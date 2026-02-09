La esposa de Noam Chomsky dice que fue un error la relación con Jeffrey Epstein

El filósofo Noam Chomsky y Jeffrey Epstein voando juntos en esta fotografía proporcionada por el patrimonio del difunto financiero y condenado por delitos sexuales (REUTERS)

La esposa de Noam Chomsky -el destacado lingüista y referente político del pensamiento crítico y anticapitalista- reconoció públicamente que mantener una relación con Jeffrey Epstein fue un “grave error”, atribuyéndolo a la falta de una investigación profunda sobre los antecedentes del financista. En un extenso comunicado, Valeria Chomsky afirmó que Epstein los engañó y admitió que tanto ella como su esposo actuaron con descuido al no comprobar exhaustivamente la historia personal del magnate. Añadió que fue “profundamente perturbador” descubrir más tarde la dimensión criminal y “pervertida” de los actos de Epstein.

Valeria Chomsky -traductora brasileña nacida en 1963- detalló que la pareja asistió a cenas en la residencia de Epstein en Nueva York, se hospedó en sus domicilios de esa ciudad y de París, compartió una velada en el rancho de Epstein en Nuevo México, y coincidió en varios encuentros académicos. Aseguró también que “nunca fuimos a su isla ni supimos de nada de lo que allí ocurría”. Recalcó que Epstein los contactó por primera vez en 2015, cuando él se presentó como un “filántropo interesado en la ciencia”. Ante esto, el matrimonio ignoraba tanto la condena previa de Epstein (2008) por delitos vinculados con prostitución y menores de edad como el alcance de los crímenes por los que luego sería investigado.

“Mejor ignorarlo”

La controversia en torno a los lazos entre Noam Chomsky y Epstein cobró fuerza tras la publicación de documentos oficiales que ahondaron en su vínculo. El departamento de justicia estadounidense divulgó mensajes en los que Epstein solicitaba orientación a Chomsky sobre cómo enfrentar las acusaciones públicas por la red de trata de menores. En una comunicación fechada en 2019, Chomsky le sugería: “Creo que lo mejor es ignorarlo”, y advertía sobre el “asalto de ataques venenosos” motivados también —a su juicio— por el “histerismo” social desencadenado frente al abuso de mujeres. Estas opiniones generaron debates acerca de la postura de Chomsky sobre el movimiento feminista; no obstante, Valeria Chomsky subrayó que su marido “siempre ha apoyado la equidad de género y los derechos de las mujeres”, aclarando que Epstein se aprovechó de las críticas de Chomsky a la llamada “cultura de la cancelación” para autovictimizarse.

Noam Chomsky cambió la manera de entender la adquisión del lenguaje.

Otros mensajes revelados por la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes muestran a Noam Chomsky calificando como “una experiencia sumamente valiosa” el mantener “contacto regular” con Epstein, aunque no consta si ese mensaje fue realmente enviado. Paralelamente, registros difundidos por el departamento de justicia recogen bromas de tono sexual de Epstein hacia Chomsky y referencias de este último a supuestas fantasías sobre la isla caribeña del financista.

A juicio de Valeria Chomsky, la relación se inició porque Epstein creó para su esposo una narrativa manipuladora sobre ser objeto de una persecución injusta y usó su experiencia para intentar lavar su reputación. Conforme a su testimonio, Noam Chomsky creyó de buena fe esa “historia fabricada” y lo aconsejó solo en base a episodios previos de hostigamiento mediático en el ámbito político. Destacó que Epstein “buscó ganar acceso a Noam mediante regalos y el pretexto de debates intelectuales”, lo cual, admitió, no identificaron a tiempo como una estrategia para atraparlos y menoscabar las causas defendidas por el lingüista.

Valeria Chomsky explicita también la naturaleza de dos operaciones financieras con Epstein. Por un lado, en una ocasión Epstein giró a Chomsky “un cheque de 20.000 dólares” como premio por un desafío lingüístico creado por el intelectual. Además, Epstein ayudó a solucionar “inconsistencias en los fondos de jubilación” del académico y facilitó la recuperación de “270.000 dólares”, actuando exclusivamente en calidad de asesor financiero. En este sentido, Valeria Chomsky aseguró que ni ella ni su esposo poseyeron inversiones gestionadas por las oficinas de Epstein y que este último “jamás accedió a nuestras cuentas bancarias o de inversión”.

Finalmente, Valeria Chomsky afirmó que ella y Noam Chomsky solo tomaron verdadera conciencia del alcance de las actividades delictivas de Epstein tras su segunda detención en julio de 2019 y reconoció: “Fuimos descuidados al no investigar a fondo sus antecedentes. Este fue un grave error y, por ese fallo de juicio, me disculpo en nombre de ambos”. Añadió que el propio Noam, antes de sufrir un grave accidente cerebrovascular en 2023, compartía ese arrepentimiento.

Valeria es la segunda esposa de Noam Chosmksy y está casada con él desde 2014. El lingüista había quedado viudo en 2008.