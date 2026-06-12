Cultura

Steven Spielberg volvió a los ovnis con ‘El día de la revelación’ y bromea con qué le diría a un alienígena

El célebre director estadounidense dice que le preguntaría a un extraterrestre: “¿Has visto E.T.?”. La película, recién estrenada, ha generado críticas dispares en los principales medios de Europa y Estados Unidos

Guardar
Google icon
Steven Spielberg regresó al género extraterrestre con 'El día de la revelación' y plantea una ciencia ficción que podría acercarse a la ciencia (Foto: REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Steven Spielberg regresó al género extraterrestre con 'El día de la revelación' y plantea una ciencia ficción que podría acercarse a la ciencia (Foto: REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Steven Spielberg ha regresado al mundo extraterrestre en El día de la revelación, con una premisa: “es ciencia ficción, pero que puede que, algún día, sea más ciencia que ficción”, dice en una entrevista en la que bromea con lo que haría si se encuentra con un alienígena. “Le diría: ‘¿has visto E.T.?’”.

Pese a haber dedicado una importante parte de su filmografía a las historias sobre alienígenas, Spielberg asegura que se quedaría “sin palabras” si algún día llegase a avistar uno. “¿En serio, después de todo esto? Probablemente le diría: ‘¿has visto mis películas? ¿Me aproximé un poco al mundo extraterrestre?’”, confiesa el director, antes de soltar una carcajada compartida con la actriz protagonista del filme, la actriz británica Emily Blunt, sentada a su lado.

PUBLICIDAD

El gran director estadounidense vuelve a sus orígenes cinematográficos con este filme en el que plantea si la existencia de estos seres tiene más de realidad que de ficción. Spielberg brindó esta entrevista en un hotel de Londres antes del estreno de la película que retoma -casi medio siglo después de su primera incursión en Encuentros cercanos del tercer tipo (1977)- el género ufológico.

En esta ocasión, un artículo publicado en 2017 en The New York Times sobre un misterioso programa del Pentágono sobre ovnis, junto con informaciones sobre avistamientos en diversos países, encendió la chispa en el cineasta, que se lanzó a esbozar una historia en las notas de su iPhone, comenzando por su desenlace, igual que hizo en su día con Encuentros... “Cuando soy el que escribe, normalmente suelo arrancar por el final, porque necesito cristalizar lo que quiero decir (...) Pero en otras películas en las que adapto un libro o alguien me envía un guion que acabo dirigiendo, ya sé cuál es el final, así que es un planteamiento distinto”, explicó.

PUBLICIDAD

'El día de la revelación' retoma casi medio siglo después la línea ufológica que Spielberg abrió con 'Encuentros cercanos del tercer tipo' en 1977 (Foto: EFE / Universal Studios)
'El día de la revelación' retoma casi medio siglo después la línea ufológica que Spielberg abrió con 'Encuentros cercanos del tercer tipo' en 1977 (Foto: EFE / Universal Studios)

Secretos sobre Ovnis

Casi una década más tarde, esta idea que nació en una pantalla de teléfono móvil, llegaro a las salas de cine de todo el mundo. Pero... ¿por qué ahora? Spielberg dice que “la gente que está en el gobierno, en el ejército -no solo en el estadounidense, sino en todo el mundo, precisa- de repente está empezando a hablar de los secretos que han estado ocultando a la población global”. Con esta idea de fondo, El día de la revelación pone el foco en la documentación oculta que existe, en manos de las instituciones, sobre la existencia extraterrestre y se pregunta de qué forma impactaría en la humanidad si todo este material finalmente viese la luz y hasta dónde llegarían algunos para impedirlo.

La trama sigue a la presentadora de un programa del tiempo, Margaret Fairchild (Emily Blunt), y a Daniel Kellner (Josh O´Connor), un experto en ciberseguridad que trabaja para Wardex -la agencia ficticia que custodia los archivos clasificados sobre avistamientos. La pareja se ve obligada a unir fuerzas en una trepidante aventura en la que deberán descifrar los recuerdos de su pasado. El elenco se completa con nombres estelares como el de Colin Firth, Colman Domingo o Eve Hewson -la hija de Bono, el líder de U2-. Además, la música corre a cargo del icónico compositor John Williams, cinco veces ganador del Óscar, que marca su película número 30 en colaboración con Spielberg.

El día de la revelación es, en cambio, la primera cinta en la que Emily Blunt trabaja bajo las órdenes del cineasta estadounidense, del que destacó su capacidad de dominar el plano visual sin dejar de lado el trabajo individual con los actores. “Nadie crea imágenes como Steven Spielberg, pero lo que me pareció increíble fue su sensibilidad hacia la interpretación. Normalmente, un director no puede, o le cuesta, hacer ambas cosas”, describió la actriz. A nivel individual, uno de los retos interpretativos que tuvo que enfrentar, cuenta, fue canalizar la evolución de su personaje, que a lo largo de la película hace gala de habilidades casi sobrenaturales, como el dominio repentino de diferentes lenguas. De todas ellas, afirma que si tuviera que quedarse con uno para su vida, sería con el idioma alienígena porque “me lo inventé”.

