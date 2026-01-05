Cultura

Maitena, Marilú Marini y Mónica Millán encabezan la agenda del Cultural San Martín

La programación del espacio porteño reúne a grandes figuras del arte, la literatura y el teatro en actividades virtuales pensadas para inspirar, aprender y experimentar

El Centro Cultural San Martín
El Centro Cultural San Martín inaugura su ciclo 2026 con tres clases magistrales virtuales dictadas por Mónica Millán, Maitena Burundarena y Marilú Marini

Durante el verano de 2026, el Centro Cultural San Martín inaugura la temporada de cursos con tres clases magistrales virtuales a cargo de Maitena Burundarena, Marilú Marini y Mónica Millán. Esta propuesta, que forma parte de la programación del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta en el marco de la renovación edilicia y tecnológica del espacio cultural.

La agenda incluye actividades en línea que abordan el humor gráfico, los procesos colaborativos en el arte y la actuación. La curaduría está a cargo de la escritora Liliana Viola, el dramaturgo y director Alejandro Tantanian y la artista e investigadora Mene Savasta, integrantes del consejo asesor del centro. El ciclo destaca la participación de Maitena, reconocida por la serie Mujeres alteradas, quien encabezará la primera clase, titulada El sentido del humor, el jueves 12 de febrero a las 19. La autora conversará con Viola sobre los recursos de la ironía y la ternura en la creación humorística.

El sábado 21 de febrero a las 11 será el turno de Mónica Millán, artista textil con proyectos en Argentina y Paraguay, quien analizará los procesos colaborativos en El vértigo de lo lento. En diálogo con Savasta, compartirá experiencias con comunidades de bordadoras y tejedoras, además del vínculo entre arte y artesanía.

La tercera clase, programada para el miércoles 25 de febrero a las 15, estará a cargo de la actriz Marilú Marini junto con Tantanian. Bajo el título El destino de la carne, la actividad propone una exploración sobre el cuerpo, la palabra y el trabajo actoral desde una perspectiva filosófica y escénica.

La inscripción se realiza en www.elculturalsanmartin.ar. Las clases están abiertas a todo público y no requieren experiencia previa. El costo general es de $15.000 y de $12.000 para usuarios de Pase Cultural.

En 2025, el centro formó un consejo asesor para fortalecer la oferta formativa. El ciclo de cursos incluye antecedentes con figuras como Ariana Harwicz, Santiago Loza, Romina Paula, Rafael Spregelburd y Laura Ramos, entre otros referentes de las artes y la literatura.

Sobre las disertantes

Maitena Burundarena posee una trayectoria ligada al humor gráfico y la literatura, con obras publicadas en Argentina, España y otros países. Mónica Millán desarrolla prácticas artísticas y de recuperación de textiles tradicionales, con exhibiciones en el Malba, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y otras instituciones. Marilú Marini ha trabajado en teatro y cine en Argentina y Francia, bajo la dirección de artistas como Alfredo Arias, Peter Brook y Alejandro Tantanian, y recibió distinciones como el Premio Konex de Platino y la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Fotos: Gentileza prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

