Ofrecieron una recompensa de $16 millones por datos sobre el crimen de un hombre de 75 años en Rosario

Se ofrece una recompensa para quienes aporten datos sobre el crimen de este hombre de 75 años, perpetrado en Rosario (Rosario3)

El Ministerio Público de la Acusación ofreció una recompensa de $16 millones de pesos para colaborar en la investigación por el homicidio de Ercilio Abel Centurión, de 75 años.

El crimen ocurrió hace un menos de un mes en una vivienda de avenida Francia al 4800, ciudad de Rosario, pero aún no hay sospechosos.

En este contexto, la Fiscalía decidió ofrecer la recompensa con el objetivo de identificar a los asesinos, por lo que aclararon que la identidad de quienes colaboren será estrictamente preservada tanto durante la investigación como una vez concluida, una medida destinada a proteger a los testigos y fomentar la participación ciudadana.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, las personas que tengan información relevante pueden comunicarse al 911, al correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de la Fiscalía Regional 2, o presentarse en el Centro de Justicia, ubicado en calle Sarmiento 2850 de Rosario. La autoridad judicial espera que el incentivo económico y la garantía de confidencialidad permitan obtener testimonios clave para avanzar en la investigación.

El episodio tuvo lugar el 26 de marzo, cerca de las 18.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida en el interior de una vivienda. Personal del Comando Radioeléctrico se presentó en el sitio y halló al sobrino de la víctima, quien relató que al llegar al domicilio de su tío encontró la puerta abierta y el interior revuelto. Al ingresar, observó a Centurión tendido en el piso del living y solicitó asistencia médica de inmediato.

Minutos después del aviso, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó el fallecimiento de Centurión. Según el primer informe médico, la causa de muerte sería una posible asfixia mecánica, aunque se aguardaban los resultados de estudios complementarios para confirmar esta hipótesis. La escena del crimen y el desorden en la vivienda apuntan a la hipótesis de un robo que terminó en homicidio.

La Policía llegó al lugar tras el llamado al 911 que alertó sobre el hecho

Un vecino del barrio declaró ante la Policía que, momentos antes de que se descubriera el cuerpo, observó a dos hombres en la vereda de la casa, aparentemente realizando tareas de poda en un árbol, lo que podría haber sido una coartada para no levantar sospechas.

Por su parte, una familiar de la víctima sostuvo que vio a esas mismas personas salir corriendo desde el interior de la vivienda poco después.

Con base a estos testimonios la Fiscalía, considera que los autores del hecho podrían haberse hecho pasar por trabajadores antes de ingresar a la vivienda. El relato de familiares y vecinos coincide en la presencia de personas ajenas a la rutina del barrio, lo que refuerza la línea de investigación vinculada a un crimen en ocasión de robo.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía Regional 2, que evalúa el análisis de cámaras de seguridad cercanas y la ampliación de testimonios. Los peritos trabajan en la recolección de huellas y otras pruebas materiales dentro de la vivienda para identificar a los responsables.

El caso permanece abierto y las vías de contacto para aportar información siguen habilitadas.

La zona sudoeste de Rosario, donde ocurrió el homicidio, ha sido escenario de otros episodios de inseguridad en los últimos meses, según coinciden residentes y fuentes policiales. El crimen de Centurión reavivó el temor entre los vecinos, que manifestaron su preocupación por el aumento de robos violentos en viviendas habitadas por personas mayores.