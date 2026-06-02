Los siete maridos de Evelyn Hugo: así avanza el salto al cine del fenómeno literario con Anna Kendrick como directora

La adaptación cinematográfica de Los siete maridos de Evelyn Hugo será dirigida por Anna Kendrick y marcará su segunda colaboración con Netflix - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anna Kendrick llegó a la dirección de Los siete maridos de Evelyn Hugo como la tercera cineasta en asumir un proyecto que, desde su anuncio en 2022, acumuló tanta expectativa como contratiempos. Netflix confirmó el lunes 1 de junio que la actriz y directora tomará las riendas de la adaptación cinematográfica de la novela más vendida de Taylor Jenkins Reid, un libro que superó los 24 millones de ejemplares en todo el mundo y se tradujo a 43 idiomas.

El camino hasta esta confirmación no fue directo. Según Variety y Deadline, la plataforma contó primero con Maggie Betts y luego con Leslye Headland —creadora de Russian Doll y The Acolyte— para dirigir el filme. Headland confirmó a Variety en 2025 que ya no formaba parte del proyecto, sin dar explicaciones adicionales. Ahora, con Kendrick al frente, la producción retoma su curso.

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El guion fue escrito por Liz Tigelaar (Little Fires Everywhere) y actualmente atraviesa una revisión a cargo de Francesca Sloane, cuya filmografía incluye Mr. & Mrs. Smith, Atlanta, Fargo y la próxima tercera temporada de Big Little Lies. La propia Reid participa como productora ejecutiva junto a Margaret Chernin. La producción está en manos de Liza Chasin a través de 3Dot Productions, Brad Mendelsohn para Circle Management + Productions y David Hinojosa, productor de Babygirl y Past Lives.

El guion de la película cuenta con la autoría de Liz Tigelaar y la revisión de Francesca Sloane, conocidas por trabajos en Little Fires Everywhere y Fargo - (Netflix)

El libro que se convirtió en fenómeno global

Publicada en 2017, Los siete maridos de Evelyn Hugo narra la entrevista que una joven periodista de nombre Monique Grant consigue con Evelyn Hugo, una estrella retirada de Hollywood que decide revelar los secretos de su vida, sus siete matrimonios y las verdades que mantuvo ocultas durante décadas. La trama combina el esplendor de la industria del entretenimiento con una historia de amor que desafió las convenciones de su época.

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El libro tardó en despegar, pero cuando lo hizo, se convirtió en uno de los grandes fenómenos editoriales de la última década. Clubes de lectura como el de Good Morning America, el de Reese Witherspoon y el Book of the Month lo adoptaron como título central. En TikTok, el nombre de la autora acumula 783 millones de visualizaciones y el libro alcanza los 759 millones bajo el hashtag #BookTok, según datos recogidos por Deadline.

Taylor Jenkins Reid, autora bestseller, pasó de asistente de casting a la consagración con Los siete maridos de Evelyn Hugo y Todos quieren a Daisy Jones - (Urano Ediciones)

Taylor Jenkins Reid: de asistente de casting a autora de referencia

Taylor Jenkins Reid nació el 20 de diciembre de 1983 en Acton, Massachusetts, y creció en Los Ángeles, donde reside con su esposo, el guionista Alex Jenkins Reid, y su hija. Antes de dedicarse a la escritura, trabajó durante tres años como asistente de casting en la industria cinematográfica. En 2012 decidió volcarse a la ficción y completó en un mes el borrador de su primera novela, Por siempre, unidos, publicada en 2013.

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Sus primeras dos obras tuvieron ventas modestas, pero el punto de inflexión llegó con Los siete maridos de Evelyn Hugo y, dos años después, con Todos quieren a Daisy Jones (2019). Cinco de sus ocho novelas anteriores a su más reciente trabajo, Atmosphere, figuraron en la lista de best-sellers del New York Times. Sus libros superaron los 21 millones de ejemplares vendidos y se tradujeron a 42 idiomas —cifra que siguió creciendo.

Los proyectos audiovisuales de Reid incluyen adaptaciones exitosas, como Daisy Jones & The Six, Por siempre, unidos y El regreso de Carrie Soto

El perfil económico de su carrera ilustra la transformación del mercado editorial. Cuando vendió Los siete maridos de Evelyn Hugo, el adelanto que recibió se situó entre los 50.000 y los 99.000 dólares. Hoy, según versiones no confirmadas oficialmente, firmó un contrato de cinco libros por 8 millones de dólares cada uno. Celeste Fine, su agente literaria, describió la presión que enfrentan las autoras de su nivel en diálogo con la revista Time: “Es como si dijeran: ‘No solo pagamos por el libro, ahora poseemos una parte de ti como persona’”.

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La adaptación cinematográfica de Los siete maridos de Evelyn Hugo será dirigida por Anna Kendrick y marcará su segunda colaboración con Netflix - (Editorial Umbriel/Netflix)

Del papel a la pantalla: un universo en expansión

La obra de Reid encontró eco en el ámbito audiovisual. Todos quieren a Daisy Jones se adaptó como serie limitada por Amazon Prime Video y obtuvo un Emmy en 2023. El regreso de Carrie Soto avanza hacia Netflix con Serena Williams como productora. Por siempre, unidos está en desarrollo con A24 y Netflix, con Laura Dern y Margaret Qualley como protagonistas y productoras ejecutivas. Malibú renace busca nuevo distribuidor tras su paso por Hulu.

Sobre la adaptación de Los siete maridos de Evelyn Hugo, Brad Mendelsohn señaló que el casting comenzará una vez que el guion esté terminado, dado el peso de las expectativas del público. Por ahora, el reparto no se anunció, aunque los seguidores de la novela llevan meses especulando en redes sociales con nombres como Ana de Armas, Eiza González, Sofia Vergara y Salma Hayek para el papel de Evelyn Hugo. González expresó que sería “un honor” interpretar a la protagonista; De Armas manifestó su deseo de unirse al proyecto. Para el rol de Celia St. James, Jessica Chastain fue sugerida por los fans, pero la actriz descartó la posibilidad al afirmar que hay “cero posibilidad” de que acepte el personaje.

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El elenco aún no fue confirmado, pero los fanáticos especulan en redes sociales con estrellas como Ana de Armas, Eiza González, Sofia Vergara y Salma Hayek. - (Reuters)

Kendrick, directora en ascenso

Para Anna Kendrick, el proyecto representa su segunda colaboración con Netflix tras Woman of the Hour (2024), un thriller criminal basado en hechos reales que obtuvo un 91% de valoración positiva en Rotten Tomatoes y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Kendrick interpretó en ese filme a una concursante de televisión que, sin saberlo, compartió escenario con un asesino en serie.

Además de la dirección de Los siete maridos de Evelyn Hugo, Kendrick mantiene su actividad como actriz: su aparición más reciente fue en Another Simple Favor (2025), y tiene pendiente el estreno de Misty Green, producida por A24, donde actúa junto a Chris Rock, y la comedia Babies.

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La fecha de estreno de la adaptación aún no fue fijada.