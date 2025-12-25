Cultura

Taylor Swift revela todos los secretos y desafíos del monumental “Eras Tour”

Los episodios finales del documental sobre la exitosa gira exponen cómo la gestión de la imagen, el esfuerzo físico y la adaptación emocional moldearon la personalidad de la estrella pop

Si los dos primeros episodios de The End of an Era, la serie documental sobre la gira Eras Tour de Taylor Swift, definida por sus récords, estuvieron marcados por la forma en la que Swift sobrellevó los duros momentos que afrontó su espectáculo, los cuatro últimos se caracterizan por la alegría de la estrella pop.

El último grupo de episodios, que ya están disponibles para ver en Disney+, relata cómo Taylor Swift superó no una, sino dos desilusiones amorosas y comenzó una relación con su prometido, Travis Kelce. En el transcurso, grabó en secreto un nuevo álbum y completó la extravagancia de conciertos que rompió todos los récords. Aunque los detalles sobre Kelce son quizá los más llamativos, Swift también ofrece más perspectiva sobre las complejidades y desafíos de montar una gira de esa magnitud.

Aquí hay siete conclusiones.

Entrenamiento físico

Uno de los momentos más virales del tercer episodio muestra imágenes de Swift entrenando en el gimnasio para estar en el escenario moviéndose durante tres horas y media. “Nunca antes en mi vida había hecho tanto ejercicio”, afirma. “Es horrible.” Seis meses antes de su primer ensayo, empezó a correr en la cinta todos los días al ritmo de sus canciones mientras las cantaba. En otras imágenes se la ve haciendo abdominales, dominadas y usando cuerdas de combate. Todo es para mantener la ilusión de espontaneidad, ya que le dice a su entrenador que no quiere que la audiencia la vea jadeando.

Cambios rápidos de vestuario

Uno de los detalles más reveladores surge cuando las cámaras exploran el interior del escenario para mostrar cómo Taylor Swift cambiaba de vestuario en menos de dos minutos: era arrastrada en lo que ella llama un “sistema de poleas”, desabrochándose los disfraces sobre la marcha, y corría escaleras arriba hacia las habitaciones designadas. Durante un espectáculo, tropezó con el dobladillo de su vestido, cayó y se abrió la palma de la mano. Tras arrancarse la piel colgante, hizo su entrada para la siguiente era, aún sangrando.

El documental "The End of
El documental "The End of an Era" revela la transformación de Taylor Swift durante la exitosa gira Eras Tour (Foto: REUTERS/Jennifer Gauthier)

Sets acústicos con planificación improvisada

Los últimos cuatro episodios la muestran preparando sus interludios acústicos, que variaban cada noche y constituían los elementos menos ensayados del espectáculo. Sin embargo, Swift, que se define como una estudiante tipo A (competitiva y de alto rendimiento), explica que jamás improvisaría por completo, y que se preparaba en su camarín intercambiando ideas con su madre, Andrea. Mientras la estrella diseña un elaborado popurrí para el último show en Vancouver, es Andrea quien le sugiere que cante “fue el final de una era” en la canción “Long Live” en vez de la letra habitual “fue el final de una década”. A Swift le encanta la idea.

Mamá, la celestina

En el cuarto episodio, la madre de Swift relata cómo animó a su hija a salir con Kelce después de escucharlo hablar sobre ella en su pódcast New Heights. Andrea llamó a una prima fanática del fútbol americano en Kansas City que le aseguró que Kelce era “el tipo más simpático” y que “realmente ama a su mamá”. Eso fue todo lo que Andrea necesitó para empezar a insistirle a su hija, aunque Taylor Swift nunca se había interesado por los atletas. “Dijiste algo como: ‘Tienes que empezar a hacer algo diferente’”, recuerda en el documental. No se mencionan los nombres de las anteriores parejas, pero sí habla de cómo vivió dos rupturas en la primera mitad de la gira, y añade que Eras fue lo que la mantuvo en pie.

‘The Life of a Showgirl’ nació en Suecia

En el penúltimo episodio, Taylor Swift explica que comenzó a viajar a Suecia entre conciertos para escribir su último álbum, The Life of a Showgirl, junto a los productores Max Martin y Shellback, con quienes había colaborado por última vez en Reputation (2017). “Estaba en un momento de mi vida en que todo se sentía lleno de posibilidades y que se resolvían cosas”, cuenta sobre el deseo de trabajar en este disco. En cuanto a sus exitosos colaboradores, explica que siempre se ha considerado su aprendiz.

Un intenso entrenamiento físico permitió
Un intenso entrenamiento físico permitió a Taylor Swift mantener la energía en los exigentes conciertos de más de tres horas (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Buscando a la nena

Cada noche durante el Eras Tour, Swift le regalaba su sombrero a una joven fan durante la canción “22”. En el documental, describe cómo miembros de su equipo buscaban entre el público a “una niña que supiera la letra de todas las canciones y estuviera pasando el mejor momento de su vida en este show”. Mientras ella dice que algunas de las jóvenes se ponían tímidas bajo las luces, otras estaban viviendo su sueño de ser mini estrellas pop. Recuerda que una niña la dejó impactada al preguntarle: “¿Esto es la vida real?”, a lo que Swift no supo qué responder.

La gira lo consumió todo

El documental transmite a los espectadores la enorme entrega de Taylor Swift por la experiencia Eras. “Simplemente no tienes energía para nada que parezca opcional”, afirma. Su objetivo tras la gira era recuperar las partes de sí misma que había tenido que abandonar al enfocarse tan intensamente: “sé que antes tenía pasatiempos y, bueno, una personalidad”. La serie termina con tarjetas donde se explica en qué ha estado ocupada desde que terminó la gira, entre otras cosas comprometiéndose y lanzando The Life of a Showgirl. Por supuesto, eso ya lo sabemos.

