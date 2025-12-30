Llega el libro de las grandes entrevistas de Cultura de Infobae en 2025: los protagonistas de un año que arde

"El año de las ideas", entrevistas con los protagonistas de la cultura en 2025.

A los periodistas nos gusta entrevistar, es una de las grandes formas de acceder a la información y es, también, la oportunidad de vernos cara a cara con los que toman las decisiones o, en el caso de los periodistas culturales, de hablar con creadores que, muchas veces –no siempre, digamos todo- son quienes hicieron esas obras que nos hicieron disfrutar, que nos hicieron llorar, que nos enseñaron a enamorarnos, que nos pusieron a pensar en el tiempo en que vivimos.

¿Qué temas entran en una sección de Cultura? Eso nos preguntó Tomás Eloy Martínez a un grupo de periodistas hace muchos años, en un seminario. Su respuesta fue: “Todo”. Todo, no debíamos renunciar ni las operaciones de corazón ni al alza de los bonos si podíamos darle otra mirada, la mirada cultural que, se supone, busca otros significados, mira el presente en serie con la Historia, hace otras analogías, proyecta a un futuro tal vez no tan inmediato.

“Todo es de ustedes”, nos dijo a ese grupete de colegas de mediana edad emocionado por estar frente a tal maestro. Nos dio ese poder y esa misión.

El año de las ideas. Las grandes entrevistas de Infobae en 2025. Cultura, este libro -el segundo de una serie de ebooks de entrevistas- es, un poco, una muestra del intento que hacemos cada año de, a la vez, dar cuenta de la producción cultural de nuestro tiempo y de nuestro lugar, y de ocuparnos de “todo”.

Mariano Sigman con María Laura Santillán. (Gustavo Gavotti)

Por eso María Laura Santillán habla con el neurocientífico Mariano Sigman de la amistad –pero se mete con el amor romántico y con la química-, e Hinde Pomeraniec recorre, con Laura Ramos, la historia de una mujer de la KGB que, tapada, cuidó a la escritora cuando era niña en Montevideo.

Por eso, porque se trata del arte y la política y la economía y el cuerpo y el presente y los sueños y todo, Mili Hadad conversa con Darío Sztajnszrajber del deseo y el amor pero para eso recurre a la filosofía e, incluso, a la sesión de terapia del pensador argentino.

Por eso, porque nuestro tiempo arde, Guillermo Pintos habla con Bruno Stagnaro del éxito que fue la serie El eternauta, finamente reinterpretada casi 65 años después de la aparición de la novela gráfica original. Y la cronista que firma esta nota hizo una videollamada con Siegmund Ginzberg, el periodista italiano que escribió Síndrome 1933, donde traza líneas entre el año de la asunción de Hitler y lo que estamos viviendo. ¿En serio hay parecidos?

Darío Sztajnszrajber con Mili Hadad. (Maximiliano Luna)

Julieta Botto se ocupó de un libro que relee y profundiza en la historia de Pumper Nic, aquel pionero de las cadenas de hamburgueserías en la Argentina. Lo hace en una entrevista a Solange Levinton, la periodista que escribió Un sueño made in Argentina. Y Luciano Sáliche habló con Felipe Pigna de su primera novela para adultos, Conspiración en Londres, que, como no podía ser de otra manera, también va por caminos históricos.

En cuanto al arte, Juan Gabriel Batalla habló con Manuel Borja-Villel, exdirector del Museo Reina Sofía de España, que dijo cosas como que “El museo tiene que ser el espacio donde se habiliten fricciones y encuentros, incluso los que duelen”.

No es todo, claro: también hablaron con periodistas de Infobae la cineasta Lucrecia Martel, los escritores Camila Sosa Villada, Arturo Pérez Reverte, Isabel Allende, Mariana Enriquez y Samanta Schweblin. Estuvieron con nosotros el director del Museo Moderno de Bolonia Lorenzo Balbi, el músico de The Police Stewart Copeland, el dibujante –y autor- Liniers y el curador italiano Marco Scotini.

La cineasta Lucrecia Martel, entrevistada por Hinde Pomeraniec. (Coni Rosman)

Por mi parte, me costó mucho elegir qué poner en el libro: casi todas las entrevistas son un gusto y en algunas me conmovió tener enfrente a semejantes figuras. Yo era poco más de una adolescente cuando Horacio Jaunarena era parte del gobierno de Raúl Alfonsín que decidió hacer el Juicio a las Juntas y él mismo quien se paró frente a Aldo Rico para negociar en un alzamiento militar que tuvo al país democrático con un nudo en la garganta. Este año Leamos, la editorial digital de Infobae, reeditó su libro La casa está en orden. Hablamos del pasado y del presente.

Como hablamos del pasado y del futuro con Giuliano Da Empoli, el hombre que le había hecho una radiografía a nuestros días con El mago del Kremlin y ahora miraba para adelante con La era de los depredadores.

En un mundo que arde, que cambia, que teme que el futuro lo amenace, que duda de aquel “Mañana es mejor” que postuló alguna vez Luis Alberto Spinetta, en un mundo intenso y difícil, estas charlas no dan consuelo pero sí una reflexión. Las entrevistas, además, tienen la palabra de los que crean y los que analizan, de los que estudian y de los que imaginan. La palabra directa, la palabra viva. Esa que no hay tecnología que reemplace.