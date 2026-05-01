Dos historias, un país: empleo de calidad vs. pluriempleo para sostener ingresos

Las historias de Tomás y Ariel reflejan el contraste entre sectores económicos dinámicos y otros en los que la estabilidad laboral es cada vez más lejana

La Argentina atraviesa un escenario laboral de grandes diferencias. Tomás, ingeniero civil de 26 años, trabaja en Vaca Muerta, Neuquén, mientras Ariel, de 60, es mecánico y, además, conduce para Uber para llegar a fin de mes. Sus historias reflejan dos experiencias laborales en el país actual: un sector pujante y otro que sobrevive sumando trabajos. Ambos relatos corresponden a testimonios directos y muestran los contrastes entre los trabajadores que logran estabilidad y quienes deben multiplicar esfuerzos para llegar a fin de mes.

Tomás, egresado de la Universidad de Buenos Aires, llegó hace poco más de un año a Vaca Muerta, uno de los polos de mayor desarrollo energético del país. Su rutina en la industria petrolera, sector considerado como “ganador” en la coyuntura argentina, es estricta y demandante.

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“La semana depende si te toca ir a la oficina o te toca ir al campo. Si me toca ir al campo, depende mucho de las distancias, a qué yacimiento tengo que ir. Normalmente arrancás a las 05.30 de la mañana y salís para el campo. Tenés dos, tres horas de viaje”, contó en Infobae en Vivo Al Amanecer. Continuamente explicó que “si el yacimiento es más o menos cerca, volvés en el mismo día; si no, dormís allá y volvés a los dos, tres días. Ese es mi esquema de trabajo”.

Respecto a su experiencia en Vaca Muerta precisó: “No lo pensé mucho y dije: la oportunidad es buena, no tengo nada que perder. El peor escenario era si venía acá y me adaptaba en seis meses y no iba o dejaba familia, amigos, dejaba todo. Lo peor que podía pasar era volver y no era tan grave”.

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Acerca del desarraigo, Tomás explicó: “Cuando me venían diciendo en el trabajo si me imaginaba irme o no, hasta que no es un hecho que te ofrecen realmente irte, uno patea la decisión, pero la verdad que me lo ofrecieron y mi decisión fue: no lo pensé mucho, vamos. No tenía mucho que perder", agregó.

El empleo en la industria petrolera obliga a aceptar rutinas estrictas, largas jornadas y traslados frecuentes a yacimientos alejados en Neuquén

En cuanto al ambiente laboral precisó: “Hay muchos chicos de más o menos 29, 25, 24. Gente de todas partes del país. Hay que hacerse un buen grupo”.

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Sobre la formación recibida en la UBA, Tomás sostiene: “Creo que la facultad te da muchas herramientas, más que nada te forma un criterio, cuestionar las cosas, tomar decisiones. La facultad es muy formativa, te cambia la manera de pensar, te hace cuestionar mucho las cosas”.

En cuanto a las desigualdades, el ingeniero comentó: “Me preguntás a mí con 26 años, donde no tengo hijos y tengo pocas responsabilidades, yo te digo: sí, acá estoy bastante mejor que si me hubiese quedado en Buenos Aires. Acá sí, los sueldos son más altos si estás en la industria. No es que todo Neuquén está excelente. El costo de vida es un poco más alto, más que nada la vivienda", detalló.

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La mirada de Ariel: el pluriempleo como salida

Por su parte, Ariel tiene 60 años y enfrenta una situación diferente a la de Tomás. Se desempeña como mecánico y, para completar sus ingresos y cubrir los gastos del hogar, también trabaja como conductor de Uber. Su testimonio refleja una realidad extendida en buena parte del país: “Tengo 60 años. Soy mecánico, pero además hago Uber para llegar a fin de mes”.

En su día a día, Ariel organiza su tiempo para cumplir con ambos empleos. De acuerdo con su relato, combinar el trabajo en el taller y los usos de la plataforma de transporte le permite sostener las cuentas familiares. Es una muestra de cómo muchos trabajadores en la Argentina actual deben sumar empleos para cubrir los aumentos en el costo de vida y los servicios básicos.

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El mercado laboral argentino expone una fuerte desigualdad entre empleos de calidad y el pluriempleo como necesidad para llegar a fin de mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Trabajo como mecánico hace muchos años, pero desde hace un tiempo manejo para Uber”, contó Ariel en Infobae en Vivo. “Con los dos trabajos puedo mantener la casa, pero no es fácil. Uno se levanta temprano y termina muy tarde, todo para que no falte nada en casa”.

Ariel resumió el esfuerzo que exige hoy llegar a fin de mes: “No puedo quedarme sólo con el trabajo de mecánico. El ingreso no alcanza. Tomar la decisión de subirme al auto y salir a manejar fue necesaria. Lo hago muchas horas al día y trato de aprovechar los momentos en que hay más demanda”.

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La experiencia de Ariel implica resignar tiempo de descanso y ocio: “Es sacrificio. Hay días en los que solo paso por mi casa a dormir. Tengo que seguir porque la situación lo exige, y aunque me gustaría tener menos obligaciones, no puedo”.

Así, mientras Tomás encuentra oportunidades y desarrollo en una de las áreas de mayor crecimiento del país, Ariel representa a quienes, al margen de la edad o la experiencia, están obligados a buscar alternativas para no caer en la precariedad. Ambas historias, personales y auténticas, retratan la diversidad del trabajo argentino en la actualidad.

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