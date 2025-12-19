Martín Caparrós recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara

El escritor y periodista argentino Martín Caparrós fue distinguido este jueves con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, en una ceremonia celebrada en la sede del Instituto Cultural de México en Madrid. La institución mexicana justificó la entrega de su máxima distinción honorífica por el “compromiso ético e intelectual con la verdad, la memoria y la dignidad humana” que ha caracterizado la trayectoria de Caparrós, así como por su “extraordinaria contribución al periodismo narrativo y a la literatura contemporánea”.

Durante el acto, la rectora del campus CUCEA de la Universidad de Guadalajara, Mara Robles, destacó que Caparrós es “un sembrador de dudas”, una cualidad que, según explicó, la universidad busca transmitir cada año a sus estudiantes. Robles leyó un fragmento de El hambre, una de las obras más reconocidas del autor, que inicia: “Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre y, al mismo tiempo, para muchos de nosotros, nada más lejano que el hambre verdadera”. Esta lectura emocionó visiblemente al homenajeado, quien asintió especialmente ante esa definición de su labor intelectual.

La ceremonia reunió a un selecto grupo de poco más de treinta personas, entre quienes se encontraban periodistas y escritores como Alex Grijelmo, el mexicano Jorge Volpi y el exdirector de El País, Javier Moreno. También asistieron familiares, amistades y becarios de la Universidad de Guadalajara, quienes a partir de ahora estarán “bajo la tutela” de Caparrós. El público recibió al autor con un prolongado aplauso en reconocimiento a su carrera.

Durante la ceremonia, Caparrós expresó que le “faltó México en su vida”, y confesó que siempre quiso residir en ese país, influido por la inspiración que le brindó Carlos Fuentes para su primera novela y porque fue en México donde, hace cuarenta y cinco años, comenzó a dejarse su característico bigote.

La Universidad de Guadalajara otorga el Doctorado Honoris Causa a personalidades “eminentes”, mexicanas o extranjeras, que hayan realizado contribuciones “excepcionales” en cualquier campo del conocimiento, las artes o por la “destacada contribución de su vida y obra, a las causas más nobles de la humanidad”.

En los últimos años, la distinción ha recaído en figuras como el cantante y compositor español Joan Manuel Serrat, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, el cubano Leonardo Padura y el investigador mexicano Miguel Ángel Navarro Navarro. El pasado julio, la Universidad de Buenos Aires también reconoció a Caparrós con un galardón similar al recibido en Madrid.