Entre Ríos: una joven quedó en terapia intensiva tras una pelea a la salida de un boliche

El momento en el que las jóvenes se agarraron de los pelos en plena calle

Una joven de 24 años se encuentra internada en terapia intensiva tras resultar gravemente herida durante una pelea que tuvo lugar a la salida de un boliche en San José, provincia de Entre Ríos. La agresión fue registrada por testigos. A pesar de los golpes, la víctima evoluciona favorablemente.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana del sábado, en las inmediaciones de un local bailable ubicado sobre la esquina de las calles 9 de Julio y San Martín. Fuentes policiales detallaron que todo comenzó en el interior del boliche, donde dos mujeres protagonizaron una discusión que derivó en agresiones físicas.

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Luego, ambas fueron expulsadas del local, aunque continuaron el enfrentamiento en la vía pública. En el video que encabeza la nota se observa a las dos mujeres agarrándose de los pelos mientras otras personas intentan intervenir para separarlas.

Segundos después, las involucradas cayeron al suelo y continuaron forcejeando. Tras varios segundos de tensión, lograron separarlas. Sin embargo, una de ellas quedó tirada sobre la calle sin poder levantarse.

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El hecho ocurrió en un local bailable ubicado sobre la intersección de las calles 9 de Julio y San Martín

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, la víctima recibió un golpe cuando se encontraba en el suelo. Producto de la agresión, la joven de 24 años, oriunda de la localidad de Ubajay, fue trasladada de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad de su estado, luego fue derivada al Hospital San Benjamín, en la ciudad de Colón, donde ingresó intubada y quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico de edema cerebral. De acuerdo con el informe médico policial, la paciente presentaba ingesta positiva de alcohol y ansiolíticos.

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La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso la realización de entrevistas a testigos, la revisión de registros fílmicos del local y el seguimiento del estado de salud de la joven lesionada. Fuentes del caso señalaron que la evolución de la joven es favorable y que no se descarta que en los próximos días sea trasladada a una sala de menor complejidad.

De momento, las autoridades continúan trabajando para determinar la identidad de la agresora y esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho, mientras reúnen elementos de prueba para avanzar en la causa.

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La joven de 24 años está internada en la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico de edema cerebral

Un episodio similar ocurrió en la ciudad bonaerense de Las Flores el mes pasado. Una joven de 24 años fue brutalmente atacada por un grupo de cinco mujeres a la salida del boliche Zoilox, tras una discusión en el interior del local. La madre de la víctima relató que la situación se agravó afuera, donde una de las agresoras la agarró de los pelos, la tiró al piso y el resto del grupo comenzó a golpearla.

El ataque quedó registrado en videos que se viralizaron en las redes sociales. En las imágenes se observa que a la joven le pegaron patadas y trompadas cuando intentó subirse a un auto. Testigos señalaron que quienes intentaron defender a la víctima también fueron agredidos. La joven sólo sufrió lesiones menores gracias a la rápida intervención de un amigo. “Yo hoy la tengo viva, pero podría estar llorando a mi hija en una tumba”, expresó la madre de la víctima.

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