando descifrar la devoción casi religiosa de las bandas de los barrios periféricos y la resistencia colectiva frente al contexto del menemismo.

La portada del libro "A brillar, mi amor" de Jorge D. Boimvaser, que explora la mitología no autorizada de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, presenta a Indio Solari en concierto.

A quién le importa: Biografía política de Patricio Rey

Publicado en 2013 por Tinta y Limón, este trabajo de investigación del autor Perros Sapiens (integrado por Ignacio Gago, Ezequiel Gatto y Agustín Valle) se plantea como un exhaustivo ensayo sociopolítico que analiza al grupo como un síntoma directo de la historia argentina contemporánea. El texto rastrea los paralelismos entre la lírica del Indio Solari, las posturas estéticas de la banda y la realidad de un país que transitó desde la última dictadura militar hasta el estallido social de diciembre de 2001.

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La portada del libro "Redondos: A Quién Le Importa" ofrece una biografía política de Patricio Rey, figura central de la banda Los Redondos.

Tu aliento vas a proteger

Este minucioso trabajo analítico, compilado por el editor Pablo Amadeo y publicado por la editorial Cámara Oscura en 2026, se centra de forma exclusiva en un hito político y mediático de la banda: la conferencia de prensa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la ciudad de Olavarría en agosto de 1997, luego de que el intendente Helio Omar Duclós prohibiera sus recitales. El volumen reúne transcripciones de audio, análisis del discurso mediático y documentos de inteligencia que exponen la histórica tensión del rock independiente con el poder institucional

La portada del libro 'Tu aliento vas a proteger' de Pablo Amadeo, que aborda la histórica conferencia de prensa de Los Redondos en Olavarría.

Oktubre: La Novela

Escrito por la autora uruguaya Carolina Bello y distribuido en las librerías argentinas a fines de 2023 por Sb Editorial, este libro es una original propuesta de ficción literaria inspirada conceptualmente en el segundo y más icónico disco de estudio de la banda, Oktubre. La trama tejida por la novelista cruza de forma magistral la atmósfera claustrofóbica de las canciones de 1986 con acontecimientos geopolíticos reales de escala global, como la Postdictadura en Argentina y la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil.

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La portada de "Oktubre la novela" de Carolina Bello, que rinde homenaje al icónico álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, presenta un diseño artístico y evocador.