Dos Monet salen al mercado por primera vez en años y se esperan cifras récord

El mercado del arte mantiene una fuerte demanda por Monet, ya que desde 2008 catorce obras suyas superaron los USD 50 millones en subasta

El próximo 24 de junio, Sotheby’s Londres subastará dos pinturas de Claude Monet valoradas en hasta 67 millones de dólares, un evento que pone a prueba el dinamismo y el atractivo del mercado global del arte. Las piezas, con una procedencia destacada, reflejan momentos fundamentales en la trayectoria del pintor francés y llegan al mercado tras haber formado parte de colecciones privadas de alto perfil.

Las obras seleccionadas para la venta son “Nymphéas” (1907), una interpretación casi abstracta del estanque de nenúfares de Giverny, y “Camille assise sur la plage à Trouville” (1870–71), retrato de la esposa del artista. Ambas pertenecieron a reconocidos coleccionistas: “Nymphéas” integró la colección de Anne Bass, mientras que el retrato de Camille Monet pasó por las manos de Peggy y David Rockefeller. Según ARTnews, ambas pinturas provienen de un mismo vendedor, que las ofrece pocos años después de su última aparición en subasta.

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La estimación para “Nymphéas” oscila entre 40 y 53,5 millones de dólares, mientras que el retrato de Camille se sitúa entre 9,4 y 13,4 millones de dólares. En 2022, “Nymphéas” alcanzó 56,5 millones de dólares en una venta de la colección Bass en Nueva York, cifra que superó la expectativa actual. Desde el año 2008, catorce cuadros de Monet han superado los 50 millones de dólares en subasta, nueve de ellos pertenecientes a la serie de nenúfares, de acuerdo con datos de ARTnews.

Claude Monet, Nymphéas (1907) - (Sotheby’s.)

Claude Monet (1840–1926) es considerado una figura central del movimiento impresionista, corriente que revolucionó la pintura occidental a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Monet exploró la luz y la percepción visual a través de pinceladas sueltas y una paleta vibrante.

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Su serie de nenúfares, desarrollada entre 1904 y 1909, es vista como una de las expresiones más avanzadas de su carrera. Helena Newman, presidenta de Sotheby’s Europa, explicó a ARTnews que “Nymphéas” pertenece al periodo cumbre del artista, cuando su enfoque sobre el agua y la luz rozó la abstracción: “Va directamente sobre la superficie del estanque y se centra en el agua como reflejo del cielo, eliminando la orilla, hasta acercarse a la abstracción pura”.

La relevancia de “Nymphéas” se refuerza por su escasa presencia en exposiciones públicas, ya que solo fue mostrado en París en 1909 y en Nueva York en 2010. El escritor Jean-Louis Vaudoyer describió la atmósfera de la obra como “poética y cercana a la música”, según rescató ARTnews.

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Por su parte, “Camille assise sur la plage à Trouville” representa uno de los pocos retratos de Camille Monet que han llegado a subasta. La última vez que se ofreció fue en 2018, dentro de la histórica venta de la colección Rockefeller en Christie’s, donde alcanzó 12,1 millones de dólares y contribuyó a un récord de ventas para una colección única. Según la investigación de Sotheby’s, solo otro retrato de Camille ha estado disponible en el mercado. Versiones similares de este retrato se exhiben en el Musée Marmottan de París, la National Gallery de Londres y la Yale University Art Gallery.

Claude Monet, Camille assise sur la plage à Trouville (1870–71) - (Sotheby’s.)

Helena Newman puntualizó que esta obra se realizó “justo antes de la famosa ‘Impresión: Sol Naciente’ de 1874”, en los días previos a la guerra franco-prusiana, y resaltó la modernidad del retrato y el aire sofisticado de la figura.

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El récord mundial de subasta para una obra de Claude Monet se estableció en 2019, cuando “Meules” fue vendido en Nueva York por 110,7 millones de dólares en Sotheby’s. Otra de sus pinturas de nenúfares, “Nymphéas en fleur”, ligada a la colección Rockefeller, alcanzó 84,7 millones de dólares en 2018.

Según ARTnews, Londres mantiene su posición como uno de los centros clave para las subastas internacionales y la comercialización de obras de arte de alto valor. Desde Sotheby’s se percibe que la llegada simultánea de dos piezas de esta magnitud muestra la confianza de los vendedores y coleccionistas en el mercado británico. “Que el consignatario haya cedido estos dos lienzos, que abarcan etapas clave en la carrera de Monet, es una señal de respaldo al mercado y a Londres como escenario global para grandes ventas”, declaró Newman en la cobertura de ARTnews.

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El movimiento impresionista, del que Monet es referente, se caracteriza por su interés en captar la luz, los efectos atmosféricos y la vida contemporánea, apartándose de los cánones académicos de la época. Las obras seleccionadas para la subasta no solo reflejan la evolución del propio Monet, sino la vigencia y el atractivo permanente del impresionismo en el mercado internacional del arte.