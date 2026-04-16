Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

Una columna de humo se eleva sobre el barrio de Abbasiyeh, en Tiro, tras un ataque israelí en el sur de Líbano (REUTERS/Adnan Abidi)

El gabinete de seguridad de Israel se reunió este miércoles para evaluar la posibilidad de una tregua en el frente libanés, en medio de la ofensiva intensificada contra el grupo terrorista Hezbollah y las gestiones diplomáticas de Estados Unidos para impulsar un acuerdo, según reportaron Reuters, Times of Israel, The Guardian y Jerusalem Post.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ratificó la continuidad de las operaciones militares en el sur del Líbano y la determinación de Israel para restringir cualquier presencia de Hezbollah entre la frontera y el río Litani.

Fuentes diplomáticas libanesas y funcionarios israelíes confirmaron a Reuters y The Jerusalem Post que la administración de Donald Trump ha estado presionando a Israel para que acepte una tregua temporal en Líbano, con el objetivo de crear espacio para negociaciones de paz.

El gabinete israelí finalizó la reunión sin tomar una decisión definitiva sobre el cese al fuego. Algunas fuentes dentro del gobierno de Netanyahu abogan por una mayor escalada, mientras que otros sectores, respaldados por Estados Unidos, consideran que una pausa táctica podría facilitar la salida diplomática al conflicto y reforzar la posición de Israel ante futuros acuerdos.

Benjamin Netanyahu visita a tropas israelíes en el sur de Líbano

En paralelo, fuentes de Hezbollah y del gobierno libanés dijeron a Reuters que las gestiones para una tregua están en marcha, aunque se desconoce la fecha de inicio o la duración que tendría el cese de hostilidades.

Los funcionarios libaneses indicaron que el tiempo de la tregua podría estar vinculado a la vigencia del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, cuya extensión se negocia por separado.

Mientras tanto, el premier israelí aseguró en un mensaje grabado que las fuerzas israelíes continúan “golpeando a Hezbollah” y avanzan para “superar” la resistencia en la ciudad clave de Bint Jbeil, uno de los bastiones del grupo chiita en el sur.

Netanyahu afirmó que su instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel es mantener y reforzar la “zona de seguridad” hasta el río Litani, a 30 kilómetros de la frontera, y evitar cualquier presencia de Hezbollah en ese sector.

“He ordenado que toda el área del sur del Líbano hasta el Litani se convierta en una zona prohibida para operativos de Hezbollah”, declaró el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, durante una visita a las tropas desplegadas en territorio libanés.

Mientras tanto, en Washington, representantes de Israel y Líbano mantuvieron el martes un encuentro inédito de alto nivel, el primero entre ambos gobiernos en más de cuatro décadas. Netanyahu celebró las conversaciones y señaló: “Estas negociaciones no ocurrían desde hace más de 40 años. Suceden ahora porque somos muy fuertes y los países vienen a nosotros, no solo Líbano”.

El gabinete de seguridad israelí debatió la posibilidad de una tregua mientras Estados Unidos intensifica sus gestiones diplomáticas para impulsar un acuerdo con Beirut (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

Desde la Casa Blanca niegan haber exigido formalmente un cese al fuego, aunque reconocen que darían la bienvenida al fin de las hostilidades como parte de un eventual acuerdo de paz entre Israel y Líbano.

“Esto no es algo que hayamos pedido, ni es parte de las negociaciones de paz con Irán, pero el presidente daría la bienvenida al fin de las hostilidades en Líbano si es parte de un acuerdo”, indicó un alto funcionario estadounidense citado por Times of Israel.

La situación sobre el terreno sigue siendo volátil. El ejército israelí confirmó que cinco soldados resultaron heridos este miércoles durante un ataque con cohetes de Hezbollah en el sur del Líbano.

Hezbollah, por su parte, confirmó el lanzamiento de 40 cohetes hacia el norte de Israel durante la mañana, en respuesta a las incursiones y el avance israelí en el sur del país. El grupo también ha condenado públicamente la decisión del gobierno libanés de iniciar contactos con Israel y ha advertido sobre el riesgo de una mayor fractura interna en Líbano si se continúa con el proceso de negociación.

Irán, que respalda militar y financieramente a Hezbollah, ha exigido que la situación en Líbano forme parte de cualquier acuerdo más amplio para frenar la guerra en Medio Oriente. Washington, por su parte, rechaza que las negociaciones con Irán y Líbano estén formalmente conectadas, aunque reconoce el efecto dominó de los frentes abiertos en la región.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que los ataques israelíes han causado al menos 2.100 muertes, más de 7.000 heridos y 1,2 millones de desplazados desde el inicio de la ofensiva. Por su parte, Israel reportó la muerte de 13 militares en Líbano y dos civiles por ataques de Hezbollah.

(Con información de Reuters)