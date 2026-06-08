Juan Manuel Cerúndolo y la vida después de vencer a Jannik Sinner: “Ya me animo a ganar este tipo de partidos”

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó por primera vez el Top 50 del ranking ATP tras su destacada actuación en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

A sus 24 años, Juan Manuel Cerúndolo fue protagonista de uno de los hitos más difíciles de alcanzar en el tenis: vencer en la cancha central de Roland Garros al líder del ranking mundial. Lejos de conformarse con semejante hazaña, en el encuentro siguiente resistió una batalla de cinco horas y 58 minutos para clasificarse por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam. Su recorrido terminó allí, pero la experiencia parisina le dejó una certeza: con continuidad física y confianza, está en condiciones de competir de igual a igual con los mejores.

El zurdo llegó a la Ciudad de la Luz impulsado por el título conseguido en el Challenger 175 de Burdeos. Tras superar el debut, se ganó el esperado cruce de segunda ronda frente a Jannik Sinner, máximo favorito y dueño de la cima del escalafón del ATP Tour. Lo que ocurrió después fue una de las grandes sorpresas del certamen, una victoria que reforzó la certeza de que puede sostenerse en la élite. “Fue un logro increíble para mí. Desde el lado tenístico, animarse por lo menos a jugarle mano a mano y a sentir que podés ganarle. Y lo mismo mentalmente: en mi cabeza me animo a ganar este tipo de partidos contra rivales de tan alto nivel”, explicó en diálogo con Infobae.

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La épica victoria sobre el español Martín Landaluce, en un encuentro que se convirtió en el más largo de su carrera, también le dejó enseñanzas importantes. “Te da la seguridad de decir: yo puedo aguantar seis horas, puedo jugar a este ritmo tanto tiempo. Eso te da una confianza para lo siguiente”, sostuvo.

La derrota en la cuarta ronda frente al italiano Matteo Berrettini marcó el cierre de la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam. Más allá del resultado, la gira europea tuvo una recompensa inmediata: este lunes apareció por primera vez entre los 50 mejores del mundo, al ubicarse en el puesto 45, y se convirtió en la cuarta raqueta argentina de la clasificación. Una meta que persiguió desde sus primeros pasos en el circuito profesional. “Es algo con lo que soñás toda la vida. Vas pasando escalones, primero querés entrar al Top 100, después al Top 50, y cuando llega te llena de alegría, pero también de alivio. Mirás todo lo que trabajaste y todo lo que sacrificaste”, contó.

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Juan Manuel Cerúndolo celebró una de las victorias más importantes de su trayectoria al derrotar a Jannik Sinner, líder del ranking ATP, en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Cerúndolo dio el gran salto en el circuito profesional durante la temporada 2021. Con apenas 19 años y tras superar la clasificación, se quedó con el ATP 250 de Córdoba al derrotar en la final al español Albert Ramos Viñolas, una conquista que marcó un antes y un después en su carrera. Aquel título lo transformó en el campeón argentino más joven en el circuito ATP desde Guillermo Coria, quien había levantado el trofeo en Viña del Mar en 2001.

Lejos de quedar como un éxito aislado, el porteño confirmó su potencial a lo largo de ese mismo año con los trofeos en los Challenger de Roma, Como y Banja Luka, resultados que alimentaban las expectativas sobre su futuro. Sin embargo, el camino hacia la élite estuvo lejos de ser lineal. Diversas lesiones, entre ellas un complejo sobrehueso en la cadera, frenaron su progresión y le impidieron sostener la continuidad competitiva.

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Aun así, el trabajo sostenido junto a su equipo le permitió reconstruir su carrera y alcanzar el mejor ranking de su trayectoria. “Con Kevin Konfederak, Valentín Florez y Sebastián Prieto venimos trabajando hace dos años. Arrancamos cerca del puesto 180 o 190 y hoy estamos Top 50. Fuimos mejorando de a poco todas las armas. El saque fue muy importante en Roland Garros y todavía tengo que seguir mejorándolo. También incorporar más juego ofensivo y más recursos para enfrentar distintos rivales”, analizó.

El argentino también analizó la presión que suele existir alrededor de la edad en el tenis. “Hoy es relativa. Antes te decían que si a los 24 no tenías tu carrera hecha era muy difícil. Ahora se estiró mucho. A un junior le podés decir que sus mejores años pueden llegar a los 27 o 28. Hay mucha carrera por delante y lo importante es mantener la mente abierta para seguir mejorando”, reflexionó.

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Juan Manuel Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera luego de alcanzar los octavos de final en París y ubicarse en el puesto 45 del mundo.(Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

La fortaleza mental aparece como uno de los pilares de su crecimiento. “En el Top 100 todos juegan muy bien. La diferencia la marca quién puede estar mejor mentalmente durante más semanas”, señaló. Aunque no trabaja con psicólogos deportivos, dedica tiempo a fortalecer ese aspecto por cuenta propia. “Me gusta meditar, me gusta hacer mi rutina para trabajar la cabeza”, explicó.

Con la barrera del Top 50 ya superada, el desafío inmediato pasa por afianzarse en ese grupo y sentirse cada vez más cómodo en los grandes escenarios. “Quiero estar confiado, preparado para ganar partidos grandes sin tener que volver a los Challenger. Si termino el año Top 50 sería cumplir el objetivo que me planteé a principio de temporada”, afirmó.

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Más allá de las posiciones en el ranking, hay una ilusión que lo acompaña desde la infancia. “Toda mi vida mi sueño fue ganar un Grand Slam. Claramente es lo máximo en el tenis. Ese es mi sueño principal”.

Sin tiempo para el descanso, Cerúndolo ya tiene la mira puesta en la gira sobre césped, donde disputará los torneos de Eastbourne y Wimbledon. Luego regresará al polvo de ladrillo para defender los puntos obtenidos por la final alcanzada la temporada pasada en el ATP de Gstaad y competir también en Kitzbühel.

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