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De Star Wars a Prime Video: así “La hipótesis del amor” llegó a convertirse en una de las apuestas románticas de 2026

El libro de Ali Hazelwood nació como fanfiction, se volvió viral entre lectores y pasó meses entre los más vendidos antes de dar el salto al cine con una adaptación aprobada por la propia escritora

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Algo se está gestando... The Love Hypothesis llega el 23 de septiembre - (Prime Video)

La novela de Ali Hazelwood, que nació como fanfiction de Star Wars y pasó diez meses en la lista de más vendidos del New York Times, llega a Prime Video el 23 de septiembre de 2026 con Lili Reinhart y Tom Bateman como protagonistas. La plataforma confirmó la fecha de estreno mundial de La hipótesis del amor, cuyo camino desde las comunidades lectoras de internet hasta la pantalla incluyó la participación directa de la autora como productora ejecutiva y la promesa de escenas inéditas creadas especialmente para el formato audiovisual.

El fenómeno viral de La hipótesis del amor en TikTok y Bookstagram impulsó la demanda de una adaptación audiovisual y atrajo a Prime Video
El fenómeno viral de La hipótesis del amor en TikTok y Bookstagram impulsó la demanda de una adaptación audiovisual y atrajo a Prime Video

Ali Hazelwood escribió originalmente la historia como un fanfiction basado en personajes de la saga Star Wars, que luego adaptó a novela de romance contemporáneo. El libro se mantuvo durante diez meses en la lista de los más vendidos del New York Times y se volvió viral entre comunidades lectoras en redes sociales, en particular en plataformas como TikTok y Bookstagram, donde los lectores impulsaron su popularidad de forma orgánica. Ese fenómeno consolidó la demanda por una adaptación audiovisual y atrajo la atención de Prime Video, que finalmente adquirió los derechos del proyecto.

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Hazelwood se involucró en el proyecto fílmico desde sus etapas tempranas y dio su sello de aprobación al equipo creativo, según informó Cosmopolitan. La autora también anticipó escenas inéditas concebidas especialmente para el largometraje y subrayó la relevancia de los lazos de amistad entre los personajes secundarios como uno de los motores narrativos de la historia. Según sus declaraciones recogidas por Cosmopolitan, el equipo logró captar tanto el humor como la vulnerabilidad emocional que caracterizan a los protagonistas en el libro.

Dos personas sentadas en un banco de parque de listones negros; una mujer con bata blanca y gafas de seguridad, y un hombre con camiseta oscura y barba, se miran sonrientes
Lili Reinhart como Olive Smith y Tom Bateman como Adam Carlsen comparten un momento sonriente sentados en un banco, en una nueva imagen de la película 'The Love Hypothesis'. (Prime Video)

La trama: una relación falsa en el mundo académico

Olive Smith, candidata a doctorado con la carrera como prioridad, besa de forma impulsiva al estricto profesor Adam Carlsen para convencer a su mejor amiga Anh de que ya superó a su ex. El beso da inicio a un acuerdo de relación fingida con reglas claras para ambos, pero los sentimientos de los protagonistas comienzan a transformarse a lo largo de la trama. The Hollywood Reporter señaló que el recurso del “romance falso” permite explorar las inseguridades y aspiraciones de los personajes dentro de un ambiente universitario y científico, aspecto que también destacó Refinery29 Australia.

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La película se inscribe en el subgénero conocido como STEM romance, una comedia romántica ambientada en contextos científicos y académicos. Bajo ese marco, Olive y Adam enfrentan la premisa central del libro: que amar implica correr riesgos, lo que lleva su simulacro más allá de lo previsto. La historia entrelaza el mundo de la investigación científica con las dinámicas del romance, y coloca a sus protagonistas ante dilemas que van desde las presiones académicas hasta la autenticidad emocional.

Hombre barbudo con ropa oscura carga a mujer rubia de vestido negro y tacones en un camino adoquinado por la noche, rodeados de árboles y farolas
El fenómeno viral de La hipótesis del amor en TikTok y Bookstagram impulsó la demanda de una adaptación audiovisual y atrajo a Prime Video - (Prime Video)

El elenco y el equipo detrás de la película

Lili Reinhart asume el papel de Olive Smith y además cumple funciones de productora ejecutiva del proyecto, según informó BangShowbiz. Su doble rol frente y detrás de cámaras refleja el compromiso personal de la actriz con el material: Reinhart afirmó sentirse afortunada de dar voz propia al personaje y expresó la esperanza de que el público conecte con esta versión fílmica, en declaraciones recogidas por Cosmopolitan.

Tom Bateman interpreta al reservado Dr. Adam Carlsen. El actor señaló que la relación construida con Reinhart durante el rodaje influyó de forma positiva en la química en pantalla, según informó Cosmopolitan. El reparto lo completan Rachel Marsh como Anh, Jaboukie Young-White en el papel de Malcolm, Nicholas Duvernay como Jeremy y Arty Froushan como Tom, personajes que Hazelwood identificó como piezas fundamentales del tejido emocional de la historia.

La dirección estuvo a cargo de Claire Scanlon, con guion de Sarah Rothschild. Hazelwood, como productora ejecutiva, trabajó junto al equipo para garantizar la fidelidad al espíritu del libro, según informaron IMDb y Cosmopolitan. La primera imagen oficial de la película, que presentó el beso inicial entre Olive y Adam, generó una respuesta inmediata entre los seguidores de la novela y los fanáticos del género romántico.

Una mujer de cabello rojizo recogido, con una bata blanca de laboratorio, se inclina para observar un ratón en un recinto transparente sobre una mesa oscura
Prime Video incorpora La hipótesis del amor a su estrategia de apostar por romances contemporáneos y producciones para jóvenes adultos - (Prime Video)

Prime Video y su apuesta por el romance contemporáneo

La hipótesis del amor se suma a la tendencia de Prime Video de invertir en producciones para jóvenes adultos y romances contemporáneos, una dinámica señalada por The Hollywood Reporter y Cosmopolitan. La plataforma encontró en la novela de Hazelwood un título con base de lectores consolidada y potencial de atracción para audiencias globales, en especial entre los seguidores del género conocido como “romantasy” y la ficción romántica de ambientación académica.

El estreno del 23 de septiembre de 2026 convierte a la adaptación en una de las apuestas de la plataforma para el otoño del hemisferio norte, en una temporada en que Prime Video compite por la atención de las audiencias frente a otros servicios de streaming con lanzamientos propios.

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