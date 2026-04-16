Aceleración de Páez y derechazo sorpresivo de Driussi: así fue el gol con el que River Plate rompió la resistencia de Carabobo

A River Plate le costó mucho abrir el marcador en el duelo ante Carabobo, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana en el Monumental. El conjunto venezolano supo cerrarle los caminos, enmarañar su juego e incluso animarse a incursionar en campo rival. Sin embargo, pese al padecimiento, al Millonario le brotó la jerarquía en el momento justo. Y, a los 66 minutos de acción, Sebastián Driussi marcó el ansiado 1-0.

Las soluciones las aportó Eduardo Coudet desde el banco de suplentes, porque la acción la elaboraron dos de los ingresados. Primero, Kendry Páez, quien entró por el lesionado Juanfer Quintero y aportó la frescura que el resto de los nombres no había ofrecido. Y luego Driussi, quien en la rotación comenzó entre los relevos, pero volvió a mostrar que atraviesa un buen momento.

El ecuatoriano encargó por la banda derecha, llegó hasta el área y buscó hacer la diagonal hacia el centro, pero la pelota le quedó algo larga. El atacante olió sangre y, en lugar de dominar, directamente sacó un derechazo que sorprendió al arquero Lucas Bruera e infló la red. La conquista representó un desahogo para los futbolistas y también para los hinchas en las tribunas, que ya mostraban signos de impaciencia.

El cotejo no se dio como esperaba River, que rotó pensando en el Superclásico ante Boca del domingo en Núñez, por el Torneo Apertura. En el camino, perdió por lesión a Fausto Vera y a Quintero, dos piezas importantes. Y no fluyó en la cancha. Por eso Coudet no dudó en mover el equipo en el inicio del segundo tiempo, con dos cambios tras el descanso y otro antes de los 6 minutos del complemento.

Si bien no fue la mejor actuación de la Banda, la imagen cambió, llegaron las situaciones, el tanto de Driussi y otra chance profunda que pudo haber ampliado el marcador (el remate al travesaño de Tomás Galván).

Así, River firmó su primer triunfo en el certamen internacional y el sexto en siete encuentros desde que Coudet asumió como entrenador. Con los tres puntos, llegó a la cima del Grupo H, un escalón encima de Carabobo. Vale recordar que, en el debut, el Millonario igualó 1-1 ante Blooming en Bolivia.

Ahora, podrá enfocarse en el Superclásico. En el certamen de Primera División, River está segundo en el Grupo B, con 26 unidades, tres menos que el líder Independiente Rivadavia.