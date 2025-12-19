Cultura

Martín Caparrós recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara

La máxima distinción honorífica fue entregada en Madrid, donde se resaltó la trayectoria ética y la aportación al periodismo narrativo y la literatura por parte del escritor argentino

Guardar
Martín Caparrós recibió el Doctor
Martín Caparrós recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara

El escritor y periodista argentino Martín Caparrós fue distinguido este jueves con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, en una ceremonia celebrada en la sede del Instituto Cultural de México en Madrid. La institución mexicana justificó la entrega de su máxima distinción honorífica por el “compromiso ético e intelectual con la verdad, la memoria y la dignidad humana” que ha caracterizado la trayectoria de Caparrós, así como por su “extraordinaria contribución al periodismo narrativo y a la literatura contemporánea”.

book img

Antes que nada

$10,99 USD

Comprar
book img

La verdadera vida de José Hernández (contada por Martín Fierro)

$10,99 USD

Comprar
book img

Sindiós (Serie ENDEBATE)

$6,99 USD

Comprar
book img

Boquita

$11,99 USD

Comprar
book img

El hambre

$25,99 USD

Comprar
book img

El interior

$9,99 USD

Comprar
book img

A quien corresponda

$9,99 USD

Comprar
book img

Comí

$9,99 USD

Comprar
book img

Ansay o los infortunios de la gloria

$9,99 USD

Comprar
book img

La guerra moderna

$9,99 USD

Comprar
book img

No velas a tus muertos

$9,99 USD

Comprar
book img

Lacrónica

$10,99 USD

Comprar
book img

Sarmiento

$10,99 USD

Comprar

Durante el acto, la rectora del campus CUCEA de la Universidad de Guadalajara, Mara Robles, destacó que Caparrós es “un sembrador de dudas”, una cualidad que, según explicó, la universidad busca transmitir cada año a sus estudiantes. Robles leyó un fragmento de El hambre, una de las obras más reconocidas del autor, que inicia: “Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre y, al mismo tiempo, para muchos de nosotros, nada más lejano que el hambre verdadera”. Esta lectura emocionó visiblemente al homenajeado, quien asintió especialmente ante esa definición de su labor intelectual.

La máxima distinción honorífica fue
La máxima distinción honorífica fue entregada en Madrid, donde se resaltó la trayectoria ética y la aportación al periodismo narrativo y la literatura por parte del escritor argentino

La ceremonia reunió a un selecto grupo de poco más de treinta personas, entre quienes se encontraban periodistas y escritores como Alex Grijelmo, el mexicano Jorge Volpi y el exdirector de El País, Javier Moreno. También asistieron familiares, amistades y becarios de la Universidad de Guadalajara, quienes a partir de ahora estarán “bajo la tutela” de Caparrós. El público recibió al autor con un prolongado aplauso en reconocimiento a su carrera.

Durante la ceremonia, Caparrós expresó que le “faltó México en su vida”, y confesó que siempre quiso residir en ese país, influido por la inspiración que le brindó Carlos Fuentes para su primera novela y porque fue en México donde, hace cuarenta y cinco años, comenzó a dejarse su característico bigote.

La Universidad de Guadalajara otorga
La Universidad de Guadalajara otorga el Doctorado Honoris Causa a personalidades “eminentes”, mexicanas o extranjeras, que hayan realizado contribuciones “excepcionales”

La Universidad de Guadalajara otorga el Doctorado Honoris Causa a personalidades “eminentes”, mexicanas o extranjeras, que hayan realizado contribuciones “excepcionales” en cualquier campo del conocimiento, las artes o por la “destacada contribución de su vida y obra, a las causas más nobles de la humanidad”.

En los últimos años, la distinción ha recaído en figuras como el cantante y compositor español Joan Manuel Serrat, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, el cubano Leonardo Padura y el investigador mexicano Miguel Ángel Navarro Navarro. El pasado julio, la Universidad de Buenos Aires también reconoció a Caparrós con un galardón similar al recibido en Madrid.

Temas Relacionados

BajalibrosCulturaMartín CaparrósLibrosLiteratura

Últimas Noticias

Los 5 mejores libros del año, según Maximiliano Tomas, director del Centro Cultural Recoleta

El crítico argentino habló de las obras que más le gustaron en este 2025, y lo hizo “en orden de intensidad lectora”

Los 5 mejores libros del

Una grabación encontrada de Mercedes Sosa reafirma su grandeza y testimonia una época de emociones mezcladas

El disco “Suiza 1980” permite apreciar la inolvidable voz de la cantante tucumana en un momento contradictorio: estaba en su esplendor artístico y a la vez, cargaba con la tristeza por el exilio forzado

Una grabación encontrada de Mercedes

El festival del Libro Infantil y Juvenil Solsticio vuelve a San Martín con una edición ampliada

La segunda edición del evento literario se realizará mañana 20, con actividades gratuitas para todas las edades, incluyendo talleres, narraciones, música y una feria

El festival del Libro Infantil

Todo lo que siento y pienso cuando leo a Hanif Kureishi

Un testimonio literario como “A pedazos” expone en letra viva los límites del cuerpo y la mente, revelando cómo la vocación y el deseo se transforman frente a la fragilidad

Todo lo que siento y

“Avatar: Fuego y ceniza”: qué recordar antes de ver la película de James Cameron

El nuevo capítulo de la saga del pueblo Na’vi continúa su construcción de un detallado mundo. Esta es una guía para ponerse al día sobre los avances de la trama

“Avatar: Fuego y ceniza”: qué
DEPORTES
El particular método para patear

El particular método para patear los penales de un futbolista que desató un debate tras su ejecución ante PSV: ¿es válido?

Dieron a conocer el escalofriante mensaje antes del trágico accidente aéreo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia

La romántica propuesta de casamiento del futbolista de River Plate Facundo Colidio a su novia a orillas del mar: “De película”

El emotivo llanto de una gloria de Independiente cuando le regalaron una camiseta que usó en su época de jugador

La imponente bolsa millonaria para la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua que revoluciona al boxeo

TELESHOW
Laurita Fernández festejó su cumpleaños:

Laurita Fernández festejó su cumpleaños: invitados de lujo, atardecer y ¿romance?

El Polaco habló de su vínculo actual con Barby Silenzi y contó cómo está la relación con sus exparejas

Coty Romero cuenta cómo se prepara para su pelea en Párense de Manos III: “Tuve que bajar 10 kilos”

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

INFOBAE AMÉRICA

Crisis política en Francia: el

Crisis política en Francia: el Gobierno de Macron no logró aprobar el Presupuesto 2026

La inteligencia de Dinamarca apuntó contra Rusia por una serie de ciberataques “destructivos y disruptivos”

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

Tragedia en Tokio: un matrimonio murió tras el incendio de un sauna