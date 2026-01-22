Cultura

Veintidós recetas para días cálidos: tradición, temporada y las nuevas maneras de disfrutar la mesa

Creatividad culinaria y productos de estación se combinan en un libro digital gratuito. Historias, sabores y secretos por descubrir. Y se lee en cualquier teléfono, tablet o computadora

Comer bien cuando hacer calor:
Comer bien cuando hacer calor: las recetas del verano

El recetario digital Veintidós recetas de verano, creado por la editorial Leamos -con un agente de Inteligencia Artificial especializado en cocina y con curaduría y desarrollo editorial a cargo de Patricia Kolesnicov-, propone una cocina contemporánea y sin dogmas para los días cálidos del hemisferio sur. La obra, editada en Buenos Aires en 2026, se organiza en cuatro secciones: Gourmets, Con Carnes, Económicas y Vegetarianas. Cada capítulo invita a experimentar con sabores frescos, técnicas simples y una variedad de ingredientes que reflejan la estacionalidad y la diversidad de la mesa argentina.

Veintidós recetas de verano

Leamos concibe este recetario como un manual flexible. “Comer bien no es una sola cosa. A veces es darse un gusto, a veces resolver con lo que hay, a veces elegir carne y otras no”, abre el texto. Así, el recetario plantea una cocina posible, contemporánea y abierta, adecuada para quienes buscan lucirse en la mesa, compartir platos sencillos o aprovechar ingredientes de estación.

Las recetas se agrupan por estilo y necesidad. En el capítulo vegetariano, destaca la propuesta de “vivir la cocina como una auténtica celebración de la abundancia y la variedad”. El recetario enfatiza la riqueza de los mercados de verano, donde tomates, zapallitos, berenjenas y frutas de estación se convierten en protagonistas. En palabras del libro: “Cocinar y comer vegetariano en esta época es aprovechar la plenitud de cada producto, explorar nuevas combinaciones y dejarse llevar por la creatividad en la cocina”.

Para leer el ebook no
Para leer el ebook no hay que tener ningún dispositivo especial, sirve cualquier teléfono, computadora o tablet.

La sección gourmet fusiona tradiciones mediterráneas, influencias del Medio Oriente y clásicos revisitados. Platos como el tartar de salmón y palta con crocante de arroz y emulsión cítrica, o el ceviche de langostinos y palta con chips de batata, reflejan una mirada moderna y mestiza. El recetario subraya: “Las tradiciones que se cruzan son múltiples y conviven con naturalidad. Hay ecos de la cocina mediterránea, influencias del Medio Oriente, clásicos revisitados, gestos de cocina casera heredada y hábitos urbanos contemporáneos”.

En la sección con carnes, aparecen recetas como el vitel toné rápido, bondiola de cerdo fría con vinagreta de mostaza y miel, y terrina fría de pollo y vegetales. Sobre esta última, el texto indica: “La terrina comienza mezclando pollo cocido y desmenuzado con vegetales cocidos y cortados en cubos, ligando todo con huevos y yogur natural o crema, y condimentando con hierbas frescas. Se cocina en baño maría hasta que cuaje y, después de enfriar, se corta en rebanadas para servir fría”.

Ceviche, una propuesta de verano-
Ceviche, una propuesta de verano- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El capítulo económico ofrece soluciones para presupuestos ajustados: gazpacho criollo, tacos de pollo al limón, croquetas de atún y papa, o peras al vino tinto con especias. El libro sostiene: “Cada receta de este capítulo fue pensada para que aproveches lo que hay en casa, des nueva vida a los restos y saques el máximo partido a los productos de estación”.

“Veintidós recetas de verano” fue producido por Leamos, la editorial digital de Infobae, y forma parte de la Biblioteca Leamos. El recetario integra influencias y recursos contemporáneos de la cocina argentina urbana, en un contexto de verano en el hemisferio sur, donde la búsqueda de platos frescos y prácticos responde a los hábitos y necesidades de la estación.

Los libros de la Biblioteca
Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

