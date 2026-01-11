Cultura

La “misión imposible” del Museo Británico: un cazatesoros rastrea antigüedades por todo el mundo

Después de perder cientos de piezas únicas, el museo de Londres apuesta por inteligencia artificial, detectives y mucha paciencia, con la esperanza de devolver a casa cada joya

Guardar
La “misión imposible” del Museo
La “misión imposible” del Museo Británico: un cazatesoros rastrea antigüedades por todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Británico ha iniciado una nueva etapa en la recuperación de su valiosa colección de antigüedades tras un robo de gran escala, apostando por la contratación de un especialista dedicado a rastrear y recuperar cientos de piezas desaparecidas, incluidos ornamentos de oro y piedras semipreciosas, presuntamente sustraídos por Peter Higgs, el excurador de Grecia y Roma del museo. Esta medida busca acelerar el proceso y proteger los artefactos restantes, ante el riesgo de que muchos de ellos se pierdan definitivamente, sean destruidos o fundidos.

Durante el último año, la institución logró recuperar 654 de los aproximadamente 1.500 objetos cuyo robo se hizo público en 2023, como informó Tom Harrison, responsable de la sección de Grecia y Roma, al London Times.

La presión por localizar el resto de las piezas se incrementa, pues han sido dispersadas internacionalmente y, en algunos casos, plataformas de internet revelaron ventas insólitas como la de una joya romana valorada en USD 60.000, ofrecida en eBay por apenas USD 48. Harrison advirtió que el peligro de que los objetos de oro sean derretidos constituye “una posibilidad deprimente”.

Museo Británico (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
Museo Británico (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Harrison detalló que uno de los mayores retos operativos recae en el seguimiento administrativo y legal de piezas robadas hace más de una década, lo que complica su identificación y recuperación. Cada objeto recuperado requiere la gestión de licencias de exportación, un trámite que puede demorar considerablemente.

En palabras de Harrison, el nuevo buscador de tesoros tendrá la misión principal de mantener contacto permanente con una red internacional de comerciantes, casas de subastas y coleccionistas, vigilando cualquier pista que permita rastrear los objetos robados: “Queremos avanzar rápido para recuperar más piezas. Buscamos sumar recursos humanos para continuar con esta labor”.

Hasta ahora, la responsabilidad de la recuperación recayó en un pequeño equipo del museo, cuyos integrantes debieron compaginar esta tarea con otras funciones. Este grupo analizó catálogos, archivos y contactó a especialistas.

Harrison valoró la respuesta recibida: “Los comerciantes han sido en su mayoría de gran ayuda”. En ocasiones, la investigación rindió frutos rápidamente; Harrison destacó el caso de un lote de 268 gemas que regresó a Londres desde Estados Unidos y expresó su esperanza de lograr hallazgos similares, aunque más modestos, en el futuro próximo.

Ollie Croker, Curador del Proyecto,
Ollie Croker, Curador del Proyecto, y Sara Aly, Experta en Mercado del Arte, del Programa de Recuperación del Museo Británico (Sara Aly. Cortesía del Museo Británico)

El sofisticado rastreo digital se ha convertido en un aliado clave. El equipo del British Museum ha afinado técnicas de búsqueda de imágenes en línea a partir de fuentes abiertas, identificando correspondencias entre objetos en venta y sus registros en los catálogos institucionales. Harrison anticipó que nuevas herramientas de inteligencia artificial ayudarán a automatizar la identificación de correspondencias visuales a mayor escala.

La tarea de reconstruir la colección implica también revisar minuciosamente los registros históricos; el museo prosigue una auditoría de sus fondos helenísticos y romanos para verificar la integridad de piezas mencionadas en documentos antiguos. Como explicó Harrison: “Estamos revisando los archivos para asegurarnos de que, si en 1860 teníamos tres tubos de vidrio o patas de mesa en forma de garra de león, sigamos conservando los tres”.

