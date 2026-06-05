Netflix detiene el rodaje de la película de Denzel Washington sobre Aníbal por problemas de presupuesto

Denzel Washington en 'Gladiator II'

La plataforma y productora Netflix ha decidido pausar la preproducción de su ambicioso proyecto cinematográfico sobre el general cartaginés Aníbal, que reúne a Denzel Washington y Antoine Fuqua en los roles de protagonista y director, respectivamente. La decisión responde a preocupaciones sobre el presupuesto, según se comunicó oficialmente, y deja en suspenso el inicio de la filmación que estaba previsto para el verano en Italia.

La película, titulada provisionalmente Hannibal, tenía previsto comenzar su rodaje en locaciones italianas durante los próximos meses. El proyecto se encontraba en una fase temprana de preproducción cuando Netflix y los productores, entre ellos Fuqua y Washington, decidieron detener temporalmente el proceso. El objetivo, de acuerdo a fuentes citadas, es resolver diferencias presupuestarias que surgieron en las negociaciones con el estudio. Tanto la plataforma como los impulsores del filme esperan que una vez superadas estas dificultades, el largometraje pueda continuar adelante bajo el sello de Netflix. El filme cuenta con un guion del ganador del Óscar John Logan, reconocido por su trabajo en The Aviator y Gladiator. La historia se centra en los enfrentamientos cruciales encabezados por Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, resaltando las batallas más trascendentes contra el ejército romano. El comunicado oficial subraya que Aníbal es considerado “uno de los comandantes militares más destacados de la historia”.

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El freno en la preproducción de Hannibal se debe principalmente a desacuerdos sobre el presupuesto total del proyecto. Las partes involucradas —el estudio y los productores— se encuentran en conversaciones activas para ajustar los costos y definir un esquema financiero viable. Este tipo de suspensiones no es inusual en producciones de gran escala, especialmente cuando se trata de reconstrucciones históricas y rodajes internacionales, que pueden aumentar considerablemente los gastos. Según la información divulgada, la intención es retomar los trabajos una vez que se logre un consenso sobre los recursos necesarios. No se mencionaron cambios en el elenco principal ni en la dirección creativa. Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha tentativa para el reinicio de la producción.

Antoine Fuqua y Denzel Washington en el rodaje de 'The Equalizer 3'

Una colaboración duradera

Hannibal representa la sexta colaboración entre Antoine Fuqua y Denzel Washington. La dupla artística alcanzó notoriedad en 2001 con Training Day, película por la que Washington obtuvo el Óscar al mejor actor. Posteriormente, ambos trabajaron juntos en la saga The Equalizer, cuya tercera entrega, The Equalizer 3, se rodó principalmente en Italia y se estrenó en 2023. Estas colaboraciones han consolidado una relación profesional que ha generado expectativas en el público y la industria cada vez que se anuncia un nuevo proyecto conjunto. En el caso de Hannibal, el atractivo radica tanto en la magnitud histórica del personaje como en la experiencia previa del equipo en rodajes internacionales y producciones de acción.

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Mientras se define el futuro de Hannibal, Denzel Washington y Antoine Fuqua mantienen una presencia activa en la industria cinematográfica. Washington participó recientemente en Highest 2 Lowest, dirigida por Spike Lee. Por su parte, Fuqua ha cosechado éxito con el biopic Michael, producido por Lionsgate, que relata la vida de Michael Jackson. Esta película tuvo un presupuesto superior a los 155 millones de dólares y ha superado los 850 millones en taquilla mundial, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de 2026. El estudio ya trabaja en una secuela. La pausa en la preproducción de Hannibal refuerza el clima de cautela financiera en grandes estudios y plataformas de streaming, que ajustan sus inversiones ante la volatilidad del mercado global. Ni Netflix ni los representantes de los productores han emitido comentarios adicionales sobre los plazos para una resolución definitiva.