Investigan en Bélgica el paradero de las joyas robadas del Museo de Louvre

Las autoridades francesas viajaron a territorio belga para indagar conexiones con una red internacional (Foto AP/Thomas Padilla)

El Museo del Louvre en París fue escenario de uno de los robos de arte más impactantes de los últimos años. El 19 de octubre de 2025, a las 9:00, cuatro personas encapuchadas irrumpieron en la galería de Apolo y, en apenas siete minutos, sustrajeron ocho piezas de la histórica colección de joyas de la Corona. El hecho, puso en alerta a la comunidad internacional dedicada a la protección del patrimonio cultural.

El golpe afectó a piezas de alto valor simbólico y económico. Entre ellas, un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón ofreció a la emperatriz María Luisa, joyas que pertenecieron a las reinas María Amelia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Según el aviso emitido por Interpol, el botín alcanza una valoración de 88 millones de euros y está considerado uno de los hurtos más significativos contra una colección pública europea.

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La directora del Louvre reconoció ante los medios “insuficiencias” en el sistema de videovigilancia exterior del museo tras el asalto. Esta admisión abrió un debate en Francia sobre la seguridad de las instituciones culturales y aceleró la revisión de los protocolos de protección en museos nacionales, según reportó Associated Press (AP).

Pista telefónica y expansión internacional de la pesquisa

Los investigadores profundizan las indagaciones en ese país al hallar contactos y evidencias que vinculan a los implicados (Thomas Clot/Museo del Louvre/AFP)

Meses después del robo, la investigación adquirió un nuevo cariz con el análisis de los teléfonos móviles incautados a varios sospechosos. De acuerdo con el diario francés Le Parisien, se trata de individuos originarios de Europa del Este, con antecedentes en delitos similares y presunta experiencia en el robo de mercancías valiosas.

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La revisión de los dispositivos permitió hallar comunicaciones y fotografías de la galería de Apolo tomadas antes del golpe, lo que sugiere una fase de preparación meticulosa. El examen de los registros telefónicos reveló contactos directos en Bélgica, país identificado ahora como posible base de operaciones o refugio logístico de la red criminal.

Ante estos indicios, un equipo de investigadores franceses viajó a dicho país para profundizar las pesquisas sobre el terreno, según confirmó la agencia Associated Press. La colaboración con la policía belga se centra en el entorno próximo de los sospechosos ya vinculados al caso en Francia y en la identificación de posibles cómplices o intermediarios involucrados en la organización del robo y la eventual salida de las joyas del territorio francés.

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El trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países apunta a una red criminal internacional que podría actuar bajo encargo de coleccionistas privados o estructuras delictivas especializadas en el tráfico de arte y objetos de alto valor. Una fuente consultada por Le Parisien explicó que “los desplazamientos, las comunicaciones detectadas y ciertos contactos identificados orientan la investigación hacia Bélgica como punto de apoyo de la organización”.

El botín sigue desaparecido y se esperan avances

Los equipos trabajan coordinadamente tras identificar a Bélgica como posible base logística (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

A pesar de la intensificación de la investigación y de la implicación de Interpol, hasta ahora no se recuperó ninguna de las piezas robadas. El paradero de las joyas permanece desconocido, lo que incrementa la presión sobre las fuerzas de seguridad y mantiene la alerta en los mercados de arte y antigüedades de toda Europa.

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Según informaciones del medio francés y del diario belga l’Avenir, en los próximos días podrían producirse avances significativos. Algunos de los sospechosos franceses bajo investigación estarían evaluando la posibilidad de colaborar con la justicia, a cambio de una reducción de sus penas, para revelar la ubicación de las joyas. Este escenario abre la puerta a un posible desenlace en el corto plazo, aunque las autoridades mantienen la prudencia hasta obtener pruebas concretas.

El caso sigue abierto y se transformó en un símbolo de los retos que enfrentan las instituciones culturales frente a organizaciones criminales sofisticadas. El Museo del Louvre, uno de los principales referentes del arte universal, continúa bajo vigilancia reforzada mientras la investigación se aproxima a nuevas etapas en territorio belga.

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