La gran mayoría de los objetos sustraídos procede del mundo helenístico y romano, aunque algunos ejemplares, como ciertas joyas, se remontan a la Edad del Bronce Tardío (aproximadamente entre 1.500 y 1.100 a.C.). El museo espera que la incorporación de un experto dedicado permita avances significativos en el esclarecimiento del destino de las piezas restantes. Al mismo tiempo, continúa emprendiendo acciones legales contra Peter Higgs, quien rechaza todas las acusaciones.

Temas Relacionados

Robo de antigüedadesPeter HiggsTom HarrisonMuseo Británico

Últimas Noticias

Murió Bob Weir, guitarrista y fundador de la mítica banda Grateful Dead

El músico de la banda de rock psicodélico, una de las más emblemáticas de la contracultura, tenía 78 años

Murió Bob Weir, guitarrista y

Las películas que podrían quitarle el Globo de Oro a ‘Sirat’: de la cinta más aplaudida de la historia de los festivales de cine a la favorita para los Oscar

La producción española compite contra otros cinco exitosos títulos con serias opciones para ganar el premio a la Mejor película de habla no inglesa

Las películas que podrían quitarle

El cuento en el que Mario Vargas Llosa describió la vejez con crudeza y sin pudor

“Los vientos” se hizo famoso cuando el autor se separó de Isabel Preysler por una alusión a “la pichula”. Pero detrás de eso había ideas fuertes sobre el paso del tiempo y sus efectos a través de un personaje que se parecía mucho al propio escritor

El cuento en el que

Martín Sivak: “Uno puede pasar una separación o un duelo sin escribir; para mí fue un modo de organizar mi desesperación”

El autor de “La Llorería” habla sobre su libro, en el que narra la historia de un fracaso amoroso, un viaje de aprendizaje con un periodista muy especial y la enfermedad y muerte de su madre

Martín Sivak: “Uno puede pasar

“Sin un hijo, cada día termina con un hambre insaciable”: un libro sobre cambiar de sexo, volver, y todas las formas de la maternidad

En “Detransición, baby” una mujer trans que volvió a ser varón le ofrece a su ex novia compartir un bebé con su actual mujer. Pero hay mucho más

“Sin un hijo, cada día
DEPORTES
Tras acordar la llegada de

Tras acordar la llegada de Hinestroza, Boca avanza por su segundo refuerzo: compite contra un importante club de Sudamérica

Sebastián Báez y Francisco Comesaña debutan en Auckland, mientras que Solana Sierra se presenta en Hobart

Se sorteó el Challenger 50 en Buenos Aires: todos los cruces de la primera ronda

Fue multicampeón con Messi en el Barcelona, acaba de comprar un club y podría volver a jugar tras dos años

El nuevo escándalo que salpica al Pocho Lavezzi: chats, traición y una denuncia millonaria

TELESHOW
El divertido reto de Marcelo

El divertido reto de Marcelo Tinelli junto a sus hijos Juana y Lolo: “La gastada que me comí”

Patricia Bullrich fue a ver a Fátima Florez en Mar del Plata y se mostró sorprendida al ver la imitación de sí misma

Roberto Moldavsky vuelve al teatro en Buenos Aires: “Hacer humor político es una forma de cerrar la grieta”

Joaquín Furriel presentó a su novia Marta Campuzano en Punta del Este: las fotos

La tristeza de Soledad y Natalia Pastorutti al recordar la muerte de su abuela La Valeria: “Es un dolor grandísimo”

INFOBAE AMÉRICA

La India iniciará en abril

La India iniciará en abril el mayor censo del mundo tras 15 años sin datos oficiales

El papa León XIV bautizó a 20 bebés en la capilla Sixtina

Protestas en Irán: una ONG reportó al menos 192 muertos por la represión del régimen y aclaró que el saldo podría ser mucho mayor

La historia desconocida detrás de “Bliss”, el fondo de pantalla de Windows XP que marcó a toda una generación

Murió Bob Weir, guitarrista y fundador de la mítica banda Grateful Dead