Reseñas de ‘Día de la revelación’

La película no ha escapado a las comparaciones con la filmografía previa de Spielberg, y en ese terreno algunos críticos la encuentran inferior. David Fear, de Rolling Stone, reconoció que el ADN cinematográfico del director está presente en la obra, pero advirtió que no alcanza el nivel de sus mejores trabajos del siglo XXI. Owen Gleiberman, de Variety, fue más directo al señalar que, pese a tratarse de una experiencia vigorosa y entretenida, la película no logra transmitir la euforia ni el asombro que sí produjo Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), sobre todo en un momento en que el público ya ha visto grabaciones reales de fenómenos aéreos no identificados.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Josh O'Connor en una escena de "Disclosure Day"
Las reseñas de 'El día de la revelación' compararon la película con clásicos de Spielberg y cuestionaron su capacidad de asombro, suspenso y emoción (Foto: Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

Desde una perspectiva más analítica, Eli Friedberg, de Slant Magazine, describió el filme como un ejercicio “más cerebral que emocional”. En sus palabras, el último sermón del gran profeta de Hollywood resulta similar a un trabajo académico: divagante y distante, que trata al cine y a la humanidad como un gran rompecabezas intelectual antes que como una experiencia que interpela al espectador desde las entrañas. Para Friedberg, esa frialdad calculada impide que la película conecte con la audiencia a un nivel más profundo, a pesar de la solidez técnica que despliega en pantalla.

Por su parte Amy Nicholson, de Los Angeles Times, fue de las más incisivas al señalar que la película “carece de vida inteligente”: reprocha que la trama avanza a tropiezos, sin suspenso real, y que el villano interpretado por Colin Firth resulta demasiado anticuado frente a la vigilancia omnipresente que el propio Spielberg denunció hace 25 años en Minority Report. La revista The New Yorker apunta que el guion de David Koepp deja a El día de la revelación varada en un terreno sentimental pero difuso, con una llamada genérica a la comprensión entre especies que, pese a la partitura de John Williams, no logra emocionar; el crítico señala que el filme “borra la línea entre llamar a casa y hacer una llamada de compromiso”.

En el Reino Unido, The Guardian advierte que la película se apoya en una nostalgia que roza la ingenuidad, al depositar en una cadena de televisión local la capacidad de unificar al mundo, un planteamiento que suena a reliquia de otra era mediática. Desde Francia, Le Figaro fue el más tajante: bajo el titular “Hay que apreciar mucho a Spielberg para disfrutar un poco de El día de la revelación”, el crítico Etienne Sorin considera que el filme queda muy por debajo de las mejores obras del director y lo leyó como una renuncia al cine adulto y reflexivo que Spielberg había alcanzado con The Fabelmans.

Temas Relacionados

Steven SpielbergEl día de la revelaciónCineExtraterrestresUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

La organización que representa a creativos visuales publicó un mensaje inusual contra el director y advirtió que su vínculo con Black Forest Labs legitima prácticas que ponen en jaque la autoría

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

La singular mirada de David Hockney sobre la modernidad deja una huella en la historia del arte

Frente a la ironía de Andy Warhol y Gerhard Richter, la obra del artista británico convirtió el hedonismo y la vida cotidiana en un programa estético propio, con ecos de Picasso y Henri Matisse

La singular mirada de David Hockney sobre la modernidad deja una huella en la historia del arte

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

El pintor que capturó la sensación del mundo contemporáneo con un placer visual sin precedentes, falleció en Londres a los 88 años. Deja como legado una obra prolífica y multimedia

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

La película de Gabriel Ripstein arranca con la carrera para organizar aquel mundial de Maradona, pero pronto cambia de foco y apuesta por una historia sobre lucha libre, poder televisivo y maniobras políticas

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

Borgespalooza: el festival que busca “rockear a Borges” y acercarlo a las nuevas generaciones

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el divulgador Daniel Mecca impulsa una propuesta que combina literatura, música y cultura pop para renovar la forma de leer al autor

Borgespalooza: el festival que busca “rockear a Borges” y acercarlo a las nuevas generaciones

DEPORTES

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

Tras quedar 10° en la FP1, Franco Colapinto afronta la segunda práctica en el GP de Barcelona de Fórmula 1

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Polémica en la F1 por la decisión que le devolvió el podio a Gasly: los equipos que apelarán la medida

TELESHOW

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y calor extremo en EEUU

Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y calor extremo en EEUU

El canciller del régimen iraní aseguró que un memorando de entendimiento con EEUU “nunca ha estado tan cerca”

Cómo se forma la ola polar que llevará frío extremo al AMBA y afectará a ocho provincias

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas económicas: “Son tiempos en que hay que cambiar”