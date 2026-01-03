Cultura

Christie Dashiell vuelve a Buenos Aires con su jazz de vanguardia

La cantante y compositora estadounidense, dos veces nominada al Grammy, se presenta junto a un seleccionado de músicos argentinos el viernes 9 y sábado 10 de enero en Bebop Club

Christie Dashiell interpreta "Can't Help It", acompañada The Jonathan Michel Trio, en vivo en Chris' Jazz Cafe de Filadelfia, octubre de 2023

La presencia de Christie Dashiell en el escenario de Bebop Club marca un hito en la agenda musical porteña del verano. La artista, dos veces nominada al Grammy, regresa a Buenos Aires como parte del Summertime – 3° Festival de Jazz de Verano de Bebop Club, y se presentará junto a los músicos locales Mariano Loiacono, Sebastian Loiacono, Ernesto Jodos, Mauricio Dawid y Manuel Bayugar el viernes 9 y sábado 10 de enero, en dobles funciones a las 20 y 22.30 hs.

Dashiell consolidó su estatus dentro del jazz vocal contemporáneo después de que, en 2025, su álbum en colaboración con Terri Lyne Carrington, We Insist 2025!, la llevara a una nueva candidatura al Grammy y la posicionara como una de las voces imprescindibles para el futuro del género.

Nacida en Washington D.C. y criada en Carolina del Norte, la cantante y compositora desplegó en cada función un repertorio marcado por el cruce de tradiciones entre el jazz, el rhythm and blues, el góspel y el soul. Su biografía familiar fue determinante. “Crecí en una familia de músicos, y he cantado toda mi vida”, afirmó. Como la tercera de cuatro hijos multiinstrumentistas del contrabajista de jazz Carroll Dashiell, Jr., la artista considera que su “herencia musical está profundamente arraigada”.

Christie Dashiell, dos veces nominada
Christie Dashiell, dos veces nominada al Grammy, encabeza el 3° Festival de Jazz de Verano de Bebop Club

Su paso por Howard University resultó fundamental. Formó parte del emblemático ensamble vocal Afro-Blue, experiencia que la llevó a presentarse en el programa de televisión The Sing Off (NBC). También recibió distinciones por parte de DownBeat Magazine, siendo elegida como Mejor Solista y Mejor Vocalista de la división de posgrado, y que en 2015 alcanzó la semifinal en el Thelonious Monk Institute International Vocals Competition.

Su debut discográfico no pasó inadvertido. En 2016, Time All Mine apareció en la posición trece (13) en el ranking de Jazz Album y en el puesto veintidós (22) de Contemporary Jazz Album de Billboard, además de figurar entre los cincuenta discos más votados en la encuesta de críticos de JazzTimes. También desarrolló colaboraciones con músicos y proyectos clave del panorama internacional, como la agrupación Sweet Honey in the Rock, Marquis Hill, la Jazz at Lincoln Center Orchestra y Wynton Marsalis, además de haber sido invitada en escenarios como Jazz at Lincoln Center Shanghai, el Baku Jazz Festival en Azerbaiyán y el Bunkamura Orchard Hall en Tokio.

Su repertorio fusiona jazz, rhythm
Su repertorio fusiona jazz, rhythm and blues, góspel y soul, reflejando una herencia musical profundamente arraigada

En su faceta académica, Dashiell ejerció como directora del programa de jazz vocal en Howard University y formó parte del cuerpo docente de Temple University y de The University of the District of Columbia. “Hoy, además de presentarme en los escenarios, soy referente académica”, enfatiza.

Su segundo álbum en solitario, Journey in Black, reunió siete composiciones originales y dos arreglos en un proyecto que, de acuerdo a la información publicada, exploró “temas de libertad, legado, duelo y alegría”. La obra recibió una evaluación de cinco estrellas en Downbeat Magazine. “La colección fusiona los sonidos de la música improvisada y diversos estilos de la música negra estadounidense”, detalló. El disco incluyó colaboraciones con Shedrick Mitchell, Marquis Hill, Allyn Johnson, Romeir Mendez y Carroll Dashiell, III, bajo la guía creativa de Dianne Reeves.

[Fotos: prensa Bebop]

