Steven Spielberg volvió a los ovnis con ‘El día de la revelación’ y bromea con qué le diría a un alienígena

Steven Spielberg regresó al género extraterrestre con 'El día de la revelación' y plantea una ciencia ficción que podría acercarse a la ciencia (Foto: REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Steven Spielberg ha regresado al mundo extraterrestre en El día de la revelación, con una premisa: “es ciencia ficción, pero que puede que, algún día, sea más ciencia que ficción”, dice en una entrevista en la que bromea con lo que haría si se encuentra con un alienígena. “Le diría: ‘¿has visto E.T.?’”.

Pese a haber dedicado una importante parte de su filmografía a las historias sobre alienígenas, Spielberg asegura que se quedaría “sin palabras” si algún día llegase a avistar uno. “¿En serio, después de todo esto? Probablemente le diría: ‘¿has visto mis películas? ¿Me aproximé un poco al mundo extraterrestre?’”, confiesa el director, antes de soltar una carcajada compartida con la actriz protagonista del filme, la actriz británica Emily Blunt, sentada a su lado.

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El gran director estadounidense vuelve a sus orígenes cinematográficos con este filme en el que plantea si la existencia de estos seres tiene más de realidad que de ficción. Spielberg brindó esta entrevista en un hotel de Londres antes del estreno de la película que retoma -casi medio siglo después de su primera incursión en Encuentros cercanos del tercer tipo (1977)- el género ufológico.

En esta ocasión, un artículo publicado en 2017 en The New York Times sobre un misterioso programa del Pentágono sobre ovnis, junto con informaciones sobre avistamientos en diversos países, encendió la chispa en el cineasta, que se lanzó a esbozar una historia en las notas de su iPhone, comenzando por su desenlace, igual que hizo en su día con Encuentros... “Cuando soy el que escribe, normalmente suelo arrancar por el final, porque necesito cristalizar lo que quiero decir (...) Pero en otras películas en las que adapto un libro o alguien me envía un guion que acabo dirigiendo, ya sé cuál es el final, así que es un planteamiento distinto”, explicó.

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'El día de la revelación' retoma casi medio siglo después la línea ufológica que Spielberg abrió con 'Encuentros cercanos del tercer tipo' en 1977 (Foto: EFE / Universal Studios)

Secretos sobre Ovnis

Casi una década más tarde, esta idea que nació en una pantalla de teléfono móvil, llegaro a las salas de cine de todo el mundo. Pero... ¿por qué ahora? Spielberg dice que “la gente que está en el gobierno, en el ejército -no solo en el estadounidense, sino en todo el mundo, precisa- de repente está empezando a hablar de los secretos que han estado ocultando a la población global”. Con esta idea de fondo, El día de la revelación pone el foco en la documentación oculta que existe, en manos de las instituciones, sobre la existencia extraterrestre y se pregunta de qué forma impactaría en la humanidad si todo este material finalmente viese la luz y hasta dónde llegarían algunos para impedirlo.

La trama sigue a la presentadora de un programa del tiempo, Margaret Fairchild (Emily Blunt), y a Daniel Kellner (Josh O´Connor), un experto en ciberseguridad que trabaja para Wardex -la agencia ficticia que custodia los archivos clasificados sobre avistamientos. La pareja se ve obligada a unir fuerzas en una trepidante aventura en la que deberán descifrar los recuerdos de su pasado. El elenco se completa con nombres estelares como el de Colin Firth, Colman Domingo o Eve Hewson -la hija de Bono, el líder de U2-. Además, la música corre a cargo del icónico compositor John Williams, cinco veces ganador del Óscar, que marca su película número 30 en colaboración con Spielberg.

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El día de la revelación es, en cambio, la primera cinta en la que Emily Blunt trabaja bajo las órdenes del cineasta estadounidense, del que destacó su capacidad de dominar el plano visual sin dejar de lado el trabajo individual con los actores. “Nadie crea imágenes como Steven Spielberg, pero lo que me pareció increíble fue su sensibilidad hacia la interpretación. Normalmente, un director no puede, o le cuesta, hacer ambas cosas”, describió la actriz. A nivel individual, uno de los retos interpretativos que tuvo que enfrentar, cuenta, fue canalizar la evolución de su personaje, que a lo largo de la película hace gala de habilidades casi sobrenaturales, como el dominio repentino de diferentes lenguas. De todas ellas, afirma que si tuviera que quedarse con uno para su vida, sería con el idioma alienígena porque “me lo inventé”.

Reseñas de ‘Día de la revelación’

La película no ha escapado a las comparaciones con la filmografía previa de Spielberg, y en ese terreno algunos críticos la encuentran inferior. David Fear, de Rolling Stone, reconoció que el ADN cinematográfico del director está presente en la obra, pero advirtió que no alcanza el nivel de sus mejores trabajos del siglo XXI. Owen Gleiberman, de Variety, fue más directo al señalar que, pese a tratarse de una experiencia vigorosa y entretenida, la película no logra transmitir la euforia ni el asombro que sí produjo Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), sobre todo en un momento en que el público ya ha visto grabaciones reales de fenómenos aéreos no identificados.

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Las reseñas de 'El día de la revelación' compararon la película con clásicos de Spielberg y cuestionaron su capacidad de asombro, suspenso y emoción (Foto: Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

Desde una perspectiva más analítica, Eli Friedberg, de Slant Magazine, describió el filme como un ejercicio “más cerebral que emocional”. En sus palabras, el último sermón del gran profeta de Hollywood resulta similar a un trabajo académico: divagante y distante, que trata al cine y a la humanidad como un gran rompecabezas intelectual antes que como una experiencia que interpela al espectador desde las entrañas. Para Friedberg, esa frialdad calculada impide que la película conecte con la audiencia a un nivel más profundo, a pesar de la solidez técnica que despliega en pantalla.

Por su parte Amy Nicholson, de Los Angeles Times, fue de las más incisivas al señalar que la película “carece de vida inteligente”: reprocha que la trama avanza a tropiezos, sin suspenso real, y que el villano interpretado por Colin Firth resulta demasiado anticuado frente a la vigilancia omnipresente que el propio Spielberg denunció hace 25 años en Minority Report. La revista The New Yorker apunta que el guion de David Koepp deja a El día de la revelación varada en un terreno sentimental pero difuso, con una llamada genérica a la comprensión entre especies que, pese a la partitura de John Williams, no logra emocionar; el crítico señala que el filme “borra la línea entre llamar a casa y hacer una llamada de compromiso”.

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En el Reino Unido, The Guardian advierte que la película se apoya en una nostalgia que roza la ingenuidad, al depositar en una cadena de televisión local la capacidad de unificar al mundo, un planteamiento que suena a reliquia de otra era mediática. Desde Francia, Le Figaro fue el más tajante: bajo el titular “Hay que apreciar mucho a Spielberg para disfrutar un poco de El día de la revelación”, el crítico Etienne Sorin considera que el filme queda muy por debajo de las mejores obras del director y lo leyó como una renuncia al cine adulto y reflexivo que Spielberg había alcanzado con The Fabelmans.