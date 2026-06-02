Buenos Aires se llenó de creatividad con la primera edición de SUR ARTEXARTE

Más de 2.500 asistentes confirmaron el éxito de la primera edición de SUR ARTEXARTE en Buenos Aires

Más de 2.500 asistentes han recorrido la primera edición de SUR ARTEXARTE, encuentro internacional de fotolibros realizado en Buenos Aires, convirtiendo la cita en una de las convocatorias más relevantes de la industria editorial independiente de la región este año. Según detalló la organización de SUR ARTEXARTE, el evento superó ampliamente las expectativas de afluencia y consolidó su objetivo de funcionar como plataforma de intercambio entre editoriales, fotógrafos, artistas y proyectos independientes de América Latina y España.

Durante cuatro jornadas consecutivas, la asistencia masiva y la programación a sala llena validaron la hipótesis de un interés sostenido y en aumento por el fotolibro y por los espacios dedicados a la interacción entre autores, editores y lectores. ArtexArte, la institución a cargo, ha sostenido por casi tres décadas este compromiso de fortalecer el ecosistema de la fotografía y la edición independiente, reafirmando con este encuentro el crecimiento del sector y la demanda por nuevas plataformas de visibilización.

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La programación incluyó exposiciones, presentaciones, mesas editoriales, charlas, talleres y proyecciones, convocando tanto a editoriales nacionales e internacionales como a autores emergentes y figuras de trayectoria. El evento promovió el intercambio entre generaciones y tendencias, facilitando conexiones entre proyectos experimentales orientados a la convergencia entre fotografía, arte contemporáneo y edición. Entre las editoriales participantes figuraron Archivo Trans, Hydra (México), Ediciones Réplica (Colombia), Lovely House (Brasil) y Club del Prado (España), así como una docena de sellos argentinos dedicados al desarrollo del campo.

Alexia Zúñiga Pérez fue ganadora del Primer Premio SurArtexArte Fotolibros 2026 por su obra 'Tierra Caliente'

Premios, apuestas y nuevas alianzas

Uno de los hitos de SUR ARTEXARTE fue el anuncio de los Premios SUR ARTEXARTE, en el que el fotolibro Tierra Caliente de Alexia Zúniga Pérez (Colombia) obtuvo el máximo reconocimiento. El segundo premio recayó en Atlas de la historia abstracta y subjetiva de Chile de Alejandro Olivares (Chile). La presidenta de la Fundación Alfonso y Luz Castillo, Luz Castillo, sorprendió al público con la decisión de triplicar el alcance del Premio Maquetas: en lugar de un solo galardón, tres proyectos argentinos resultaron seleccionados. Este ajuste amplió el respaldo institucional a la producción local e introdujo un criterio de premiación ajustado al impacto social de las propuestas.

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De esta forma, el Premio Maquetas fue compartido por Las Citas de Sofia Ungar, Picnic en la Luna de Guido Biglioli y el proyecto Pequeño diccionario de la Luz de Sonia Bossio y Virginia Mazza. Este giro en el esquema de premiación consolida el compromiso de ArtexArte con la promoción de nuevas voces y temáticas sociales emergentes dentro del fotolibro argentino, además de fortalecer su posicionamiento como ente activo en la generación de alianzas y oportunidades para agentes independientes del sector.

La primera edición de SUR ARTEXARTE se consolida como espacio de referencia para la fotografía y la edición independiente iberoamericana al lograr una convocatoria inédita tanto en escala como en diversidad de actores. La inclusión de una red de editoriales de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, México y España –con proyectos que exploran desde la edición tradicional hasta experimentaciones editoriales y cruces con el arte contemporáneo– proyecta al encuentro como nueva cita anual en la agenda regional del fotolibro.

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[Fotos: prensa Artexarte]