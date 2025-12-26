Salen cinco libros con las grandes entrevistas de Infobae en 2025: el primero cuenta “El año del poder”

Un libro con los que decidieron lo que pasó en 2025 y los que lo pensaron.

La entrevista es, se sabe, el insumo básico del periodismo. Para llegar a información de primera mano hay que hablar con gente, hay que escuchar lo que saben, hay que dudar. Hay que animarse, muchas veces, a preguntar lo que no se puede preguntar. A hacer doler. A exponerse a la ira del que está enfrente que, muchas veces, es alguien con mucho poder.

El año del poder Por Varios autores eBook Gratis Descargar

Hay entrevistas que se hacen en secreto, cuidando el nombre de quien está contando algo difícil y entrevistas que se hacen con video y todas las redes. Se ha dicho: parte de la magia del entrevistador es lograr, en minutos, que alguien desconocido se abra y cuente algo que valga la pena. Una intimidad instantánea y con un micrófono en el medio.

En un año, un medio grande como Infobae hace muchísimas entrevistas, miles. Vistas todas juntas, de alguna manera cuentan ese año.

Por eso, este 2025 Infobae decidió hacer una selección y armar con ellas cinco ebooks que se pueden descargar gratuitamente desde Bajalibros.

Cara a cara. El periodista Facundo Chaves (izquierda) con Maximiliano Bondarenko.

Se trata de El año del poder (Política, Economía y Mundo): El año de las ideas (Cultura y pensamiento); El año de la fama (Teleshow); El año del futuro (Ciencia) y El año de la competencia (Deportes). Los ebooks se irán publicando entre diciembre y enero. La serie abre con El año del poder, que ya se puede leer.

El año del poder

2025 fue un año intenso. Un punto de inflexión en la política, la economía y los debates globales. El tomo El año del poder, Política, Economía y Mundo de Las grandes entrevistas de Infobae 2025 reúne una selección de las ricas conversaciones publicadas por este medio, donde se abordan los procesos y actores que marcan este tiempo. El libro destaca protagonistas que discuten ideas, adoptan decisiones estratégicas y explican las tensiones del presente, sin dejar de analizar la influencia ineludible de otras figuras centrales que definen el pulso contemporáneo.

La obra abre con un eje ineludible: el fenómeno de Javier Milei, presidente de Argentina. Su figura atraviesa gran parte de las conversaciones y análisis reunidos. Milei es retratado como catalizador de discusiones políticas, económicas y sociales, tanto a nivel local como en el escenario internacional. Su estilo disruptivo y la repercusión de sus políticas convierten su nombre en un referente obligado para comprender la Argentina de 2025. Así, son otros los que analizan su impacto y su perfil: Martín Varsavsky, empresario argentino radicado en España, destaca, desde su vínculo personal con Milei, cómo este presidente se vuelve un referente en círculos empresariales globales y entre las élites tecnológicas.

Milei, protagonista de un año intenso. (Presidencia argentina)

María Corina Machado

Sin duda, una de las entrevistadas claves de este volumen es la líder venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Machado emerge como símbolo del resurgimiento democrático latinoamericano y como referente ético de resistencia en Venezuela. Su relato, recogido en una de las entrevistas, ofrece un testimonio sobre el proceso que busca llevar al fin el régimen de Nicolás Maduro, la lucha de la sociedad civil venezolana y el costo humano de la represión. “El Nobel es la victoria de millones que nunca renunciaron a su libertad”, expresa Machado, reiterando el valor colectivo del premio y la proyección que su liderazgo imprime en el futuro de toda la región.

La influencia de Elon Musk y Donald Trump atraviesa reflexiones y testimonios. Musk y Trump funcionan, en estos relatos, como símbolos de tendencias que van desde la innovación y el impacto tecnológico hasta el resurgimiento de movimientos políticos disruptivos. Se hacen comparaciones y se extraen lecciones del modo en que Musk aborda el riesgo y la tecnología, o de cómo Trump ha redefinido los liderazgos y la comunicación política de alcance masivo.

