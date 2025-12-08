Un viaje por los 500 años de México: un relato épico que desafía los estereotipos

El libro del día

Estuve en la Ciudad de México la noche del 1 de julio de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”) fue elegido presidente de México por una abrumadora mayoría. Me encontraba allí para ayudar en la realización de un documental que no tenía relación con las elecciones, pero terminé envuelto en la emoción, observando a decenas de miles de personas jubilosas dirigirse hacia el Zócalo, la hermosa plaza principal que ha sido el corazón palpitante de esa gran ciudad desde la década de 1300, cuando los aztecas se asentaron allí y comenzaron a construir con piedra volcánica roja. Por la mañana, mi ánimo se volvió más sobrio y, con una condescendencia sutil, pensé: “Pobre México. Destinado nuevamente a la desilusión”.

No podría haber estado más equivocado. AMLO no pudo hacer todo lo que había esperado en favor de los pobres y la clase media baja, pero la gente vio que intentaba ayudarlos, no solo fingía hacerlo. Lo apreciaron por sus esfuerzos, y efectivamente sacó a muchos de la pobreza. El año pasado, la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, obtuvo el 60 por ciento de los votos al ganar la presidencia. Ella también enfrenta muchas dificultades y problemas en apariencia insolubles, pero ha sido una líder decidida mientras México avanza hacia un futuro que no puede controlar del todo pero está decidido a moldear.

Pensé en la situación actual muchas veces mientras leía el asombroso nuevo libro de Paul Gillingham, “México: Una historia de 500 años”. Con más de 700 páginas, es voluminoso, pero cada una de esas páginas vale la pena. Gillingham, profesor de historia latinoamericana en la Universidad Northwestern, escribe con gran energía y revela la historia de México en toda su complejidad caleidoscópica. No rehúye los cambios constantes ni los periodos de violencia repentina, pero nunca es despectivo ni ciego ante los éxitos sorprendentes que el pueblo persistente de México ha conseguido en circunstancias difíciles.

Al final, los lectores comprenden mejor por qué México ha enfrentado tantas luchas. Como dice Gillingham, “La historia de cualquier país está llena de matices y cosas desconocidas; los matices y las incógnitas de México están inusualmente llenos de historia”.

Estatua alusiva a Guerrero y al Mestizaje, hecha por Raúl Ayala Arellano en 1974 (Wikipedia)

El libro comienza con Gonzalo Guerrero, un español que naufragó en las costas de Yucatán varios años antes de que Hernán Cortés, sus conquistadores y sus aliados indígenas derrotaran al Imperio Azteca en 1521. Guerrero eligió vivir entre los mayas como maya, y prefirió quedarse con ellos incluso cuando Cortés apareció y le ofreció rescatarlo. Los tres hijos de Guerrero con una mujer maya, escribe Gillingham, “podrían ser considerados los primeros mexicanos”.

Gillingham toma muy en serio a los mayas y los aztecas. Ha hecho lo posible por comprender también su historia y mostrar que la conquista fue, en ciertos sentidos, solo una invasión parcialmente exitosa, una que dejó a la mayoría indígena aún al mando de muchos aspectos de la vida durante generaciones.

Los europeos al otro lado del mar podían imponer impuestos extraordinariamente elevados, pero tenían poca capacidad para cobrarlos todos y ninguna posibilidad de hacer que los pueblos indígenas contaran chistes diferentes o apreciaran menos su vida. “Incluso los españoles en el terreno, hasta la década de 1550, tenían poca idea de lo que realmente estaban conquistando, y no mucho más durante el siguiente siglo”, escribe Gillingham.

Con el tiempo, los monarcas españoles y sus asesores aprendieron mucho, y para la Ilustración del siglo XVIII estaban interesados en ofrecer una administración más capaz. Finalmente, su creciente eficiencia en la extracción de recursos coloniales no fue más aceptada en la Nueva España que en Nueva Inglaterra. La diferencia principal era que en el ámbito del sur existía una mayor variedad de grupos culturales, con una gama más amplia de reacciones, que en las colonias anglosajonas del norte. Porque la Nueva España se había vuelto realmente global, con mayoría indígena, pero también numerosos europeos de distintas procedencias, grandes cantidades de africanos inicialmente traídos como esclavizados y hasta algunos asiáticos traídos desde Filipinas.

Hernán Cortés

Gillingham afirma que las perspectivas dentro de la Nueva España eran tan diversas como su población: era una “Gran Babilonia”, se quejaba un obispo, para otros “el corazón del mundo” y “el archivo del mundo”, “donde se encontraban todas las historias y tesoros de los pueblos”.

