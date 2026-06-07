Quedan tres días para ver en Netflix la película que revela el origen de una de las mejores sagas de terror y ciencia ficción de los últimos tiempos

Joseph Quinn y Lupita Nyong'o en 'Un lugar tranquilo: Día 1'. (Paramount Pictures)

El terror y la ciencia ficción son dos géneros que siempre se han llevado bien, sobre todo si de alienígenas se trata. Sagas como Alien o Predator, junto a títulos como La cosa o La guerra de los mundos, nos han mostrado cuán aterradora puede resultar la llegada de un ser de otro mundo. En esa misma línea, en los últimos años, una saga que empezó como un proyecto independiente sin un gran presupuesto ha recuperado este mismo espíritu para convertirse en un gran fenómeno de taquilla, hasta el punto de convertirse en una de las más exitosas del siglo.

Estamos hablando de Un lugar tranquilo, saga de títulos que empezó en 2018 con un título dirigido y protagonizado por John Krasinski (conocido sobre todo por su papel en The Office), que en el reparto también contó con una estelar Emily Blunt (El diablo viste de Prada 2). A pesar de contar con un presupuesto modesto, de tan solo 17 millones de euros, este título consiguió recaudar más de 340 gracias a una propuesta tan clásica como impactante: la supervivencia de una familia en un mundo lleno de alienígenas que cazan de seres humanos guiándose por el sonido.

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A partir de esta premisa, que convierte el mundo en un lugar forzado al silencio con tal de poder sobrevivir, Krasinski creó un universo capaz de redefinir el subgénero de criaturas y el miedo al silencio. La historia de la familia continuaría con una segunda película en 2020 con una recaudación muy similar a la primera entrega, y se ampliaría con una precuela que cambiaría de protagonistas, mostrando los primeros momentos de la invasión en la ciudad de Nueva York: Un lugar tranquilo: Día 1, la cual podrá verse en Netflix hasta el próximo 9 de junio.

Tráiler de 'Un lugar tranquilo: Día 1'. (Paramount Pictures)

El futuro asegurado con el regreso de John Krasinsky tras el éxito del ‘spin-off’

En Un lugar tranquilo: Día 1, el espectador presencia el inicio de la invasión alienígena desde una perspectiva inédita. La película explora cómo la población de la ciudad enfrenta el caos absoluto, sin recurrir a explicaciones innecesarias sobre la amenaza extraterrestre. El resultado es una experiencia que conjuga el espectáculo visual con el drama humano, respetando la esencia de las entregas anteriores.

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La película, dirigida por Michael Sarnoski (Pig), también se desmarca de los títulos previos de Krasinski a través de su tratamiento de la escala y el espacio. Mientras que las anteriores se centraban en la intimidad de una familia, esta precuela apuesta por mostrar la invasión en una gran ciudad. Esto se debió en buena medida a su presupuesto mayor que el de la saga original (67 millones de dólares), pero también a su idea de buscar la fusión total entre espectáculo y emoción, combinando secuencias de acción frenética con momentos de introspección, en los que los conflictos personales cobran protagonismo frente al peligro exterior.

Imagen de 'Un lugar tranquilo: Día 1'. (Paramount Pictures)

Tras lograr más de 260 millones de recaudación, Un lugar tranquilo: Día 1 fue la confirmación que los estudios necesitaban para continuar con la saga. El futuro de la franquicia pasará por Un lugar tranquilo 3, cuyo estreno está programado para julio de 2027 y contará con John Krasinski de nuevo en la dirección para cerrar la trilogía principal. De este modo, el reparto volverá a contar con Emily Blunt y Cillian Murphy, además de nuevas incorporaciones como Jack O’Connell, en un esperado desenlace que pondrá a prueba la supervivencia en absoluto silencio.

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