Destaca la perspectiva del estadounidense Scott Mastic, vicepresidente de Programas del Instituto Republicano Internacional (IRI). Mastic analiza el giro de la política argentina en el mapa hemisférico, el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos y el desafío que representa la expansión de la influencia china en América Latina.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

En el plano nacional aparece Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior y excandidato presidencial. Desde el peronismo, Moreno realiza un diagnóstico crítico sobre la Argentina actual y las dificultades tanto del oficialismo como de la oposición. Sus intervenciones revisan la política económica de Milei, la identidad justicialista y los desafíos de representación, además de proponer salidas inspiradas en experiencias propias y referencias globales a la economía política de otros países.

Lilia Lemoine marca la distancia que existe, dentro del Poder Ejecutivo, entre el presidente Milei y su vice, Victoria Villarruel. Y Silvia Lospennato, diputada nacional del PRO, critica a La Libertad Avanza por enfocar sus disputas en su partido en lugar de confrontar al kirchnerismo

Marina Dal Poggetto destaca que, pese a una debilidad política inicial, Javier Milei consolidó gobernabilidad y un esquema macroeconómico que permitió contener la inflación, mejorar reservas y riesgo país, aunque persisten desafíos en la recuperación económica, la acumulación de reservas y la sostenibilidad de las reformas estructurales. Y Marcela Cristini analiza el Acuerdo Marco entre Argentina y Estados Unidos

Intelectuales e internacionales

El libro se nutre, también, con los aportes de intelectuales y académicos que dan perspectivas originales y críticas. Así Pablo Semán, sociólogo, advierte sobre los límites de la renovación política, los efectos del ausentismo electoral y la reconfiguración de las bases sociales del poder en Argentina en estos años. Su análisis ayuda a comprender las dificultades estructurales de las alianzas políticas, la fragilidad de la participación ciudadana y las dinámicas de comunicación pública que definen el momento actual.

Pablo Semán, un analista del presente.

La mirada internacional se enriquece con la participación de Thomas Greven, politólogo alemán. Greven ofrece una evaluación sobre el avance de la ultraderecha y los nuevos desafíos para las democracias en Europa, trazando paralelos con lo que sucede en América Latina. Detalla cómo formaciones políticas como AfD logran instalarse en las agendas públicas y acceder a los centros de decisión, al tiempo que alerta sobre los riesgos de retrocesos institucionales y erosión democrática.

El año del poder explora también la dimensión de la innovación. Emiliano Kargieman, pionero en tecnología y fundador de Satellogic, ofrece su testimonio sobre la llegada de OpenAI a la Patagonia y los esfuerzos nacionales por incorporarse a la revolución de la inteligencia artificial. Su relato rescata el legado de Mat Travizano y la convergencia entre creatividad local y oportunidades tecnológicas globales, apuntando a los desafíos de infraestructura, talento y regulación para Argentina.

Otras voces entrevistadas completan el panorama con diagnósticos y experiencias originales: Vitalik Buterin evalúa el horizonte de la economía digital; Juan Pablo Robert aborda el rol de YouTube en los procesos mediáticos y políticos, mientras que Iván Duque, expresidente de Colombia, analiza los cruces entre política, tecnología y estrategias de seguridad regional. En cada entrevista, los enfoques específicos enriquecen la lectura y permiten captar la multiplicidad de desafíos que enfrenta el país y el mundo en 2025.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. (EFE/@Ventevenezuela)

El año del poder. Las grandes entrevistas de Infobae 2025-Política, economía y mundo ofrece al lector una entrada privilegiada a las discusiones centrales del presente, a partir de quienes, desde la acción, la idea o el análisis, modelan los temas de fondo del año. Combina las experiencias locales y los desafíos globales, mostrando cómo las biografías y los contextos se superponen en un momento de cambio acelerado y apertura de nuevos interrogantes.

Este libro permite, con cada página, descubrir el pulso de debates que determinarán, en Argentina y el mundo, buena parte del rumbo en materia de poder, innovación, democracia y convivencia social.