A inicios del siglo XIX, el único patrón sencillo de seguir era la concentración de la riqueza. “Su sociedad estaba dramáticamente dividida entre una minoría muy rica y una mayoría pobre”, señala Gillingham. “Las dieciocho familias más ricas del hemisferio occidental, grandes mineros y comerciantes, eran todas mexicanas”.

Un reducido número de familias de ascendencia europea dominaba. Este hecho tuvo un efecto profundo en la Guerra de Independencia —un conflicto descentralizado que culminó en 1821— y en la política en general durante los siguientes dos siglos.

La tierra y la riqueza de México tentaron a invasores de Europa y Estados Unidos durante dos generaciones después de la independencia. La riqueza concentrada en pocas manos no llegaba al gobierno por medio de impuestos, como sí ocurría en mayor medida en Estados Unidos, por lo que el país estuvo en desventaja cuando llegaron las guerras siguientes.

Paul Gillingham

México logró expulsar totalmente a los franceses en 1867, pero había perdido su mitad norte ante Estados Unidos tras la guerra entre ambos países en 1848. Gillingham no pierde tiempo culpando a los soldados mexicanos ni insinuando que fueron desorganizados o no resistieron (como se suele afirmar). “La razón principal por la que las fuerzas estadounidenses ganaron la guerra”, dice con franqueza, “fue que eran más ricas.

La armada que México no tenía podía desembarcar tropas y cañones en puntos estratégicos, asfixiar económicamente al país e impedir la importación de armas”. Hacia fin del siglo, Porfirio Díaz, presidente que podría caracterizarse mejor como dictador, estaba al mando, y el viejo problema de la desigualdad era más grave que nunca.

La Revolución Mexicana surgió a principios del siglo XX porque la población se negó a seguir aceptando esas inequidades e injusticias. Por supuesto, ninguna revolución es tan simple, y Gillingham se desenvuelve con soltura al guiar a los lectores por lo sucedido, permitiendo conocer a la mayoría de los líderes y a tantos seguidores como puede. El periodo bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, desde 1934, concretó muchas de las promesas de la revolución.

El gobierno simpatizante de los pobres no pudo cumplir todo, pero hizo mucho más por la gente común que la mayoría de los regímenes posrevolucionarios. Como señala Gillingham: “Las únicas sociedades que experimentaron cambios comparables a los de México estaban en Haití y Cuba. En el continente, la Revolución Mexicana fue la única revolución realmente americana”. (Esa observación sobre Estados Unidos refleja que, aunque rompió con Gran Bretaña, poco cambió en lo socioeconómico para la mayoría).

Francisco Villa, uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana (INAH)

Durante el siglo XX, según Gillingham, las políticas dirigidas por Estados Unidos originaron y después agravaron los problemas en México. Durante la Segunda Guerra Mundial y los años 50, los intereses corporativos estadounidenses buscaban atraer a mexicanos para trabajar en ese país, y a menudo se adelantaban demasiado. “En enero de 1954, el gobierno [estadounidense] anunció que cualquier mexicano que cruzara la frontera obtendría un contrato de bracero [trabajo temporal], para luego dar marcha atrás en junio y lanzar una campaña de deportación”, escribe Gillingham.

Para la década de 1980, algunos mexicanos aprovecharon la promesa capitalista del tráfico de drogas, dado el aparente apetito insaciable de los estadounidenses. Se instauró una política de campañas incesantes para erradicar cultivos y arrestar individuos, completamente ineficaz pero aparentemente perpetua. “El imperio del control antidrogas no favorecía los intereses de nadie, salvo los suyos”, afirma Gillingham, “y, con amarga ironía, ayudó a crear y sostener un imperio mexicano, una vez más en el centro del mundo, pero de un tipo muy diferente”.

Al final, Gillingham reconoce que México y los mexicanos ya han soportado suficiente análisis y descripciones externas, generalmente basadas en estereotipos tenaces. Pero cree que es posible romper viejos hábitos de pensamiento y abordar el tema de un modo distinto. “Pensar la historia de México implica reflexionar sobre imperio, raza, violencia, fragilidad política y género; pero la historia mexicana también se burla de esas categorías como formas predeterminadas de pensar en países, especialmente en los que quedan fuera de Estados Unidos y Europa”.

Después de todo, la gente se reúne en el Zócalo todos los días desde hace más de 700 años. Los aztecas han ido y venido, igual que los españoles, los estadounidenses y los franceses; los monarcas dieron paso a la democracia, la democracia a la dictadura, la dictadura a la revolución, la revolución a las elecciones. Aun así, la gente conversa, ríe, cena y se niega a dejarse sobrepasar por lo que se cruce en su camino.

Quizás sean imaginación mía, pero creo que Gillingham sugiere que, ante nuestra propia crisis actual, los estadounidenses podrían tomar ejemplo de los mexicanos.

Fuente: The Washington Post