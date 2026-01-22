Veintidós recetas para días cálidos: tradición, temporada y las nuevas maneras de disfrutar la mesa

El recetario digital Veintidós recetas de verano, creado por la editorial Leamos -con un agente de Inteligencia Artificial especializado en cocina y con curaduría y desarrollo editorial a cargo de Patricia Kolesnicov-, propone una cocina contemporánea y sin dogmas para los días cálidos del hemisferio sur. La obra, editada en Buenos Aires en 2026, se organiza en cuatro secciones: Gourmets, Con Carnes, Económicas y Vegetarianas. Cada capítulo invita a experimentar con sabores frescos, técnicas simples y una variedad de ingredientes que reflejan la estacionalidad y la diversidad de la mesa argentina.
Veintidós recetas de verano
eBook
Gratis
Leamos concibe este recetario como un manual flexible. “Comer bien no es una sola cosa. A veces es darse un gusto, a veces resolver con lo que hay, a veces elegir carne y otras no”, abre el texto. Así, el recetario plantea una cocina posible, contemporánea y abierta, adecuada para quienes buscan lucirse en la mesa, compartir platos sencillos o aprovechar ingredientes de estación.
Las recetas se agrupan por estilo y necesidad. En el capítulo vegetariano, destaca la propuesta de “vivir la cocina como una auténtica celebración de la abundancia y la variedad”. El recetario enfatiza la riqueza de los mercados de verano, donde tomates, zapallitos, berenjenas y frutas de estación se convierten en protagonistas. En palabras del libro: “Cocinar y comer vegetariano en esta época es aprovechar la plenitud de cada producto, explorar nuevas combinaciones y dejarse llevar por la creatividad en la cocina”.
La sección gourmet fusiona tradiciones mediterráneas, influencias del Medio Oriente y clásicos revisitados. Platos como el tartar de salmón y palta con crocante de arroz y emulsión cítrica, o el ceviche de langostinos y palta con chips de batata, reflejan una mirada moderna y mestiza. El recetario subraya: “Las tradiciones que se cruzan son múltiples y conviven con naturalidad. Hay ecos de la cocina mediterránea, influencias del Medio Oriente, clásicos revisitados, gestos de cocina casera heredada y hábitos urbanos contemporáneos”.
En la sección con carnes, aparecen recetas como el vitel toné rápido, bondiola de cerdo fría con vinagreta de mostaza y miel, y terrina fría de pollo y vegetales. Sobre esta última, el texto indica: “La terrina comienza mezclando pollo cocido y desmenuzado con vegetales cocidos y cortados en cubos, ligando todo con huevos y yogur natural o crema, y condimentando con hierbas frescas. Se cocina en baño maría hasta que cuaje y, después de enfriar, se corta en rebanadas para servir fría”.
El capítulo económico ofrece soluciones para presupuestos ajustados: gazpacho criollo, tacos de pollo al limón, croquetas de atún y papa, o peras al vino tinto con especias. El libro sostiene: “Cada receta de este capítulo fue pensada para que aproveches lo que hay en casa, des nueva vida a los restos y saques el máximo partido a los productos de estación”.
“Veintidós recetas de verano” fue producido por Leamos, la editorial digital de Infobae, y forma parte de la Biblioteca Leamos. El recetario integra influencias y recursos contemporáneos de la cocina argentina urbana, en un contexto de verano en el hemisferio sur, donde la búsqueda de platos frescos y prácticos responde a los hábitos y necesidades de la estación.