Apasionadas por el Universo: una astronauta y dos científicas argentinas se suman a la cita anual del Planetario

El panel del Planetario Galileo Galilei incluirá a Josefina Pérès, gerente de Proyectos Satelitales de la CONAE, y a Susana Landau, investigadora del CONICET especializada en cosmología

Una española que compitió contra 22.000 candidatos para integrar la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) llega el próximo sábado al Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires. Sara García Alonso, doctora cum laude en Biología del Cáncer y primera mujer en España en alcanzar ese lugar en el programa espacial europeo, es la invitada central de la nueva edición de Apasionadas por el Universo, un encuentro anual que reúne a jóvenes de entre 15 y 25 años con científicas de distintas disciplinas.

El evento, que se realizará el 13 de junio a las 14, convoca a mujeres jóvenes con curiosidad por la ciencia y la tecnología en un formato que combina charlas y conversación directa con las disertantes. García Alonso no estará sola en el panel: la acompañarán Josefina Pérès, ingeniera electrónica y gerente de Proyectos Satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y Susana Landau, doctora en Astronomía e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) especializada en cosmología. Tres trayectorias distintas —el espacio, la ingeniería satelital, el estudio del universo a gran escala— para mostrar que el campo científico no tiene un único recorrido posible.

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Apasionadas por el Universo reunirá en Buenos Aires a jóvenes de 15 a 25 años con científicas vinculadas a la ciencia y la tecnología

La jornada se desarrollará en el domo del Planetario en dos bloques. El primero estará dedicado a las trayectorias personales y profesionales de las invitadas, con énfasis en los obstáculos que cada una enfrentó en su carrera. El segundo abrirá el intercambio al público: las asistentes podrán hacer preguntas e interactuar directamente con las disertantes. Entre ambos momentos, habrá un espacio informal pensado para que las jóvenes puedan acercarse y conversar sin la estructura de una conferencia.

Apasionadas por el Universo nació con el propósito de visibilizar referentes femeninos en áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemática— en un momento en que la brecha de género en esas disciplinas sigue siendo objeto de debate en Argentina y en el mundo. Desde su primera edición, el encuentro reunió a cientos de jóvenes en el Planetario y se convirtió en uno de los espacios regulares de la agenda científico-cultural porteña dedicados a la equidad de género en investigación.

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El acceso será libre y gratuito, con un cupo de 250 personas por orden de llegada. La programación completa está disponible en el sitio oficial del Planetario Galileo Galilei.