La historia secreta de Rayuela: la bitácora perdida de Cortázar

La bitácora perdida de Julio Cortázar revela el proceso experimental detrás de la creación de Rayuela, clásico de la literatura argentina

En una columna para Infobae al Mediodía, la crítica literaria Flavia Pittella desmenuzó el universo de Rayuela, la célebre novela de Julio Cortázar, y expuso la trama creativa detrás de una obra fundamental del boom latinoamericano. Pittella explicó que Rayuela es una antinovela que “rompe con la estructura clásica” y desafía al lector a experimentar con el orden de la lectura.

Durante la charla, Pittella detalló: “Lo más apasionante de Rayuela es la bitácora de la escritura, la bitácora de Rayuela. Hay una edición preciosa del Fondo de Cultura Económica que incluye, además de la novela, las anotaciones originales de Cortázar sobre el proceso creativo”.

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Flavia Pittella: “Para entender Rayuela hay que empezar por el capítulo 41”

Pittella sostuvo que la lectura de Rayuela puede hacerse de diferentes formas y recomendó: “Dicen los que saben que para entender bien, bien Rayuela hay que empezar por el capítulo 41, porque ahí está la semilla de lo que va a ser esta novela maravillosa”.

La crítica remarcó que Cortázar concibió la obra como una “antinovela”, concebida para ser leída en distintos órdenes y a partir de diversas entradas. “Mientras yo escribía Rayuela, yo leía Rayuela”, citó Pittella sobre las cartas del autor a sus colegas del boom latinoamericano.

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Rayuela se reconoce como símbolo de la argentinidad, manteniendo vigencia global y presencia en programas universitarios de literatura

La columna reconstruyó el clima literario en el que Cortázar gestó la obra: “Están todos pensando en cómo romper la estructura de la novela clásica. Por un lado, la novela del siglo XIX europea, la novela norteamericana de principios del siglo XX, si pensamos sobre todo en Faulkner. Pero cómo darle un perfil absolutamente latinoamericano”. Pittella subrayó el carácter referencial del protagonista, Oliveira, “un argentino que vive en París, muy enamorado de La Maga, bohemio, miembro del Club de las Serpientes”.

La especialista también narró detalles de la mecánica de escritura: “Cortázar no tenía un plan. Una de las cosas más apasionantes es la bitácora: él va haciendo anotaciones y decide qué poner en cada capítulo, o reconoce que algo no tiene sentido”.

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El manuscrito y el legado: de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires a la Universidad de Austin

La charla destacó la singularidad material de Rayuela y su bitácora. Pittella explicó: “La bitácora la compró la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. El original está en Austin, Texas. La Universidad de Austin compró el original de Rayuela; casi toda la obra de Cortázar está en Princeton, pero el manuscrito de Rayuela está en la biblioteca de Austin”.

Rayuela, la antinovela de Cortázar, desafía al lector con múltiples formas de lectura y un orden no lineal de los capítulos

La intervención de Pittella también rescató anécdotas de la vida de Cortázar, desde su nacimiento en Europa hasta su infancia en Banfield, su relación con Borges y la anécdota de “Casa tomada”: “Borges lo leyó ese mismo día y le dijo: ‘Lo suyo ya está en imprenta’. Entendí que ahí había una obra de arte”.

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A lo largo del programa, se mencionó la influencia de Rayuela en la literatura argentina y mundial, su prohibición durante la dictadura militar, y la circulación clandestina de ejemplares en bibliotecas universitarias. “En la universidad, en la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, había dos copias porque había estado prohibida durante la dictadura, y eran las que circulaban”, relató Pittella.

Un viaje literario y la teoría de la recepción

Pittella profundizó en los aspectos experimentales de la obra: “Rayuela puede leerse del capítulo 1 al 56 o siguiendo un orden aleatorio. Los capítulos extra, sobre jazz, boxeo, filosofía, le dan una textura distinta. La pregunta es cómo decide el orden: Cortázar tiró los capítulos al piso y los fue ordenando según la distancia de lectura”.

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Rayuela, la antinovela de Cortázar, desafía al lector con múltiples formas de lectura y un orden no lineal de los capítulos

La crítica vinculó el procedimiento con el “cadáver exquisito” del surrealismo: “Es la idea surrealista de crear colectivamente un texto que en apariencia no tiene sentido, pero que en unidad lo toma. En literatura y en el jazz, hay un movimiento interno, una vivacidad que él asocia a su obra”.

Pittella insistió en la vigencia de Rayuela como “perla única e irrepetible de la literatura universal”, traducida a todos los idiomas y presente en todas las cátedras. “Sobre todo es un libro argentino. Porque hay una nostalgia del país, una denuncia del país que es, alguien que escribe desde la distancia y desde el dolor de la distancia. Rayuela es la argentinidad al palo”.

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En el cierre, la columnista alentó a los televidentes a animarse al desafío de leer Rayuela: “No tiene principio, medio y fin. Es el disfrute. No piensen a dónde tienen que llegar. Párense en cada escena, disfruten el camino”.

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