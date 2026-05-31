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La nueva película de Ester Expósito para Prime Video: una nueva adaptación de un ‘bestseller’ de Mercedes Ron tras la trilogía ‘Culpables’

La actriz protagoniza la nueva producción basada en otra exitosa saga de la autora, que ha firmado con la plataforma para que sus historias sigan teniendo su versión propia en la pequeña pantalla

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Ester Expósito en 'Culpables: Marfil'.
Ester Expósito en 'Culpables: Marfil'. (Prime Video)

Ya sea por su trabajo en el mundo del cine, por sus relaciones sentimentales o por su presencia en los conciertos de Bad Bunny, Ester Expósito siempre suscita mucho interés en todo lo que hace. La actriz madrileña lleva tiempo consolidada como uno de los rostros jóvenes más reconocibles del panorama cinematográfico español, gracias sobre todo a producciones como Élite o Venus.

Muy pronto, sus fans tendrán la oportunidad de verla de nuevo en acción gracias a Enfrentados: Marfil, su próximo proyecto que, de la mano de Prime Video, protagonizará junto a Hugo Diego García bajo la dirección de Óscar Pedraza. Programada para 2026, esta película adaptará la primera parte de la exitosa serie literaria de Enfrentados, obra de la autora de best sellers Mercedes Ron, conocida en Prime Video por ser también la creadora del romance de la saga Culpables.

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En Enfrentados: Marfil, la historia sigue a la hija de un empresario español cuya vida en Nueva York cambia de forma radical tras un secuestro y liberación sin explicación aparente. El padre de esta joven llamada Marfil decide contratar a Sebastián Moore como guardaespaldas, y la convivencia forzada entre ambos los enfrenta a una atracción inevitable, todo mientras se ven envueltos en un entorno donde la desconfianza es la norma.

Ester Expósito y Hugo Diego García en 'Infiltrados: Marfil'.
Ester Expósito y Hugo Diego García en 'Infiltrados: Marfil'. (Prime Video)

El idilio entre Mercedes Ron y Prime Video

La responsable de Películas y Series de Amazon MGM Studios España, María Contreras, ha subrayado la estrategia de la compañía al realizar una nueva adaptación de Mercedes Ron. “Tras el increíble éxito de la saga Culpables, estamos encantados de seguir expandiendo el universo”, contaba tras el anuncio. “Trasladar a la pantalla estos libros de la mano de actores tan talentosos como Ester Expósito y Hugo Diego García se convierte en otro emocionante hito en nuestra apuesta por proyectos hechos en España y que conectan con audiencias en todo el mundo”.

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Por su parte, la autora se mostró entusiasmada ante la idea de que la actriz madrileña protagonizara esta nueva producción. “No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo”. La segunda entrega, Enfrentados: Ébano, ya está confirmada y su producción no dependerá de la recepción de la primera película, lo que demuestra la confianza de la plataforma en su apuesta tanto por el reparto como por las adaptaciones de Mercedes Ron.

Tráiler de 'Culpa nuestra', la tercera parte de la saga 'Culpables'. (Prime Video)

De hecho, Prime Video y la escritora han sellado un acuerdo a largo plazo bautizado como House of Ron, que incluye hasta 10 adaptaciones audiovisuales, abarcando desde la saga Culpables hasta versiones británicas de Marfil y la propia trilogía romántica. No es de extrañar, dado el éxito de la primera trilogía: Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra. Esta última entrega se convirtió en la producción original de habla no inglesa más vista de la plataforma en 2025, lo que hizo que las tres películas de la saga alcanzaran el primer puesto en más de 170 países, con más de 100 millones de visualizaciones globales y un 90% de la audiencia procedente de fuera de España.

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