Cultura

El fenómeno Indio Solari: Bobby Flores explicó cómo el rock pasó de la resistencia a la multitud

El musicalizador repasó en Infobae al Regreso la transformación de una cultura de nicho en movimiento masivo. Junto al fotógrafo Andrés Violante, analizó el impacto generacional, el cruce entre arte y política y la despedida que reunió a miles en torno al exlíder de Los Redondos

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Bobby Flores afirmó en Infobae al Regreso que el rock argentino pasó de la resistencia durante la dictadura a una aceptación social más amplia

En una entrevista en Infobae al Regreso, Bobby Flores y Andrés Violante reflexionaron sobre el papel del rock argentino desde los años setenta, el surgimiento de figuras como el Indio Solari y el vínculo de esa música con los cambios sociales y políticos recientes.

En la conversación, Bobby Flores se definió: “Básicamente, yo soy musicalizador de radio, que es una raza en extinción, afortunadamente”. Reconoció que, tras casi 50 años de trayectoria, fue testigo del crecimiento del rock en un contexto adverso: “Era dictadura. No estaba bien visto ejercer una militancia rocker, si querés. Ahora empieza a estar bien visto el rock”.

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Los Redondos, la masividad y la ruptura cultural

Flores enfatizó que el fenómeno del Indio Solari fue único en términos de convocatoria popular: “Yo creo que la mitad de los que están ahí no van al velorio del cuñado, pero se hacen 200 kilómetros para venir a despedir al Indio”.

Recordó que Los Redondos, en sus inicios, no eran masivos: “En los ochenta tampoco eran recontramasivos los Redondos. Pasa que en el rock nosotros tuvimos gente muy importante. Hoy nos damos cuenta”.

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(Infobae en Vivo)
Flores vinculó los cambios generacionales con una menor profundidad lírica en la música actual y destacó la vigencia de obras como las de Serú (Infobae en Vivo)

Según Bobby, la profundidad de las letras y la identificación del público fueron clave: “El rock se convirtió en la voz de todos esos que habían estado callados todo ese tiempo”.

La charla giró sobre el efecto generacional que atraviesa la obra de Solari y Los Redondos. Diego Iglesias aportó su experiencia directa en el velatorio del Indio: “Había gente muy grande, de mediana edad, jóvenes y adolescentes. Generaciones y generaciones”. El fenómeno, coincidieron, se volvió familiar: “Ahora es un evento familiar. Me imagino que los que hacían el pogo en el 90 ahora van llegando las sillas de ruedas”, ironizó Flores.

Estética, fotografía y el fenómeno de la tribu

Andrés Violante, presente en el estudio, aportó una mirada desde la imagen: “Redondos, después el Indio, esa cantidad de gente, la cuestión de la misa, no se da con otras bandas en esta magnitud”.

Velorio del Indio Solari
Bobby Flores sostuvo que las letras de Los Redondos hicieron del rock argentino la voz de quienes habían estado callados (TOMAS CUESTA/AFP)

Describió el crecimiento explosivo de la convocatoria: “Uno no se puede imaginar la magnitud que cobra después, ¿no? La banda yo creo que más grande de todos los tiempos. En Argentina por lo menos”.

La colaboración entre músicos, fotógrafos y artistas gráficos fue central en la identidad del rock argentino. Gonzalo Aziz destacó: “Siempre había en los grupos de rock un fotógrafo amigo que era el que retrataba y a veces un artista gráfico que pintaba y las tapas de los discos”. Violante recordó que en los años ochenta, “los Redondos no daban notas, solamente cuando salía un disco… y a partir de ahí empecé a fotografiarlos y a seguirlos por algunos shows”.

Cambios generacionales y desafíos artísticos

Flores remarcó la diferencia entre la profundidad artística de épocas anteriores y el presente: “Nada de lo que está apareciendo conlleva ese nivel de profundidad lírica… Hoy no se leen libros. Nosotros éramos pendejos del walkman en la cadera y un libro bajo del brazo”. La vigencia de las grandes obras se verifica, según el musicalizador, en la respuesta del público: “Fijate que están llenando preventas Lebon y Aznar para retomar la obra de Serú”.

Murio Indio Solari
El fenómeno Indio Solari convirtió a Los Redondos y a su exlíder en una convocatoria masiva que reunió a miles para su despedida (indiosolarioficial.com)

El debate incluyó el impacto de las nuevas tecnologías, la masificación y los cambios en la percepción social de la música: “Nunca se ha consumido tanta música como ahora. Por todos lados se musicaliza cualquier cosa ahora. Igual, Led Zeppelin está arriba de todo”, ironizó Flores.

Violante, a su vez, resaltó la muestra que expone en la Biblioteca del Congreso de la Nación: “Es una muestra de rock pesado, heavy metal. Es un recorrido por estos cuarenta años. Hay ciento veinte fotos colgadas y más de dos mil que van pasando en pantalla”.

La nota cerró con una reflexión sobre el riesgo y la honestidad en el arte: “Me parece genial que un tipo como Fito, que se puede dar ese lujo, lo haga… Es un riesgo que hay que asumir y me parece genial que Fito lo haga”, opinó Flores ante la controversia por un reciente concierto de Fito Páez.

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