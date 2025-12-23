El bestseller David Walliams expulsado de HarperCollins tras una serie de denuncias por “comportamiento inapropiado”

El bestseller David Walliams queda fuera de HarperCollins tras una serie de denuncias por “comportamiento inapropiado” (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP)

La editorial HarperCollins ha rescindido el contrato que la vinculaba al afamado autor y actor británico David Walliams, tras una serie de acusaciones sobre “comportamiento inapropiado” hacia varias empleadas, según una investigación exclusiva del diario The Telegraph. La ruptura representa un golpe notable a un pilar de la literatura infantil en Reino Unido, cuyo éxito editorial había reportado amplios beneficios a la compañía. En medio de una transición directiva, la editorial decidió cortar la relación profesional con Walliams, apartándolo de una de las carreras más rentables y visibles del sector.

Las consecuencias para el escritor han ido más allá del plano literario. Tras la difusión de las denuncias, la BBC confirmó que Walliams no tendrá cabida en futuros proyectos del canal. Un portavoz de la cadena declaró: “No haremos cambios en la programación festiva, pero el señor David Walliams no participará en proyectos futuros”. Hace pocos meses, Walliams había reunido en Wolverhampton a los estudiantes de veintiocho colegios con el objetivo de fomentar, junto a ellos, “el placer de la lectura”.

La investigación revela que, después de la queja formal presentada en 2023 por una joven empleada de HarperCollins, la editorial lanzó una indagación interna que se extendió durante casi un año. Al menos una denunciante alcanzó un acuerdo, abandonó la editorial y recibió una indemnización sustancial, según ese periódico. Durante este periodo, la empresa implementó medidas preventivas: evitó que varias trabajadoras tuvieran contacto directo con el autor, dispuso que otras asistieran acompañadas a reuniones y prohibió en algunos casos las visitas al domicilio personal de Walliams. El sello editorial, sin embargo, no ha aclarado públicamente si su decisión guarda relación directa con las quejas reveladas.

La célebre editorial rompió lazos con el exitoso escritor y actor británico luego de una investigación interna y revelaciones sobre conductas inadecuadas (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Un portavoz del escritor, quien rechaza las acusaciones, aseguró que “nunca había sido informado de acusación alguna contra él”, tampoco fue “consultado formalmente en investigación alguna ni se le dio la oportunidad de responder”, y que Walliams “había decidido buscar asesoramiento legal”.

A lo largo de veinte años de carrera literaria, Walliams se consolidó como uno de los escritores infantiles de mayor éxito del Reino Unido, con 60 millones de libros vendidos en más de cincuenta países y traducciones a 55 idiomas. Su primera obra, El niño del vestido, contó con ilustraciones de Quentin Blake, colaborador habitual de Roald Dahl, con quien la crítica compara a Walliams. La singularidad de sus relatos reside en un humor escatológico, a menudo irreverente y orientado a temas tabú, logrando de este modo conectar con el público joven. Entre sus títulos más populares se encuentran La abuela gánster, El monstruo supercabezón y Los peores profes del mundo. Solamente en el Reino Unido, su obra ha generado ingresos superiores a 100 millones de libras esterlinas (aproximadamente 120 millones de euros). La calidad de su producción ha polarizado a la crítica, pero su impacto comercial lo ha situado junto a figuras como J. K. Rowling y Dan Brown.

Su ascenso a la popularidad comenzó en el mundo televisivo, con la serie Little Britain, famosa por su sátira política y social, y por sus personajes provocadores: desde el falso minusválido irreverente hasta el “único gay del pueblo”. Las representaciones étnicas con la cara pintada de negro llevaron a que tanto Walliams como su colaborador Matt Lucas pidieran disculpas, y a que la BBC, Netflix y BritBox retiraran la serie de emisión.

FILE PHOTO: David Walliams en Londres, el 14 de marzo de 2022 (Foto: REUTERS/Hannah McKay)

En los últimos años, Walliams protagonizó otras controversias. En 2022, la cadena ITV lo expulsó del programa de talentos Britain’s Got Talent después de que se filtraran grabaciones en las que insultaba a concursantes. Reconoció sus palabras y pidió disculpas, pero tras demandar a la productora por la filtración, recibió una compensación económica a través de un acuerdo extrajudicial. Meses más tarde, una nueva polémica surgió durante la grabación del concurso Would I Lie to You en la BBC, cuando Walliams realizó en dos ocasiones el saludo nazi. La corporación pidió disculpas al público, editó el contenido y anunció: “El uso de un gesto tan ofensivo es completamente inaceptable y pedimos disculpas al público asistente durante la grabación por los perjuicios causados”.

Además del trabajo literario y televisivo, Walliams ha intentado reformular su imagen pública mediante diversas actividades filantrópicas, lo que le valió la condecoración con la Orden del Imperio Británico por parte del palacio de Buckingham. La editorial HarperCollins, que pertenece al conglomerado del magnate Rupert Murdoch, había apoyado durante años la carrera de Walliams, pero el relevo en su cúpula directiva, con la destitución de Charlie Redmayne y la llegada de Kate Elton como responsable interina, precipitó la decisión final de interrumpir su colaboración con el autor.