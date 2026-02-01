Cultura

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”

El actor estadounidense presentó “The Souffleur”, dirigida por el argentino Gastón Solnicki, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Guardar
Willem Dafoe en el Malba:
Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”

El actor estadounidense Willem Dafoe presentó este sábado The Souffleur, una película independiente de bajo presupuesto dirigida por el argentino Gastón Solnicki, en el estreno realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), a la que asistieron personas del ámbito artístico argentino y admiradores.

El actor recibió este sábado por la noche, junto a Solnicki, a la prensa local en la entrada del Malba, donde se desplegó la alfombra roja previa a la proyección del filme -con entradas agotadas-, y minutos después se acercó a saludar y a tomarse fotografías con los admiradores que se congregaron en el lugar para verlo en persona.

Por la alfombra roja desfilaron, además, referentes de la cultura y artistas argentinos, entre ellos la cantante de Miranda!, Juliana Gattas, una de las figuras más destacadas de la noche.

El actor junto al director
El actor junto al director Gastón Solnicki

En el filme, Dafoe interpreta el papel de Lucius Glanz, quien, tras tres décadas al frente de un hotel emblemático de Viena, en Austria, se enfrenta a la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino decidido a demolerlo y transformarlo.

Con la ayuda de su hija y de un pequeño grupo de empleados, el protagonista emprende una resistencia para preservar el entorno y la forma de vida que ha construido.

La trama incorpora elementos de espionaje para retratar la lucha por conservar un espacio que constituye su único hogar y fue filmada en un hotel real, cuyos engranajes no se detuvieron por el rodaje de la cinta.

Teaser de la película "The Souffleur", de Gastón Solnicki

“La propuesta fue trabajar con personas que no fueran actores, en muy poco tiempo y en Viena, que es un lugar que tenía un sabor particular. No era solo hacer una película, era una aventura y yo siempre estoy buscando eso”, dijo Dafoe.

Cuenta además con las actuaciones de la debutante Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, el propio Solnicki, Claus Philipp, Camille Clair y una participación especial del cocinero argentino Fernando Trocca.

‘The Souffleur’ es el sexto largometraje de Solnicki y cierra una trilogía involuntaria que empezó con ‘Introduzione all’Oscuro’ (2008) -que aborda la muerte de un amigo- y continuó con ‘A Little Love Package’ (2021), que filma el último día en que estuvo permitido fumar en los bares de Viena.

La película fue presentada en la sección competitiva Orizzonti del Festival de Venecia 2025 y el público podrá verla todos los sábados de febrero en el Malba.

Defoe se tomó fotografías con
Defoe se tomó fotografías con los admiradores que se congregaron en el lugar para verlo en persona

Cuando Dafoe conoció a Solnicki, alrededor de diez años atrás en Grecia, donde ambos impartían un seminario para jóvenes cineastas, se sintió atraído por “el ojo crítico” y el “gusto” del director, por su manera de hablar. Rápidamente se volvieron amigos y prometieron “algún día hacer algo juntos”.

A lo largo de su carrera, Dafoe ha actuado en más de 120 largometrajes y además de aparecer en enormes franquicias de Hollywood, ha trabajado con directores como Martin Scorsese, Wes Anderson, el danés Lars von Trier y el griego Yorgos Lanthimos, en su éxito Pobres criaturas (2023), entre muchos otros directores independientes.

Fuente: EFE. Fotos: RSFotos

Temas Relacionados

Willem DafoecineThe SouffleurGastón Solnickimalba

Últimas Noticias

Polémica tras la restauración de un fresco en Roma: ¿Dieron a un ángel los rasgos de Meloni?

A pocos metros de la sede del gobierno, en pleno corazón de Roma, la restauración de una basílica no pasó desperacibida

Polémica tras la restauración de

Elda Cerrato recibe un reconocimiento póstumo con una muestra en Nueva York

A dos años de su muerte, se presentan pinturas de la artista ítalo-argentina realizadas entre los 60 y 70, en las que se reflejan sus intereses políticos y místicos

Elda Cerrato recibe un reconocimiento

El fenómeno Pokémon colapsa a un importante museo de Londres

El debut de la colaboración entre una reconocida franquicia japonesa y un museo británico ocasionó problemas técnicos por el masivo interés del público en los productos

El fenómeno Pokémon colapsa a

Un poeta a la venta y un siniestro chanchito alcancía: dos libros de Afonso Cruz retratan la obsesión por el dinero

En la novela “Vamos a comprar un poeta” y el libro ilustrado “Capital”, el artista portugués despliega diferentes recursos para reflexionar sobre el consumismo, la insatisfacción y la desigualdad

Un poeta a la venta

Por qué ‘Más que rivales’ es un éxito en Rusia, donde el contenido LGBTQ+ está fuertemente censurado

Sin distribución oficial y gracias a la piratería, la serie sobre el romance clandestino de dos jugadores de hockey se ha colado entre lo más visto y debatido en el país de Putin

Por qué ‘Más que rivales’
DEPORTES
River Plate buscará prolongar su

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

El cruce entre Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open: del gesto en medio del partido al emotivo discurso

TELESHOW
Jimena Barón reveló el motivo

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

INFOBAE AMÉRICA

Rusia mató a 12 trabajadores

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

Oymyakon, el lugar más frío del mundo, registró el mes de enero más caluroso de su historia

Crecen las dudas en Bolivia sobre el paradero de Evo Morales: volvió a ausentarse de su programa radial sin explicación oficial

Crece la tensión en Pakistán: los combates entre el Ejército y los separatistas baluches dejaron cerca de 200 muertos en 48 horas

Polémica tras la restauración de un fresco en Roma: ¿Dieron a un ángel los rasgos de Meloni?