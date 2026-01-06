Los Globos de Oro regresan con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Valor sentimental’ como grandes candidatas

Tráiler de "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson

Los Globos de Oro regresan el domingo. El inicio burbujeante de la temporada de premios de Hollywood contará con nominados como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo y Emma Stone. La 83.ª ceremonia de estos premios comenzará a las 22 (hora argentina) en Beverly Hills, California, y será televisada en vivo por TNT y HBO Max para América latina. Aquí hay más datos clave que hay que saber sobre la ceremonia.

¿Qué son los Globos de Oro?

Los Globos de Oro, celebrados anualmente a principios de enero, son la primera gran ceremonia de la temporada de premios. No son exactamente un indicador de los Óscar —tienen una base de votantes completamente distinta de periodistas y críticos—, pero se consideran una fiesta con algunas de las estrellas más grandes del cine y la televisión sentadas juntas en mesas, como en un club nocturno.

Ganar un Globo de Oro aún puede ayudar a crear impulso en la campaña al Óscar de una película o actor, y es la primera vez que el público puede escuchar un discurso de aceptación que puede repetirse con algunas variaciones durante meses, hasta llegar a los Oscar, que este año se celebran el 15 de marzo.

"Valor sentimental", de Joachim Trier, cuenta con 8 nominaciones a los Globos de Oro

¿Quién presenta los Globos de Oro?

La comediante y actriz Nikki Glaser regresará como presentadora por segundo año, después de un debut en 2025 ampliamente elogiado en el que se convirtió en la primera mujer en presentar el show en solitario.

Glaser no fue suave con la audiencia de Hollywood, pero tampoco fue tan mordaz como en su actuación que la catapultó a la fama cuando tomó de punto a la estrella de fútbol americano Tom Brady. “No puedo esperar para hacerlo de nuevo, y esta vez frente al equipo de The White Lotus, que finalmente reconocerá mi talento y me incluirá en la cuarta temporada como una instructora escandinava de pilates con un pasado misterioso”, ironizó.

La transmisión del año pasado tuvo una audiencia promedio de alrededor de 10 millones de espectadores en Estados Unidos, manteniéndose firme respecto al año anterior. Hay muchos menos espectadores que hace una década, pero los Globos de Oro siguen siendo la entrega de premios más vista después de los Óscar y los Grammy.

¿Quiénes están nominados a los Globos de Oro?

La favorita al Óscar Una batalla tras otra lidera con nueve nominaciones, entre ellas por las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti y una candidatura como director para Paul Thomas Anderson. Los Globos de Oro dividen las películas entre drama y musical o comedia en las categorías principales, y Una batalla... fue clasificada como comedia. Compiten contra DiCaprio Timothée Chalamet por Marty Supreme y George Clooney por Jay Kelly. La competencia de la actriz afroamericana Chase Infiniti incluye a Cynthia Erivo por Wicked: For Good, Emma Stone por Bugonia y Rose Byrne por Si tuviera piernas te patearía.

Emma Stone, nominada en la categoría "mejor actriz" por su protagónico en "Bugonia", la película de Yorgos Lanthimos

La película Valor sentimental fue segunda con ocho nominaciones, incluyendo una candidatura a la actuación de su protagonista, la actriz noruega Renate Reinsve. Su competencia en la categoría de drama incluye a Jessie Buckley por Hamnet, Julia Roberts por Cacería de brujas y Jennifer Lawrence por Matate, amor. Los actores masculinos nominados en drama incluyen a Michael B. Jordan por Sinners y Dwayne Johnson por The Smashing Machine. También Ariana Grande, Teyana Taylor, Paul Mescal, Adam Sandler y Jacob Elordi están entre los nominados en las categorías de reparto.

¿Quién recibirá el premio a la trayectoria?

La actriz británica Helen Mirren será honrada con el Premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro por toda una vida de trabajo en la pantalla, y Sarah Jessica Parker recibirá el Premio Carol Burnett por su carrera en la televisión.

Mirren, de 80 años, ganadora de un Óscar por su interpretación de Isabel II en 2006 en La Reina, también ha ganado tres Globos de Oro y está nominada a un cuarto este año por su papel en la serie MobLand. Fue nombrada Dama del Imperio Británico en 2003 en reconocimiento a sus logros artísticos. El premio DeMille data de 1952, cuando fue entregado por primera vez al legendario cineasta. Otros destinatarios incluyen a Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks y Viola Davis.

Sarah Jessica Parker recibirá el mucho más reciente Premio Carol Burnett, otorgado a una persona que “ha hecho contribuciones extraordinarias a la televisión dentro o fuera de la pantalla”. Parker, de 60 años, quien ganó seis Globos de Oro y dos premios Emmy como protagonista de Sex and the City, es reconocida por su labor como actriz y productora. El premio fue instaurado en 2019, cuando lo recibió Burnett. Otras personas galardonadas son Norman Lear, Ryan Murphy y Ellen DeGeneres.

