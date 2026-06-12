Lucrecia Martel encabeza la nueva edición de la Feria Invierno de Mar del Plata (Foto: Coni Rosman)

La quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica de Mar del Plata, se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de junio en el Teatro Auditorium con entrada libre y gratuita, una programación de 30 actividades y la participación de más de 140 editoriales, en una propuesta organizada por la librería y editorial El Gran Pez junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que volverá a reunir a sellos independientes, artistas gráficos, escritores y lectores de distintos puntos del país.

“Cumplimos cinco años de hacer la feria. La verdad, eso nos pone muy contentos. Surgimos en un momento de salida de la pandemia: había muchas ganas de reencontrarse. Habíamos ganado el premio de la FED a la librería del año. De alguna manera el circuito nos ponía en el lugar de ‘ahora les toca a ustedes’, o así lo tomamos, pero con buena onda, por supuesto. Ahí surgió la feria”, cuenta Esteban Prado, autor, editor y librero, y uno de los organizadores del evento.

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La feria funcionará de 14:00 a 21:00 en el Foyer del Teatro Auditorium, en Avenida Patricio Peralta Ramos 2280. Habrá charlas, entrevistas, talleres para infancias y adultos, un encuentro de traductores de poesía y la proyección de películas. Entre los invitados figuran la directora de cine, guionista y productora Lucrecia Martel; la actriz y escritora Elisa Carricajo; el escritor, editor y periodista chileno Diego Zúñiga; el editor Tom Rodríguez; la autora Larisa Cumin; la ilustradora Josefina Tai; los escritores Jorge Consiglio, Leo Oyola, Sebastián Chilano, Carolina Bugnone, Patricio Rago y Roberto Chuit Roganovich; los biólogos Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martínez Curci; los directores y guionistas Federico Polleri y Benjamín Naishtat; y el músico Alan Courtis.

Esteban Prado, editor, escritor, librero y organizador del ciclo

“Lanzamos los talleres y casi se agotaron todos los cupos. Tenemos 140 editoriales invitadas. Además incluimos ilustradores, serigrafistas, gente que hace fanzines, editoriales artesanales. Hay un combo muy amplio. Y en cuanto a las actividades, destaco, con mucho orgullo, la presencia de Lucrecia Martel, que va a estar presentando su último libro, Un destino común, y se va a proyectar la película Nuestra tierra“, agrega el Prado.

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Martel participará en un diálogo con la periodista y editora Malena Rey para presentar el libro editado por Caja Negra. Además, por primera vez, según la organización, Invierno recibirá a un invitado del exterior: Diego Zúñiga.

El sábado a las 18:00, en la Sala Astor Piazzolla, se proyectará Nuestra tierra, de Martel. Las entradas se retiran el viernes de 10:00 a 19:00 en la librería El Gran Pez, en Santiago del Estero 2052, y el sábado desde las 14 en el puesto de informes de la feria, con entrada gratuita y donación de alimentos no perecederos para comedores de Mar del Plata. El domingo de 17:00 a 19:00, en la misma sala, se proyectará La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, con guion de Benjamín Naishtat y basada en dos relatos de Mariana Enríquez. Las entradas se retiran ese mismo domingo desde las 14.

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El chileno Diego Zúñiga (Foto: Lorena Amaro)

La agenda de actividades especiales suma un mural de Pedro Mancini en la librería El Gran Pez el sábado por la mañana y un diario ilustrado que el artista realizará durante los dos días de la feria. También habrá una intervención del público para dibujar y colorear una viñeta gigante de Gómez, la novela gráfica de Gustavo Diéguez, desde las 16:00 en el Foyer Bajo.

Entre los talleres gratuitos con inscripción para adultos figuran Diseño editorial con software libre, a cargo de Mario Spina, el sábado de 11:00 a 12:30 en la Sala Gregorio Nachman; Sobre el arte de la destrucción, con Iosi Havilio y Daniela Stucan, el sábado de 11:00 a 13:00 en la Sala Biblioteca; Me llevo conmigo, sobre diarios de viaje, con Laura Lazzarino, el sábado de 14:00 a 16:30; y Armar el texto como una bomba, con Jorge Consiglio, el domingo de 14:00 a 16:00.

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La programación infantil incluye Escribir, Ilustrar y Publicar, con Paula Rivera y Paula García, para chicos de ocho a 12 años, el sábado de 17:00 a 19:00 en la Sala Biblioteca. El domingo de 16:00 a 18:00 se hará el Taller de dibujos animados con Andrés Lozano, para niños de siete a 12 años, también en la Sala Biblioteca.

Elisa Carricajo

El programa del sábado incluye, entre otras actividades, una charla sobre Veo veo en la playa de Marcelo Canevari con Emiliano Ocampo, Natalia Soledad Martínez Curci y Matías Moscardi a las 15:00 en la Sala Nácar; un diálogo sobre cine y dictadura con Gabriel Orqueda y Federico Polleri a las 15:00 en la Sala Gregorio Nachman; y una conversación sobre la pasión como motor con Consiglio, Patricio Rago y Zúñiga a las 18:30 en la Sala Nácar.

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El domingo habrá una charla de Elisa Carricajo sobre tarot a las 15:00 en la Sala Nácar; una conversación sobre poesía e ilustración con Larisa Cumin y Josefina Tai a las 15:00 en la Sala Gregorio Nachman; una actividad sobre inteligencia artificial, Internet y batallas culturales con Natalí Incaminato a las 16:30 en la Sala Nácar; y un diálogo entre Leo Oyola, Sebastián Chilano y Caro Bugnone sobre la relación entre territorio y escritura a las 18:00 en la Sala Gregorio Nachman.