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Alarma en River: Fausto Vera pidió el cambio por una lesión en la rodilla a cuatro días del Superclásico ante Boca

El volante fue reemplazado durante el encuentro por la Sudamericana ante Carabobo y se someterá a estudios médicos, mientras el equipo espera novedades a pocos días del Súper

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Fausto Vera encendió las alarmas en River Plate a cuatro días del Superclásico contra Boca Juniors. El mediocampista central debió abandonar el campo de juego durante el primer tiempo del partido ante Carabobo, por la Copa Sudamericana, tras sufrir un dolor en su rodilla derecha producto de un golpe.

El futbolista fue reemplazado antes de los 20 minutos y, al momento de salir, mostró gestos de preocupación. “Me c*gué la rodilla”, habría expresado a sus compañeros, reflejando la gravedad con la que sintió la lesión. Los médicos del club evaluarán el alcance de la molestia mediante estudios para determinar si podrá estar disponible para el encuentro frente a Boca el próximo domingo.

Hasta el momento, la presencia de Vera en el Superclásico es incierta y dependerá del diagnóstico final del cuerpo médico. Su baja significaría una modificación importante para el técnico Eduardo Coudet, ya que el volante venía siendo uno de los titulares habituales en el equipo.

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